Zittern statt souverän siegen – darum freut das Apfeld

Nun ist es nicht so, dass Apfeld gerne am Spielfeldrand wegen des Ergebnisses zittern will. Vielmehr erklärte der Trainer: „Wir haben in dieser Woche viel über Winner-Persönlichkeiten geredet. Die bleiben bei Rückschlägen nicht liegen, sondern stehen auf und machen immer weiter. Das ist das, was dazugehört und was wir jetzt in Jüchen verkörpert haben. Das freut mich umso mehr, weil es zu unserer Story passt. Selber diese späten Gegentreffer kassiert, dreimal in Folge Unentschieden – und dann so die starke Jüchener Heim-Serie beendet. Ich hoffe, das gibt einen Push für die nächsten Spiele.“

Weiter geht es am kommenden Freitag, wenn 04/19 die Sportfreunde Baumberg zum Mettmanner Kreis-Derby empfängt (19.30 Uhr). Auch dazu gäbe es eine Story, die Apfeld gefallen würde: Revanche nehmen für die Niederlage im Hinspiel.