Zittern bis zum letzten Schlußpfiff 1.FC Saarbrücken: Mit einem einzigen Sieg in der Zwischenrunde

Was der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Katar versagt blieb, schaffte die Zweite des 1. FC Saarbrücken am Freitag beim Hallenturnier des FV Diefflen, das in der Sporthalle West ausgetragen wird. Ein Sieg und ein Remis reichten zum Weiterkommen. Sogar die Reihenfolge war gleich, denn das FCS-Team startete mit einer Niederlage und holte im zweiten Spiel einen Punkt.

Dass vier Punkte zur Qualifikation für die nächste Turnierphase reichen, zeigte im Gegensatz zur deutschen Nationalmannschaft am Freitagabend die Zweite des 1. FC Saarbrücken beim Hallenturnier des FV Diefflen. Sogar die Reihenfolge der Resultate war gleich. Im ersten Gruppenspiel des Turniers, das in der Sporthalle west ausgetragen wird, unterlag das blau-schwarze Landesliga-Team dem Saarlandligisten FV Schwalbach mit 5:8. Im zweiten Spiel trennte man sich vom Bezirksligisten FV Stella Sud Saarlouis torlos, so dass das letzte Gruppenspiel gegen den Kreis-Ligisten DJK Saarwellingen den Ausschlag gab. Nur ein Sieg und ein günstiges Ergebnis im letzten Gruppenspiel hätten das Weiterkommen ermöglicht. "Wir hatten mit Pierluigi Vella und Carsten Jüptner wieder zwei Ausfälle, sind schwer ins Turnier gekommen und hatten gegen Schwalbach zu viele Tore kassiert. Wir wussten, dass wir uns nun im Spiel gegen den Kreisligisten voll konzentrieren mussten, was dann ja auch gelang. Viele haben seit Dienstag jeden Tag gespielt, das waren vier harte Tage, aber diesmal ist es ja noch mal gutgegangen. Am Sonntag bei Saar 05 müssen wir wieder mehr Wechselmöglichkeiten haben", sagte Trainer Sammer Mozain, dessen Team sich 9:3 durchsetzen konnte. In Dillingen geht es am Montag, 02. Januar weiter, in der Zwischenrunden-Gruppe B trifft das FCS-Team um 17.51 auf den Oberligisten FV Diefflen, um 18.59 Uhr auf die Reserve des FVD und um 19.50 Uhr auf den Landesligisten SSV Pachten. Bereits am Sonntag steht in der Joachim-Deckarm-Halle in Saarbrücken die Zwischenrunde des Sparda-Bank-Cups auf dem Plan. Hier trifft das FCS-Team um 14 Uhr auf den Bezirksligisten SV 19 Bübingen und um 15.08 Uhr auf den Saarlandligisten FC Rastpfuhl.