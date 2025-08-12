Zipse unterliegt knapp beim Regionalliga-Meister

Der dominierende Gastgeber ging durch ein Traumtor von Ayodele Max Adetula Mitte der ersten Halbzeit in Führung und hätte diese sogar noch ausbauen können. Nach dem Seitenwechsel wurde Zipse mutiger, hatte sogar eine Riesenmöglichkeit zum Ausgleich und warf zum Schluss nochmal alles nach vorn. Die Hausherren hatten auch noch die ein oder andere Gelegenheit, ein Treffer gelang ihnen aber auch nicht mehr. Am Ende reichte dem Favoriten jedoch das knappe 1:0, um die nächsten drei Zähler einzufahren.

Es war schon eine imposante Zuschauerkulisse im aufgehübschten Leipziger Bruno-Plache-Stadion. 5003 Zuschauer, darunter ein paar handverlesene Gästefans, wollten die Partie zwischen dem 1. FC Lok Leipzig und dem ZFC-Team sehen. Sie sahen, wie nach kurzem Abtasten der Gastgeber die Spielkontrolle übernahm. Nach zehn Minuten dann eine erste gute Chance, aber Stefan Maderer drückte den Ball per Kopf am Zipsendorfer Kasten vorbei. In der 15. Spielminute dann die wirklich erste gute Torgelegenheit im Spiel, und die hatte ZFC Meuselwitz. Florian Hansch bekam den Ball mustergültig serviert, zog einfach mal ab, doch Lok-Keeper Andreas Naumann machte sich lang und konnte den schönen Schuss parieren. Danach übernahm aber weiter Lok das Zepter. Zwar ließ die Zipsendorfer Mannschaft bislang wenig zu, aber es gab trotzdem immer mal wieder in der Abwehr auf beiden Seiten ein paar Wackler. Lok wollte das 1:0 und machte weiter Druck. In den Spielminuten 17 und 19 scheiterten noch Lok-Kapitän Djamal Ziane und Alexander Siebeck mit ihren Abschlüssen, doch sechs Zeigerumdrehungen später war es dann so weit. Ayodele Max Adetula wurde perfekt von David Grözinger in Szene gesetzt, machte den berühmten Arjen-Robben-Schwenk nach innen und versenkte das Leder sehenswert im Zipsendorfer Kasten. Eine Bude aus der Kategorie Traumtor. Der Jubel im weiten Rund kannte natürlich keine Grenzen und das pushte die Lok-Elf weiter nach vorn. Sie hatte in dieser Phase einige gute bis sehr gute Gelegenheiten, die Führung auszubauen, und Zipse hatte alle Hände voll zu tun, um das zu verhindern. Die Gäste überstanden diese Druckphase und hatten sogar auch noch einen guten Abschluss nach 38 Minuten. Cemal Kaymaz bekam über Umwege das Leder und prüfte Andreas Naumann mit einem satten Schuss. Da danach auch die LOK-Gelegenheiten nicht den Weg ins Tor fanden, ging es mit dem knappen 1:0 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel versuchte das ZFC-Team, sich etwas aktiver ins Spiel einzubringen. Die ersten guten Gelegenheiten hatte jedoch wieder der Gastgeber. Aber weder Alexander Siebeck mit einem Schuss aus Nahdistanz (52.) noch Djamal Ziane, der den Abpraller nicht verwerten konnte, und auch nicht Torschütze Ayodele Max Adetula, der mit seinem guten Schuss an Lukas Sedlak scheiterte (56.), konnte das Leder ein zweites Mal im Zipsendorfer Kasten unterbringen. Als nur eine Minute später wieder Djamal Ziane mit einem Kopfball scheiterte, keimte beim ZFC-Anhang nochmal Hoffnung auf, hier und heute doch noch etwas mitnehmen zu können. Und die Chance sollte sich ergeben. David Pfeil setzte sich in der 63. Spielminute stark durch und stocherte das Leder mit der Pieke Andreas Naumann durch die Hosenträger, doch am Ende trudelte die Kugel knapp am Pfosten vorbei ins Aus. Es ist den Zipsendorfern hoch anzurechnen, dass sie nie aufgegeben haben und bis zum Ende nochmal alles reinwarfen. Zwischenzeitlich startete Lok den einen oder anderen Konter, und in der 86. Minute hatte Stefan Maderer die Riesenmöglichkeit, den Sack zuzumachen. Der eingewechselte Christoph Maier hatte ihn perfekt freigespielt, doch die sonst so treffsichere Leipziger Nummer 9 schob die Kugel am Tor vorbei. Zipse wollte es danach nochmal wissen, schickte selbst Lukas Sedlak mit nach vorn, doch am Ende brachte Lok das 1:0 über die Zeit und konnte den knappen, aber nicht unverdienten Sieg feiern.