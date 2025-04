Zipse muss sich spät geschlagen geben

Ostersamstag, es hatte aufgehört zu regnen, und der traditionsreiche Tabellenzweite aus Halle gab sich die Ehre. Zudem bot der ZFC zuletzt ansprechende Leistungen: Fußballherz, was willst du mehr? Trotzdem blieben einige Plätze im Heimbereich dieses Mal unbesetzt. Dafür war aber der Gästeblock prall gefüllt und dieser Teil der 1296 Zuschauer feuerte seine Mannschaft während der ganzen Spielzeit unermüdlich an.

Der HFC hatte die erste gute Möglichkeit im Spiel. Nachdem sich beide Teams schon mal in die gegnerischen Strafräume gewagt hatten, bekam Fabrice Daniel Hartmann nach sieben Minuten von Jonas Nietfeld perfekt den Ball serviert, schob dann aber frei stehend die Kugel knapp am Zipsendorfer Tor vorbei. Man sah schon in der Anfangsphase, dass die Kicker von der Saale Fußball spielen können, aber die Leopold-Jungs eben auch, und so nahm nach zehn gespielten Minuten Florian Hansch einen langen Ball auf und kam im Strafraum zu Fall. Andere Schiedsrichter haben da schon Elfmeter gepfiffen, doch die Pfeife des Unparteiischen Jens Klemm blieb stumm. Die Heimelf spielte weiter und in der 13. Spielminute gab es einen Eckball für den ZFC. Daniel Haubner brachte das Leder nach innen, die Hallenser konnten vorerst klären, doch David Pfeil chippte den Ball zurück in den Strafraum, wo Tim Kießling perfekt einlief und direkt zum 1:0 verwandeln konnte. Die frühe Führung spielte den ZFC-Jungs natürlich in die Karten. Der HFC versuchte ins Spiel zu kommen, es sah auch stellenweise spielerisch gut aus, doch es war nicht zwingend. Immer wieder waren die Meuselwitzer Spieler giftig zur Stelle und unterbanden die Spielaufbaubemühungen des HFC. Nach 28 Minuten dann mal ein Schuss vom Ex-Zipse-Kicker Max Kulke, den Zipse-Keeper Lukas Sedlak parieren konnte. Joseph Charles Richardson ll probierte zwar noch mit der Hacke, den Abpraller über die Linie zu bringen, doch auch da war der Zipsendorfer Schlussmann zur Stelle.

Die Gäste hatten die ersten guten Offensivaktionen im zweiten Durchgang, doch die erste richtige Torgelegenheit hatte der ZFC. Christoph Pauling kam über Umwege an das Leder und prüfte mit einem guten Schuss Gäste-Keeper Luca Bendel. Er musste den Ball prallen lassen, aber auch der Nachschuss von der Meuselwitzer Nummer 19 schlug nicht im Gäste-Tor ein und so blieb es vorerst beim 1:0. Eine Zeigerumdrehung später ergab sich schon die nächste gute Gelegenheit für Zipse, die Führung auszubauen. Daniel Haubner wurde bedient, ging allein auf Keeper Luca Bendel zu, scheiterte aber leider knapp (54'). Es war die Phase, in der ein zweiter Zipsendorfer Treffer in der Luft lag. Aber auch der HFC zeigte gute Angriffe. So hätte nach einer schönen Kombination Luca Halangk mit etwas mehr Druck durchaus zum 1:1 einköpfen können, scheiterte aber an Lukas Sedlak (58'). Ansonsten hatte bis dato der ZFC die klareren Möglichkeiten, und hätte der Schiedsrichter ein Foul an Jan Halasz im Strafraum geahndet, wäre wohl sogar das 2:0 noch gefallen. So aber erhöhten die Gäste immer weiter den Druck. Die mitgereisten Fans taten auch das, was sie mussten: Sie feuerten bedingungslos ihren HFC an. Nach gut einer Stunde versuchte es Tim Kießling nochmal mit einem Distanzschuss, der jedoch vom stark parierenden Hallenser Schlussmann gehalten wurde. Und dann? Dann wurde der Mann des Spiels eingewechselt. Vollblutstürmer Manasse Eshele. Er sorgte sofort für Belebung, und wäre Lukas Sedlak nicht aus seinem Tor heraus geeilt, eine Aktion, die ihm im Hinspiel zum Verhängnis wurde und für die er dann anschließend auch von einigen aus dem eigenen Lager kritisiert wurde, hätte da schon das 1:1 fallen können (70'). So konnte aber der Zipsendorfer Keeper stark klären, wie auch beim Schuss von Serhat Polat in der 72. Minute.

