Zipse verstärkt die Offensive

Mit Felix Pilger schließt sich ein 23-jähriger Stürmer dem Regionalligisten an. Pilger kommt mit sofortiger Wirkung vom FSV Zwickau, wo er seinen Vertrag vorzeitig aufgelöst hat. Beim ZFC unterschrieb der Angreifer einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027, erhält die Rückennummer 29 und ist ab sofort spielberechtigt.

Die Verantwortlichen der Ostthüringer erhoffen sich von der Neuverpflichtung zusätzliche Variabilität und Durchschlagskraft in der Offensive. Cheftrainer Georg-Martin Leopold sieht in Pilger einen Spielertypen, der dem bisherigen Kaderprofil noch gefehlt hat: „Er ist ein Stürmer, wie wir ihn bislang nicht im Kader hatten. Mit Felix haben wir den gesuchten physisch starken Stürmer gefunden, der unserem Offensivspiel mehr Flexibilität geben wird.“

In der laufenden Saison kam Pilger für die „Zwickauer Schwäne“ auf acht Einsätze in der Regionalliga Nordost. Viermal stand er dabei in der Startelf, viermal wurde er im Laufe der Partie eingewechselt. Ein Treffer blieb ihm bislang zwar verwehrt, dennoch bringt der Angreifer wertvolle Erfahrung aus der Liga mit. Ausgebildet wurde Felix Pilger beim SV Babelsberg 03, wo er auch seine ersten Schritte im Männerbereich machte. Anschließend führte ihn sein Weg über Union Fürstenwalde, Tennis Borussia Berlin und den Berliner AK weiter durch die Regionalliga, ehe er im Sommer 2024 zum FSV Zwickau wechselte. Insgesamt stehen für Pilger 82 Regionalliga-Spiele und sieben Tore zu Buche.