Zipse schlägt nächsten Oberligisten

Beim VfB Empor Glauchau gewann die Leopold-Elf nach einem ordentlichen Auftritt verdient mit 3:1. Nach dem deutlichen 7:0 unter der Woche gegen Rudolstadt wartete diesmal ein Gegner, der deutlich mehr Gegenwehr leistete. Eric Stiller brachte Zipse in der ersten Halbzeit in Führung, ehe Luis Werrmann kurz nach Wiederbeginn ausgleichen konnte. Andy Trübenbach stellte jedoch mit einem Doppelpack (59./72.) den Auswärtssieg sicher.
BERICHT in Anlehnung an Jörg Kaltofen / ZFC Meuselwitz
Nach dem Seitenwechsel erwischte zunächst der ZFC den besseren Start, doch ein schneller Umschaltmoment brachte den Ausgleich. Collin Ullmann flankte präzise auf Luis Werrmann, der aus kurzer Distanz traf (54.). Die Antwort der Leopold-Elf ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nach einem Ballverlust der Gastgeber legte Luis Fischer quer auf Andy Trübenbach, der eiskalt zur erneuten Führung verwandelte (59.). In der Folge rotierte Trainer Georg-Martin Leopold kräftig durch, auch die junge Garde fügte sich ordentlich ein. Nach einem Abwehrfehler erhöhte erneut Trübenbach auf 1:3 und sorgte für die Entscheidung (72.). Ein emotionaler Moment folgte in der Schlussphase, als Luca Bürger nach langer Verletzungspause unter Applaus eingewechselt wurde und direkt Akzente setzte. Weitere Treffer blieben aus, auch dank einer starken Parade von Justin Fietz kurz vor Schluss.
Fazit: Ein weiterer gelungener Test für den ZFC Meuselwitz gegen einen gut mithaltenden Oberligisten. Der Sieg war verdient, besonders erfreulich die Rückkehr von Luca Bürger. Dank an den VfB Empor Glauchau für die Gastfreundschaft.
Bevor es am kommenden Wochenende wieder ernst wird, steht am Dienstag, dem 20.01.2026, voraussichtlich das letzte Vorbereitungsspiel an. Zu Gast ist der SSC Weißenfels, Anstoß soll um 18.30 Uhr erfolgen – sofern das Wetter mitspielt.