Doch der HFC wurde immer stärker und ein paar Minuten später konnten die Gäste-Fans das erste Mal jubeln. Bedauerlicherweise gab es aber kurz zuvor eine Szene, über die man sich streiten könnte. Bei einem Zweikampf in der HFC-Hälfte blieb Zipse-Kapitän Nils Schätzle angeschlagen liegen. Die Gäste wussten die Situation geschickt auszunutzen, setzten Serhat Polat in Szene, der perfekt den Ball in den Zipsendorfer Strafraum spielte, wo Manasse Eshele keine Mühe hatte, zum Ausgleich einzuschieben (77'). Ob man, der Fairness wegen, den Ball vorher ins Aus hätte spielen sollen, muss jeder für sich selbst entscheiden. Fakt ist: Der Treffer war regelkonform und es stand 1:1. Nun wollte der Favorit natürlich mehr. Aber fünf Minuten später hatte der ZFC die Chance, erneut in Führung zu gehen. Nach einer guten Flanke stieg Christoph Pauling zum Kopfball hoch, verfehlte aber das Gäste-Tor knapp (82').

Danach spielte oder besser gesagt drückte nur noch der Tabellenzweite. Die Heim-Mannschaft verteidigte wie so oft in dieser Saison in den letzten Minuten aufopferungsvoll mit Mann und Maus. So war die reguläre Spielzeit gerade abgelaufen, als es nochmal Eckball für den HFC gab. Es tut immer noch weh, wenn man daran denkt, denn diesen Eckball köpfte Manasse Eshele in seiner unnachahmlichen Art wuchtig zur Gästeführung in die Maschen (90+1'). Lukas Sedlak war zwar noch dran, konnte aber den Einschlag nicht verhindern. Halle hatte die Partie gedreht und zudem musste kurze Zeit später auch noch Hendrik Wurr nach einem eigentlich fairen Zweikampf mit der Ampelkarte vom Platz. Am Ende blieb es beim knappen und glücklichen 2:1-Auswärtssieg für den HFC und der ZFC bleibt bei 37 Punkten.

Fazit: Natürlich ist so eine Niederlage immer bitter. Und auch den vergebenen Torchancen nachzutrauern, bringt am Ende wenig. Der HFC hat in der Schlussphase, getragen von dem unaufhörlichen Support der zahlreichen lautstarken Gästefans, richtig Gas gegeben, zwei Tore gemacht und gewonnen. Den Rest werden die Trainer mit den Jungs schon auswerten.

STIMMEN ZUM SPIEL

Mark Zimmermann (Trainer HFC): "Nach dem Rückstand haben wir wieder mal zu lange gebraucht, um in das Spiel reinzukommen. Dann haben wir zwar eine gute Reaktion gezeigt, aber zu wenig Torgefahr entwickelt. Die Aktionen waren nicht zwingend, die Großchance ging am Tor vorbei. Wir spielen zu umständlich, und das haben wir in der Halbzeit angesprochen. In der zweiten Hälfte wollten wir das Tempo hochhalten, hatten durch die Wechsel die zwei großen Stürmer vorn und wollten die Box besetzen, aber auch die Box bespielen. Ja, und dann haben wir es erzwungen, das erste Mal in dieser Saison, dass wir ein Spiel drehen konnten. Um den Aufstieg machen wir uns keine Gedanken, wir wollen einfach weiter Spiele gewinnen."

Georg-Martin Leopold (Trainer ZFC Meuselwitz): "Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, Halle war da nur so latent gefährlich, mit Halbchancen. Wir machen nach einem Standard unser Tor und führen zur Pause knapp, aber verdient. Nach der Pause hatten wir zwei, drei richtig gute Umschalter, da müssen wir ein Tor machen und hätten 2:0 geführt. Natürlich wurde der Druck dann schon größer von Halle, aber wie wir dann die Tore kriegen, das ist unfassbar bitter. Kein Vorwurf an Halle. Beim Ausgleich lag ein Spieler von uns verletzt am Boden, der uns natürlich dann in der letzten Reihe gefehlt hatte. Das ist schon hart. Den letzten Standard müssen wir uns dann aber selber ankreiden, da haben wir nicht gut verteidigt. Mit zwei solchen Gegentoren zu verlieren, da ist das Sportlerherz heute schon stark demoralisiert. Glückwunsch an den HFC zum Sieg. Jetzt haben wir Ostern und nächste Woche geht es weiter."