Zipse zieht locker ins Pokalviertelfinale ein Im Rahmen der 3. Runde des Thüringer Pokalwettbewerbes ließ unser ZFC am Sonntag, dem 12.10.2025, beim SC 1903 Weimar nichts anbrennen und gewann ohne Probleme und hochverdient durch einen soliden Auftritt im Weimarer Stadion am Lindenberg mit 6:0. Verlinkte Inhalte TFV-Landespokal Meuselwitz SC 03 Weimar Danny Heberlein Florian Hansch

So zog die Elf von Trainer Georg-Martin Leopold ungefährdet ins Viertelfinale ein und hätte gegen den Landesklassisten bei einer besseren Chancenverwertung sogar noch höher gewinnen können. BERICHT von Jörg Kaltofen

So., 12.10.2025, 14:00 Uhr SC 1903 Weimar SC 03 Weimar ZFC Meuselwitz Meuselwitz 0 6 Über 400 zahlende Zuschauer, darunter auch einige Zipsendorfer sowie eine Vielzahl Weimarer Vereinsmitglieder und Helfer, waren gekommen, um bei herbstlichen Temperaturen das Pokal-Achtelfinale zwischen dem Landesklassisten SC 1903 Weimar und dem Regionalligisten ZFC Meuselwitz zu sehen. Der ZFC wollte gleich das Zepter in die Hand nehmen und schnell in Führung gehen: So etwas wie in der letzten Pokalrunde in Schleiz sollte nicht wieder passieren. Die ersten beiden guten Offensivaktionen hatte aber der Landesklassist. Nach Wacklern in der Zipsendorfer Hintermannschaft wurde ein erster Durchbruchsversuch der Weimarer noch erfolgreich geblockt (2.), doch keine Zeigerumdrehung später war auf einmal Florian Giebel durch und jagte das Leder an das Außennetz. Knappe Kiste, einige SC-Fans hatten schon gejubelt (3.). Doch von da an war Meuselwitz das spielbestimmende Team und ging verdient in der 8. Spielminute in Führung. Andy Trübenbach hatte eine schöne Hereingabe von Florian Hansch ins Tor verlängert. Von nun an agierte die Heimelf grundsolide und mit wenig Aufwand. Sie hatte einige gute Möglichkeiten, ließ den Ball kontrolliert laufen und erhöhte durch David Pfeil nach 35 Minuten auf 0:2. Der SC-Keeper Max Stern, der heute einen starken Tag hatte, war zwar noch dran, doch das Leder senkte sich dennoch in die Maschen. Natürlich war das die Vorentscheidung, zumal kurz vor der Pause Andy Trübenbach die Führung noch ausbauen konnte. Hatte "Trübe" in den Minuten 41 und 42 noch mit seinen Versuchen Pech, veredelte er in der 43. Minute eine punktgenaue Hereingabe zum 0:3. Das war auch der Pausenstand.

Kleine Randnotiz: In der Halbzeitpause versuchte der nicht beneidenswerte Weimarer „Einzelkämpfer am Grill" die hungrige Masse zu verköstigen. Ein schier aussichtsloses Unterfangen. Doch die Anstrengungen haben sich gelohnt. Die Rostbratwürste waren hervorragend und am Ende ist wohl auch jeder satt geworden. Gut Ding will eben Weile haben. Nach dem Seitenwechsel marschierte sofort Andy Trübenbach wieder in den Zipsendorfer Strafraum und kam zu Fall. Für den Schiedsrichter zu wenig und es ging weiter. Im Gegenzug hatten die Weimarer nochmal eine gute Aktion. So kam Carlos Kühnemund frei zum Schuss, jagte das Leder aber in die Wolken (48.). Dann war aber wieder der ZFC am Drücker und erhöhte gleich auf 0:4. Florian Hansch wurde perfekt in Szene gesetzt und schlenzte das Leder sehenswert ins lange Eck (49.). Natürlich war der Drops längst gelutscht, aber Zipse spielte weiter nach vorn und speziell Andy Trübenbach wirbelte mehrfach im Weimarer Strafraum. So kam er bei einem Zweikampf nach 54 Minuten erneut zu Fall, und diesmal gab der Schiedsrichter korrekterweise Strafstoß. Florian Hansch übernahm die Verantwortung, scheiterte aber zunächst am stark reagierenden Max Stern im SC-Tor, versenkte aber den Abpraller dann sicher zum 0:5 (56.). In der Folge brachte Meuselwitz einige neue Leute in die Partie und blieb dominant. Einen Abwehrfehler der Hausherren nutzte nach gut einer Stunde Christoph Pauling, für ihn freut sich jeder im Zipsendorfer Lager bestimmt besonders, und erzielte den sechsten Zipsendorfer Treffer (62.). Den Rest spielte der Regionalligist locker herunter. Zipse hatte noch ein paar gute Möglichkeiten und Andy Trübenbach erzielte sogar noch einen Abseitstreffer. Ein Tor fiel leider nicht mehr und der Schiedsrichter pfiff die Partie nach dreiminütiger Nachspielzeit ab. So zieht der ZFC nach dem 6:0-Auswärtssieg in Weimar verdient in das Viertelfinale des Thüringer Landespokals ein.