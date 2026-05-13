Zittern im Tabellenkeller: Für O/O und Deinste wird die Luft dünner

„Wir wissen, dass wir mindestens sieben Punkte holen müssen“, sagt Deinstes Coach Filippo Callerame. Foto: Berlin

D/A III, Apensen, Deinste und O/O stecken in der Bezirksliga im Abstiegskampf. Was den Kellerkindern jetzt noch Hoffnung macht.

Platz 16: Großer Rückstand aufs rettende Ufer Für den FC Oste/Oldendorf ist die Situation drei Spieltage vor dem Saisonende nahezu aussichtslos. Der Rückstand des Aufsteigers auf das rettende Ufer beträgt inzwischen sieben Zähler. O/O hat insgesamt 22 Punkte auf dem Konto.

Der Abstiegskampf verpasste lange Zeit der halben Bezirksliga Lüneburg 4 Sorgenfalten. Mittlerweile zeichnet sich eine klare Tendenz ab, bei der vier Stader Mannschaften noch zittern müssen.

Mit dem MTV Bokel, der SV Drochtersen/Assel III und der SG Stinstedt ist das Schlussprogramm zumindest machbar.

Zwar sieht sich der FC Oste/Oldendorf Woche für Woche mit seinen Gegnern immer wieder auf Augenhöhe, allerdings gelingt es zu selten, ihnen Punkte abzunehmen. „Die Hoffnung schwindet langsam, aber wir werden nicht aufgeben, solange es rechnerisch noch möglich ist“, sagt FC-Trainer Bernd Meyer. „Wir können in dieser Liga mithalten, aber es fehlt uns ein wenig das Glück.“

Platz 15: Dauerthema Personalmangel

Der Deinster SV war bereits abgeschlagen am Tabellenende, hatte sich dann aber im Saisonverlauf wieder in die Schlagdistanz zu den Nichtabstiegsplätzen gearbeitet. Nun stehen die Deinster als Vorletzter mit 25 Zählern wieder vier Punkte unter dem Strich und brauchen einen nahezu perfekten Saisonschlussspurt gegen den TSV Sievern, den MTV Hammah und den FC Geestland.



„Wir wissen, dass wir mindestens sieben Punkte holen müssen“, betont DSV-Trainer Filippo Callerame, dessen Mannschaft über die gesamte Spielzeit über Personalsorgen klagt. „Wir werden bis zum Schluss alles geben und dann schauen wir, ob es noch reicht.“



Mit Philipp Reinecke wird ein Stammspieler zum Ligakonkurrenten TSV Apensen wechseln, der 32-jährige Leistungsträger Henrique Fuchs Klein wird seine Laufbahn zum Saisonende beenden.

Platz 14: Punktgewinn steigert die Zuversicht

Der eine Punkt, den der TSV Apensen am Sonntag aus Bokel mit auf die Heimreise genommen hat (1:1), könnte am Ende möglicherweise entscheidend gewesen sein. Drei Spieltage vor Schluss steht das Team mit 29 Punkten auf dem ersten Nichtabstiegsplatz und hat vier Zähler Vorsprung auf Deinste.

Der TSV Apensen um Trainer Marco Dierks hat am Sonntag einen Punkt geholt. Foto: Scholz

Trotzdem darf sich Apensen nicht ausruhen, sondern muss im besten Fall schon am Mittwochabend (20 Uhr) gegen die SV Drochtersen/Assel den entscheidenden Schlag landen. Anschließend bekommt der TSV Apensen gegen Stinstedt und den MTV Hammah eine weitere Chance.



„Es ist zwar nicht unser Anspruch, aber mit dem einen Punkt in Bokel haben wir nüchtern betrachtet unseren Vorsprung ausgebaut“, sagt TSV-Coach Marco Dierks. „Von daher ist unsere Hoffnung auf den Klassenerhalt groß.“ Immerhin hat Apensen auch schon fünf Neuzugänge von Ligakonkurrenten für die kommende Spielzeit vorgestellt.

Platz 12: D/A III vor finalem Schritt

Die beste Ausgangslage unter den Kellerkindern hat die SV Drochtersen/Assel III. Wenn nicht gegen den TSV Apensen möchte D/A gegen den FC Oste/Oldendorf oder spätestens in Stotel den finalen Schritt gehen.



Einen personellen Rettungsplan wie der TuS Harsefeld II verfolgen die Kehdinger zwar nicht, trotzdem gehören Aushilfen wie Dreierpacker Mika Wehdemeyer zur Vereinsphilosophie dazu.



„Wir wissen, dass die sechs Punkte Vorsprung noch nicht ausreichen werden“, sagt Trainer Henrik Licht. „Daher wollen wir unsere kleine Serie von drei Partien ohne Niederlage in den nächsten Spielen ausbauen.“ D/A steht mit 31 Punkten auf Platz zwölf, gefolgt von Aufsteiger Geestland.





Das Restprogramm

FC Oste/Oldendorf

MTV Bokel (So., 17. Mai, 15 Uhr, A)

SV Drochtersen/Assel III (So., 31. Mai, 15 Uhr, H)

SG Stinstedt (Sa., 6. Juni, 16 Uhr, A)



Deinster SV

TSV Sievern (So., 17. Mai, 15 Uhr, H)

MTV Hammah (So., 31. Mai, 15 Uhr, H)

FC Geestland (Sa., 6. Juni, 16 Uhr, A)



TSV Apensen

SV Drochtersen/Assel III (Mi., 13. Mai, 20 Uhr, A)

SG Stinstedt (So., 31. Mai, 15 Uhr, H)

MTV Hammah (Sa., 6. Juni, 16 Uhr, A)



SV Drochtersen/Assel III

TSV Apensen (Mi., 13. Mai, 20 Uhr, H)

FC Oste/Oldendorf (So., 31. Mai, 15 Uhr, A)

TSV Stotel (Sa., 6. Juni, 16 Uhr, H)





