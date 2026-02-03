Zipse verliert gegen starken Oberligisten

Von Beginn an wurde deutlich, dass dies für Zipse kein einfaches Unterfangen werden würde. Der Oberligist stand kompakt und suchte immer wieder den schnellen Weg nach vorn. Bereits nach acht Minuten kam Anxhelo Kurti zu einem ersten Abschluss, den Justin Fietz stark parierte. In der 11. Minute fiel dann die Führung für Halle: Jegor Jagupov wurde im Strafraum gefoult, Maximilian Jagatic verwandelte den fälligen Strafstoß sicher zum 0:1. Die Führung gab den Gästen weiteren Auftrieb, während der ZFC an diesem Tag etwas den letzten Biss vermissen ließ. Dennoch gelang Eric Stiller in der 16. Minute mit einem sehenswerten Schuss in den Winkel der Ausgleich. In der Folge hatte die Leopold-Elf zwar Ballbesitzphasen, blieb in der Offensive jedoch zu harmlos. Anders Halle: In der 32. Minute verlängerte Arlind Shoshi einen Ball per Kopf, Benny Jan Haese vollendete aus kurzer Distanz zur erneuten Führung. Kurz vor der Pause machte der ZFC Meuselwitz nochmals Druck und wurde belohnt: Eine präzise Flanke verwertete Florian Hansch per Kopf zum 2:2-Ausgleich (40.).

Nach dem Seitenwechsel und einigen Wechseln hatte Luca Bürger die erste gute Möglichkeit, sein Schuss aus spitzem Winkel ging jedoch knapp vorbei (48.). Zipse blieb bemüht, doch es fehlte an Durchschlagskraft und klaren Ideen. Halle übernahm wieder mehr Spielanteile und kam zu guten Chancen. Zunächst scheiterte Anxhelo Kurti noch an Lukas Sedlak (53.), doch nur wenig später nutzten die Gäste zwei Fehler in der Zipsendorfer Defensive eiskalt aus. Jegor Jagupov traf in der 58. Minute nach einem zweiten Versuch und erhöhte nur zwei Minuten später erneut zum 2:4. In der Schlussphase versuchte der ZFC noch einmal alles, doch der Oberligist blieb konzentriert und ließ nichts mehr anbrennen. Am Ende war der Sieg für Halle verdient, da die Gäste vor allem kämpferisch und in der Chancenverwertung Vorteile hatten.