Zipse quält sich ins Achtelfinale

Die Gastgeber schnupperten sogar an einer Sensation, da die Entscheidung erst im Elfmeterschießen fiel. Albert Pohl brachte Schleiz in der ersten Halbzeit nach einem schönen Spielzug mit 1:0 in Führung. Die Ostthüringer taten sich schwer, kamen aber nach einer Stunde durch Florian Hansch zum Ausgleich. Da es nach 90 Minuten 1:1 stand, ging es in die Verlängerung, die ebenfalls keine Entscheidung brachte. Im Elfmeterschießen sicherte sich der ZFC dank zweier gehaltener Elfmeter von Keeper Justin Fietz den Sieg, während Schleiz' Luis Groh nur einen Elfmeter parieren konnte.
BERICHT von Jörg Kaltofen // ZFC Meuselwitz
Nach der Pause gelang es dem ZFC schließlich, nach einem Eckball durch Florian Hansch zum 1:1 auszugleichen (59.). Doch der Favorit konnte keine Dominanz aufbauen. Schleiz hielt mit Schüssen von David Langer und Albert Pohl dagegen (62., 65.). In der 77. Minute verschärfte sich die Situation für den ZFC: Ben Keßler, bereits verwarnt, musste nach einem weiteren Foul mit der Ampelkarte vom Platz. In Unterzahl überstand der ZFC einige gefährliche Angriffe der Schleizer. In der Nachspielzeit verpassten beide Teams die Chance auf den Lucky Punch, und es ging in die Verlängerung.
Im ersten Teil der Overtime passierte wenig, doch in der zweiten Hälfte hatte jedes Team gute Chancen. Doch weder auf Zipsendorfer Seite Andy Trübenbach und René Eckardt noch für Schleiz Albert Pohl und Martin Berger – der die letzte gute Gelegenheit für die Gastgeber hatte – konnten den entscheidenden Treffer erzielen. So ging es ins Elfmeterschießen, das der ZFC mit 5:4 gewann.
Das Elfmeterschießen im Detail:
Fazit: Es war ein hart umkämpftes Spiel, das der ZFC letztlich nur knapp für sich entscheiden konnte. Die Gastgeber haben den Ostthüringern ein echtes Fight geliefert, und viele Zuschauer, die das Spiel verfolgten, sprachen von einer unterdurchschnittlichen Leistung des ZFC. Auch wenn die Meuselwitzer das Spiel mit Glück im Elfmeterschießen gewannen, ist das Weiterkommen entscheidend. Respekt an die tapferen Schleizer, die sich mit ihrer Leistung Respekt erarbeiteten. Der ZFC hat in der nächsten Runde einen weiteren schweren Brocken vor sich – die Hertha aus Zehlendorf kommt zum Duell.
Georg-Martin Leopold (ZFC Meuselwitz): „Großes Kompliment an Schleiz. Was sie heute hier abgeliefert haben, war sensationell. Bei uns war im fünften Spiel in vierzehn Tagen irgendwie der Akku leer. Der Kopf war nicht da, um unsere Chancen besser zu nutzen. Schleiz hat gute Umschaltmomente gehabt. Nach dem 1:1 mussten wir mit einer Gelb-Roten Karte in Unterzahl spielen, doch wir konnten uns ins Elfmeterschießen retten, das dann zum Glück für uns entschieden wurde.“
Albert Pohl (FSV Schleiz): „Ich habe gesagt, wenn wir 120 Prozent geben, haben wir eine Chance. Das haben wir heute bewiesen. Wir standen kurz davor, in der Verlängerung den Sack zuzumachen. Klar, man ist enttäuscht, aber stolz. Gegen einen Regionalligisten so aufzutreten, darauf kann ich als Kapitän nur stolz sein. Ich glaube, das wird uns in der Liga jetzt auch Selbstvertrauen geben.“