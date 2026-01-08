 2026-01-08T14:38:04.769Z

Der 23-jährige Stürmer Felix Pilger spielt ab sofort für den ZFC Meuselwitz.
Der 23-jährige Stürmer Felix Pilger spielt ab sofort für den ZFC Meuselwitz. – Foto: © ZFC Meuselwitz

Zipse verstärkt die Offensive

Der ZFC Meuselwitz ist auf der Suche nach weiterer Qualität und Tiefe im Angriff fündig geworden.

Mit Felix Pilger schließt sich ein 23-jähriger Stürmer dem Regionalligisten an. Pilger kommt mit sofortiger Wirkung vom FSV Zwickau, wo er seinen Vertrag vorzeitig aufgelöst hat. Beim ZFC unterschrieb der Angreifer einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027, erhält die Rückennummer 29 und ist ab sofort spielberechtigt.

Die Verantwortlichen der Ostthüringer erhoffen sich von der Neuverpflichtung zusätzliche Variabilität und Durchschlagskraft in der Offensive. Cheftrainer Georg-Martin Leopold sieht in Pilger einen Spielertypen, der dem bisherigen Kaderprofil noch gefehlt hat: „Er ist ein Stürmer, wie wir ihn bislang nicht im Kader hatten. Mit Felix haben wir den gesuchten physisch starken Stürmer gefunden, der unserem Offensivspiel mehr Flexibilität geben wird.“

Schon zahlreiche Regionalliga-Vereine in der Vita

In der laufenden Saison kam Pilger für die „Zwickauer Schwäne“ auf acht Einsätze in der Regionalliga Nordost. Viermal stand er dabei in der Startelf, viermal wurde er im Laufe der Partie eingewechselt. Ein Treffer blieb ihm bislang zwar verwehrt, dennoch bringt der Angreifer wertvolle Erfahrung aus der Liga mit. Ausgebildet wurde Felix Pilger beim SV Babelsberg 03, wo er auch seine ersten Schritte im Männerbereich machte. Anschließend führte ihn sein Weg über Union Fürstenwalde, Tennis Borussia Berlin und den Berliner AK weiter durch die Regionalliga, ehe er im Sommer 2024 zum FSV Zwickau wechselte. Insgesamt stehen für Pilger 82 Regionalliga-Spiele und sieben Tore zu Buche.

Beim ZFC Meuselwitz soll der robuste Angreifer nun eine neue sportliche Perspektive finden und dazu beitragen, die Offensivoptionen der Thüringer weiter zu verbreitern. In der Hinserie erzielten die Zipsendorfer in 18 Spielen 22 Tore, womit die Ostthüringer zu den schwächsten Ligaangriffen der Regionalliga Nordost gehören.

