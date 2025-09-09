Zipse quält sich ins Achtelfinale

Die 375 Zuschauer, darunter einige Gästefans, hatten sich wohl mehr erhofft. Zwar versuchte der ZFC, seiner Favoritenrolle gerecht zu werden, doch die erste Chance gehörte den Hausherren. Joao Mendes versuchte es aus der Drehung, verfehlte jedoch den Kasten (9.). Der ZFC hatte Schwierigkeiten im Spielaufbau, während Schleiz gut stand und kaum etwas zuließ. In der 32. Spielminute hatte David Pfeil die erste große Chance für die Meuselwitzer, doch Luis Groh verhinderte mit einer Glanzparade das 0:1. Eine Minute später schnappte sich Joao Mendes den Ball und setzte Albert Pohl perfekt in Szene, der zur Führung für Schleiz traf. Der Jubel unter den einheimischen Fans kannte keine Grenzen. Kurz vor der Pause hatte Schleiz sogar die Möglichkeit, die Führung auszubauen, doch der Schuss von Pohl wurde abgewehrt (43.). In der Nachspielzeit hatte Theo Teßmer die Chance zum Ausgleich, scheiterte aber an Groh (45.+2).

Nach der Pause gelang es dem ZFC schließlich, nach einem Eckball durch Florian Hansch zum 1:1 auszugleichen (59.). Doch der Favorit konnte keine Dominanz aufbauen. Schleiz hielt mit Schüssen von David Langer und Albert Pohl dagegen (62., 65.). In der 77. Minute verschärfte sich die Situation für den ZFC: Ben Keßler, bereits verwarnt, musste nach einem weiteren Foul mit der Ampelkarte vom Platz. In Unterzahl überstand der ZFC einige gefährliche Angriffe der Schleizer. In der Nachspielzeit verpassten beide Teams die Chance auf den Lucky Punch, und es ging in die Verlängerung.

Im ersten Teil der Overtime passierte wenig, doch in der zweiten Hälfte hatte jedes Team gute Chancen. Doch weder auf Zipsendorfer Seite Andy Trübenbach und René Eckardt noch für Schleiz Albert Pohl und Martin Berger – der die letzte gute Gelegenheit für die Gastgeber hatte – konnten den entscheidenden Treffer erzielen. So ging es ins Elfmeterschießen, das der ZFC mit 5:4 gewann.

Das Elfmeterschießen im Detail:

Tim Sluga trifft zum 2:1 für Schleiz

René Eckardt gleicht zum 2:2 aus

Justin Fietz hält den Elfmeter von Martin Berger

Andy Trübenbach trifft zum 2:3 für den ZFC

Nicky Eichelkraut gleicht zum 3:3 aus

Eric Stiller trifft zum 3:4 für den ZFC

Fietz hält den Elfmeter von David Langer

Cemal Kaymaz scheitert an Luis Groh

Albert Pohl trifft zum 4:4

Florian Hansch verwandelt zum 4:5 und schießt den ZFC in die dritte Runde.

Fazit: Es war ein hart umkämpftes Spiel, das der ZFC letztlich nur knapp für sich entscheiden konnte. Die Gastgeber haben den Ostthüringern ein echtes Fight geliefert, und viele Zuschauer, die das Spiel verfolgten, sprachen von einer unterdurchschnittlichen Leistung des ZFC. Auch wenn die Meuselwitzer das Spiel mit Glück im Elfmeterschießen gewannen, ist das Weiterkommen entscheidend. Respekt an die tapferen Schleizer, die sich mit ihrer Leistung Respekt erarbeiteten. Der ZFC hat in der nächsten Runde einen weiteren schweren Brocken vor sich – die Hertha aus Zehlendorf kommt zum Duell.

STIMMEN ZUM SPIEL

Georg-Martin Leopold (ZFC Meuselwitz): „Großes Kompliment an Schleiz. Was sie heute hier abgeliefert haben, war sensationell. Bei uns war im fünften Spiel in vierzehn Tagen irgendwie der Akku leer. Der Kopf war nicht da, um unsere Chancen besser zu nutzen. Schleiz hat gute Umschaltmomente gehabt. Nach dem 1:1 mussten wir mit einer Gelb-Roten Karte in Unterzahl spielen, doch wir konnten uns ins Elfmeterschießen retten, das dann zum Glück für uns entschieden wurde.“

Albert Pohl (FSV Schleiz): „Ich habe gesagt, wenn wir 120 Prozent geben, haben wir eine Chance. Das haben wir heute bewiesen. Wir standen kurz davor, in der Verlängerung den Sack zuzumachen. Klar, man ist enttäuscht, aber stolz. Gegen einen Regionalligisten so aufzutreten, darauf kann ich als Kapitän nur stolz sein. Ich glaube, das wird uns in der Liga jetzt auch Selbstvertrauen geben.“