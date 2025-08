Zipse punktet zum verspäteten Saisonauftakt

Im ersten Durchgang war Zipse die etwas bessere Mannschaft. Zwar gab es kaum Torraumszenen, aber defensiv ließen die ZFC-Kicker nichts anbrennen. Kurz vor der Pause ging der ZFC Meuselwitz dann durch einen Treffer von Felix Rehder sogar in Führung. Bedauerlicherweise konnten die Babelsberger Sekunden nach dem Wiederanpfiff durch Kenny Weyt ausgleichen, erarbeiteten sich ein optisches Übergewicht und die Partie drohte zu kippen. Die Heim-Elf hielt aber dagegen und konnte sich am Ende über einen verdienten Punkt freuen.

Jetzt ging es also endlich los: Das Wetter hatte gepasst und 740 Zuschauer waren gekommen, darunter auch einige Schlachtenbummler aus der Filmstadt, um die Partie zwischen dem ZFC Meuselwitz und dem SV Babelsberg 03 zu sehen. Das Spiel begann zerfahren. Einige Fehlpässe, kleinere Fouls und gegenseitiges Abwarten ließen keinen ordentlichen Spielfluss zu. Nach neun Minuten mal ein Schuss von Florian Hansch, der aber noch leicht abgefälscht am gegnerischen Tor vom 03er-Keeper Maximus Babke ohne Probleme aufgenommen werden konnte. Zehn Minuten später dann eine gute Aktion der Gäste. Samir Werbelow versuchte es mit einem Schlenzer, der gar nicht so schlecht lag und nur knapp über den Knick zischte (19.). Ansonsten verteidigten die Meuselwitzer Abwehrrecken tadellos gegen die Babelsberger und ließen sie nicht ins Spiel kommen. Zwei Freistöße von Cemal Kaymaz, die aber weit am Tor vorbeigingen, mehr gab es eigentlich nicht zu vermelden bis zum ersten Zipsendorfer Eckball in der 42. Spielminute. Kapitän René Eckardt brachte das Leder auf den langen Pfosten, wo der Ball final von Fabian Raithels Brust Felix Rehder vor die Füße fiel, er blitzschnell reagierte und das Leder über die Linie stocherte (43.). Die 1:0-Pausenführung war nicht mal unverdient. Zwar hatte man sich kaum Gelegenheiten herausgespielt, aber den Gegner vor allem mit einer geschlossenen Defensive perfekt im Griff gehabt.

Nach dem Seitenwechsel führten die Gäste den Anstoß schnell aus. So schnell, dass sie wieder zurückgepfiffen wurden, da schon einige 03er in der gegnerischen Hälfte waren. Irgendwas hatten sie vor? Beim zweiten Versuch konnte jeder im Stadion sehen, was. Ein langer Ball wurde von Jannis Lang per Kopf verlängert, auf den durchgelaufenen Kenny Weyh, der eventuell nach innen flanken wollte, aber vielleicht auch aus spitzem Winkel selbst abschließen. Wie auch immer: Der Ball wurde von Felix Rehder unglücklich abgefälscht und senkte sich ins Tor (46.). Ein Ausgleichstreffer, der etwas unglücklich, aber auch vermeidbar war. Die Gäste hatten nun natürlich Oberwasser. Einen Schuss von Luis Müller konnte Lukas Sedlak nach 56 Minuten stark parieren, aber die 03er machten weiter Druck. Nach gut einer Stunde hatte die Heim-Mannschaft die Druckphase überstanden und gestaltete die Partie wieder ausgeglichen. Danach wechselten beide Teams ein paar Mal aus. Auf Zipsendorfer Seite kam unter anderem Elias Ndukwe Oke ins Spiel und hatte nach 75 Minuten seinen ersten Abschlussversuch. Zwar ging das Leder weit am Babelsberger Tor vorbei, doch wie er sich freigespielt hatte, war schon sehenswert. Die Partie ging langsam dem Ende zu und es lief schon die Nachspielzeit. Ein letzter Eckball für Zipse brachte fast den Siegtreffer. Der ebenfalls eingewechselte Califo Baldé brachte das Leder punktgenau auf den Kopf von Fabian Raithel, der die Kugel auch stark aufs gegnerische Tor brachte, doch der Babelsberger Keeper Maximus Babke lag quer in der Luft und konnte diese Riesengelegenheit vereiteln. Dann war Schluss und die Punkte wurden am heutigen Tag geteilt.