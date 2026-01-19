Zipse schlägt nächsten Oberligisten

– Foto: Tanja Kaltofen

Am Samstag, dem 17.01.2026, feierte der ZFC Meuselwitz im zweiten Vorbereitungsspiel den nächsten Erfolg.

Beim VfB Empor Glauchau gewann die Leopold-Elf nach einem ordentlichen Auftritt verdient mit 3:1. Nach dem deutlichen 7:0 unter der Woche gegen Rudolstadt wartete diesmal ein Gegner, der deutlich mehr Gegenwehr leistete. Eric Stiller brachte Zipse in der ersten Halbzeit in Führung, ehe Luis Werrmann kurz nach Wiederbeginn ausgleichen konnte. Andy Trübenbach stellte jedoch mit einem Doppelpack (59./72.) den Auswärtssieg sicher. BERICHT in Anlehnung an Jörg Kaltofen / ZFC Meuselwitz

Bei strahlendem Sonnenschein entwickelte sich von Beginn an eine intensive Partie. Der ZFC übernahm früh die Initiative, musste jedoch feststellen, dass die Gastgeber gut dagegenhielten. Bereits in der 7. Minute hatte Christoph Pauling nach starkem Zuspiel von René Eckardt die Führung auf dem Fuß, scheiterte aber am Glauchauer Keeper. Auch Empor kam zu Chancen, blieb jedoch meist am aufmerksamen Zipsendorfer Schlussmann Lukas Sedlak hängen. In der 31. Minute fiel schließlich der verdiente Führungstreffer: Nach einem gelungenen Angriff schob Eric Stiller nach Vorarbeit von Florian Hansch zum 0:1 ein. Bis zur Pause blieb ZFC Meuselwitz spielbestimmend, musste jedoch bei zwei Standardsituationen der Hausherren nochmals durchatmen. Nach dem Seitenwechsel erwischte zunächst der ZFC den besseren Start, doch ein schneller Umschaltmoment brachte den Ausgleich. Collin Ullmann flankte präzise auf Luis Werrmann, der aus kurzer Distanz traf (54.). Die Antwort der Leopold-Elf ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nach einem Ballverlust der Gastgeber legte Luis Fischer quer auf Andy Trübenbach, der eiskalt zur erneuten Führung verwandelte (59.). In der Folge rotierte Trainer Georg-Martin Leopold kräftig durch, auch die junge Garde fügte sich ordentlich ein. Nach einem Abwehrfehler erhöhte erneut Trübenbach auf 1:3 und sorgte für die Entscheidung (72.). Ein emotionaler Moment folgte in der Schlussphase, als Luca Bürger nach langer Verletzungspause unter Applaus eingewechselt wurde und direkt Akzente setzte. Weitere Treffer blieben aus, auch dank einer starken Parade von Justin Fietz kurz vor Schluss.