Zipse verliert gegen starken Oberligisten

Die Gäste von der Saale agierten aggressiv, bissig und zweikampfstark und nutzten die Fehler der Zipsendorfer Hintermannschaft konsequent aus.
BERICHT in Anlehnung an Jörg Kaltofen / ZFC Meuselwitz
Nach dem Seitenwechsel und einigen Wechseln hatte Luca Bürger die erste gute Möglichkeit, sein Schuss aus spitzem Winkel ging jedoch knapp vorbei (48.). Zipse blieb bemüht, doch es fehlte an Durchschlagskraft und klaren Ideen. Halle übernahm wieder mehr Spielanteile und kam zu guten Chancen. Zunächst scheiterte Anxhelo Kurti noch an Lukas Sedlak (53.), doch nur wenig später nutzten die Gäste zwei Fehler in der Zipsendorfer Defensive eiskalt aus. Jegor Jagupov traf in der 58. Minute nach einem zweiten Versuch und erhöhte nur zwei Minuten später erneut zum 2:4. In der Schlussphase versuchte der ZFC noch einmal alles, doch der Oberligist blieb konzentriert und ließ nichts mehr anbrennen. Am Ende war der Sieg für Halle verdient, da die Gäste vor allem kämpferisch und in der Chancenverwertung Vorteile hatten.
Fazit: Die Leopold-Elf zeigte phasenweise gute Ansätze, doch mit halber Kraft ist auch gegen einen Oberligisten nichts zu holen. Der VfL Halle, der mit drei Ex-Zipsendorfern (Francesco Lubsch, Jegor Jagupov, Arlind Shoshi) antrat, unterstrich seine Qualität.