Zittern bis zum Schluss

Unter Flutlicht übernahm die SG Neuental/Jesberg sofort die Kontrolle. Bereits in der 7. Minute sorgte Florian Grebing mit einem satten Distanzschuss für die verdiente Führung, nachdem die Gastgeber zuvor das Geschehen klar bestimmt hatten. Asterode meldete sich erstmals in der 15. Minute gefährlich, doch Viktor Kibenko scheiterte freistehend an Torhüter Jan Jackson. Trotz deutlicher Feldvorteile ließ Neuental vereinzelt hochkarätige Möglichkeiten zu. So nutzte Leon Morneweg in der 33. Minute eine Unachtsamkeit und legte den Ball am herausstürmenden Keeper vorbei zum 1:1-Ausgleich ins Netz – ein Treffer, der angesichts des Spielverlaufs eher überraschend fiel.

Auch im zweiten Durchgang blieb Neuental das tonangebende Team, doch Morneweg besaß in der 66. Minute die große Chance zur Gästeführung, als er erneut im Eins-gegen-eins an Jackson scheiterte. Die Entscheidung fiel erst in der Nachspielzeit: Marcel Dörrbecker traf in der 90.+1 Minute zum umjubelten 2:1. In einer dramatischen Schlussphase hätte Christopher Wahl fast noch den Ausgleich besorgt, doch sein Schuss landete in der 92. Minute an der Latte.

Mit dem zehnten Sieg im elften Spiel festigt die SG Neuental/Jesberg die Tabellenspitze der Kreisoberliga Schwalm-Eder (30 Punkte) und behauptet sich knapp vor Verfolger FC Domstadt Fritzlar, die allerdings zwei Spiele weniger auf dem Konto haben. Für die Gäste bleibt trotz couragierter Leistung und Rang zehn der Blick vorerst nach unten gerichtet.