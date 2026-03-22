Zittern statt souverän siegen – darum freut das Apfeld

Zu einem „goldenen Händchen“, wie es Trainern oft nach siegbringenden Einwechslungen attestiert wird, wollte sich Damian Apfeld nach dem späten 2:1-Erfolg in der Oberliga beim VfL Jüchen-Garzweiler nicht gratulieren lassen. Der Chefcoach von Ratingen 04/19 erwiderte: „Bei so vielen Offensiven, im Prinzip die komplette Offensivreihe, die wir reingebracht haben, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es einer von ihnen ist, der ein Tor schießt.“
Genauer gesagt waren es zwei, und beide gingen auf das Konto von Rinor Rexha. Der 26-Jährige war erst in der 79. Minute ins Spiel gekommen und drehte es dann nahezu im Alleingang. Zunächst traf er aus dem Gewühl heraus zum 1:1 (83. Minute) und dann in der Nachspielzeit auch noch zum Sieg (90.+4) – ein Treffer der Marke „Traumtor“ oder „Glückstor“, je nachdem, ob man Ratinger oder Jüchener danach befragte. Der Jubel der Gäste war jedenfalls immens, der Druck an der Tabellenspitze war schließlich schon größer geworden nach zuvor drei Unentschieden in Folge, wodurch der Vorsprung auf den VfB 03 Hilden aufgebraucht worden war.
Nun also das Ende der Ratinger Remis-Serie, wenngleich es über das gesamte Spiel gesehen ein recht glücklicher Sieg in Jüchen gewesen war. Aus ihrer guten Anfangsviertelstunde hatten die Gäste kein Kapital schlagen können und die Gastgeber immer mutiger werden lassen. „Wir hatten erwartet, dass es schwer werden würde“, merkte Apfeld angesichts der bisherigen Bilanz des VfL als beste Heimmannschaft der Liga – bis dato im eigenen Stadion ungeschlagen – an.
Vor dem Wechsel näher an einem Treffer war 04/19 gewesen, als Umut Yildiz den Pfosten traf, der Ball von dort zurücksprang auf Jüchens Tim Hintzen und von ihm an die Latte (43.). „Das war so eine Szene wie in den letzten Wochen, wo wir einfach nicht das Quäntchen Glück haben“, merkte Apfeld an. Der Ratinger Trainer musste aber auch mitansehen, dass „die zweite Halbzeit ein wilder Schlagabtausch“ wurde, den er sich so nicht gewünscht hatte – ebenso wenig wie den Gegentreffer von Yuta Inoue (68.). Das hätte schon das 2:0 der Gastgeber sein können, zuvor hatte Vincent Zajaczkowski zu zentral auf 04/19-Torwart Marvin Gomoluch geschossen (48.), der auch die Eins-gegen-Eins-Situation gegen Nils Friebe meisterte (60.). „Das war stark von Marvin“, urteilte Apfeld.
Sein Keeper war dann chancenlos gegen Inoue, und erst mit den späten Einwechslungen von Sven Kreyer, Ali Hassan Hammoud, Georgios Touloupis und eben Rexha kamen die Ratinger wieder zu Chancen. Nach dem 1:1 hatte Valon Zhushi eine dicke, der Linksverteidiger nahm den Ball zentral im Strafraum stark und jagte ihn auf das Jüchener Tor, in dem Maurice Bender aber glänzend parierte (90.). „Da habe ich schon gedacht, dass wir es wieder nicht schaffen, das Glück auf unsere Seite zu ziehen“, gestand Apfeld.
Es kam anders – dank Rexhas zweitem Streich. „Das war endlich diese Story, was uns gefehlt hat: Diesen Punch, den wir bei den späten Gegentreffern in der Hinrunde in Schonnebeck und gegen Holzheim erleben mussten, nun selber einmal zu haben. Das habe ich mir ein Stück weit gewünscht“, sagte der Ratinger Trainer und ergänzte: „Weil das viel auslösen kann in der Mannschaft, vor allem psychologisch. Das brauchten wir jetzt einfach mal, auch wenn es bitter für den Gegner ist. So ein Sieg ist für uns besser als ein souveränes 2:0.“
Nun ist es nicht so, dass Apfeld gerne am Spielfeldrand wegen des Ergebnisses zittern will. Vielmehr erklärte der Trainer: „Wir haben in dieser Woche viel über Winner-Persönlichkeiten geredet. Die bleiben bei Rückschlägen nicht liegen, sondern stehen auf und machen immer weiter. Das ist das, was dazugehört und was wir jetzt in Jüchen verkörpert haben. Das freut mich umso mehr, weil es zu unserer Story passt. Selber diese späten Gegentreffer kassiert, dreimal in Folge Unentschieden – und dann so die starke Jüchener Heim-Serie beendet. Ich hoffe, das gibt einen Push für die nächsten Spiele.“
Weiter geht es am kommenden Freitag, wenn 04/19 die Sportfreunde Baumberg zum Mettmanner Kreis-Derby empfängt (19.30 Uhr). Auch dazu gäbe es eine Story, die Apfeld gefallen würde: Revanche nehmen für die Niederlage im Hinspiel.