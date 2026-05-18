Zipse punktet zum Saisonfinale

– Foto: Tanja Kaltofen

Nach dem Seitenwechsel kam der ZFC etwas besser in die Partie und konnte nach einem Foul an Califo Baldé durch Florian Hansch vom Punkt ausgleichen. Vielleicht ist es ein Punkt für die Moral, vor allem im Hinblick auf das kommende Pokalspiel in Jena.

Es hatte so etwas wie Untergangsstimmung am letzten Spieltag auf der Glaserkuppe in Zipsendorf. 368 Zuschauer, darunter auch ein paar Luckenwalder, waren gekommen, um die Partie zwischen dem ZFC und den blau-gelben Brandenburgern zu sehen. Das Resultat war ohnehin nicht mehr relevant und es kam das erwartete durchwachsene Gekicke heraus. Die Gäste hatten nicht nur den besseren Start, sie waren auch in der ersten Halbzeit das bessere Team. Schon nach drei Minuten versuchte es Tim Maciejewski mit einem satten Schuss, den aber Justin Fietz, der heute im Zipsendorfer Kasten stand, stark parieren konnte. Auch in der Folge war das Spiel auf überschaubarem Niveau und die Luckenwalder bestimmten das Geschehen. Von unserer Mannschaft kam bis dato nichts und nach 26 Minuten lag der Ball im Zipsendorfer Tor. Simon Gollnack wurde im Strafraum bedient, drehte sich kurz und vollendete ins lange Eck. Auch nach der Führung hatten die Gäste das Spiel voll unter Kontrolle, aber mehr als einen Abschluss von Lucas Will, direkt in die Arme von Justin Fietz, hatten sie auch nicht mehr zu verbuchen (36.). Der Zipsendorfer Anhang musste bis zur 45. Minute warten, um die erste gute Gelegenheit unserer Mannschaft zu sehen. Nach einem schönen Umschalter legte Theo Teßmer final für Hendrik Wurr auf, der aber am FSV-Keeper Kevin Tittel scheiterte. Mit dem 0:1 aus Zipsendorfer Sicht ging es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel brachte unsere Bank mit Califo Baldé, René Eckardt und Felix Pilger drei neue Kräfte aufs Feld. Das Spiel unserer Mannschaft wurde nun etwas aktiver und man tauchte ab und zu doch mal im gegnerischen Strafraum auf. Allerdings hatten die Gäste nach 53 Minuten die Riesenmöglichkeit, das Ergebnis auszubauen. Len Neumann brachte einen langen Ball per Kopf wieder vor das Tor, wo Lucas Will diese Hereingabe nicht richtig erwischte und aus nächster Distanz die Kugel neben das Tor drückte. Gerade mal zwei Zeigerumdrehungen später ergab sich dann für unseren ZFC die große Ausgleichschance. Califo Baldé kam im Strafraum zu Fall und es gab einen Strafstoß. Ob der Rempler für diesen Pfiff ausreichte?

Der Schiedsrichter hatte es so gesehen. Florian Hansch trat an und stellte mit etwas Glück (Kevin Tittel war noch dran) auf 1:1 (56.). In der Folge passierte eigentlich nicht mehr viel. Zipse mühte sich zwar weiter, doch die Gäste hätten fast die erneute Führung erzielt. Nach 77 Minuten fälschte Max Hathaway einen Schuss von Len Neumann noch an den Pfosten ab. Die letzte Spielminute wurde dann nochmal emotional. Fabian Raithel wurde noch einmal eingewechselt. Unsere Kicker plus die Verantwortlichen stellten sich im Spalier auf und geleiteten ihn auf das Feld. Dann war Schluss und unsere Mannschaft konnte nach einer langen Durststrecke wenigstens noch einen Punkt einfahren.

Fazit: Die Saison ist vorbei und was am Ende dabei für den ZFC Meuselwitz herauskommt, liegt nicht mehr in dessen Macht. Man wird es wohl erst am 01.06.2026, nach dem Relegationsrückspiel des 1. FC Lok Leipzig bei den Würzburger Kickers, sehen. Jetzt heißt es, am kommenden Wochenende nochmal zu versuchen, alles reinzuwerfen, und beim Pokalfinale in Jena, so schwierig es auch scheint, den Titel zu verteidigen.



Stimmen zum Spiel

Michael Braune (Trainer Luckenwalde): Ich glaube schon, wir hatten die größeren Möglichkeiten. In der 53. Spielminute müssen wir hier den Sack zumachen, als wir eine Riesenmöglichkeit vor dem leeren Tor vergeben. Zudem schießen wir dann auch nochmal an den Pfosten. In der ersten Hälfte waren wir besser, der zweite Durchgang war für mich von beiden Mannschaften recht dürftig.



Georg-Martin Leopold (Trainer Meuselwitz): Ich glaube, es war ein gerechtes Unentschieden. In der ersten Hälfte haben wir durch die Niederlagenserie einen extrem verunsicherten ZFC gesehen. Uns gelang wenig bis gar nichts. Dann nehme ich aus der zweiten Halbzeit mit, dass wir trotz der aussichtslosen Tabellensituation eine Reaktion gezeigt haben, nicht die siebte Niederlage in Folge kassierten, noch das 1:1 machten und vielleicht nochmal kurz am 2:1 schnuppern konnten. Das ist uns zwar nicht gelungen, aber der zweite Durchgang sollte uns Mut machen für das Pokalfinale. Ich glaube daran, dass der Regionalligameister es schaffen kann und wir auch im nächsten Jahr hier wieder Regionalliga spielen.