Zipse knackt die Vierzig-Punkte-Marke

1366 Zuschauer, darunter der überwiegende Teil aus Zwickau, waren gekommen, um die Partie zwischen dem ZFC Meuselwitz und dem FSV Zwickau zu sehen. Die ZFC-Mannschaft zeigte gleich zu Beginn mal, was sie vorhat. So gab es schon zwei Abschlüsse in den ersten beiden Spielminuten. Nachdem Daniel Haubner den Ball knapp über das Zwickauer Tor geköpft hatte (1‘), wurde der gute Schuss von Florian Hansch vom Zwickauer Schlussmann Lucas Hiemann stark gehalten (2‘). Nachdem der Favorit nach sieben Minuten auch mal im Zipsendorfer Strafraum aufgetaucht war, aber für wenig Gefahr sorgte, fuhr der ZFC nach zehn Minuten einen wunderschönen Angriff. David Pfeil hatte Johannes Pistol bedient, der sich geschickt gegen Kilian Senkbeil durchsetzte, perfekt auf Daniel Haubner zurücklegte, der dann eiskalt das Leder zum 1:0 in die Maschen hämmerte. Nach dem frühen Rückstand brauchten die Gäste noch etwas, um in die Partie hereinzukommen, doch dann waren sie da und wurden aktiver. In der 20. Spielminute hatte der FSV dann auch die erste gute Torgelegenheit. Ein verunglückter Rückpass gab Marc-Philipp Zimmermann die Chance, doch er verzog, nachdem er schon an Lukas Sedlak vorbei war, knapp. So nach und nach versuchte der Tabellendritte das Spiel an sich zu reißen, doch die Meuselwitzer Mannschaft hielt dagegen. Zwickau hatte zwar noch ein paar Abschlüsse, den besten vergab dabei Lukas Eixler. Sein Schuss war zwar nicht schlecht, aber Lukas Sedlak war zur Stelle und lenkte das Leder um den Pfosten (32‘). Den Rest der Versuche verteidigte die junge Zipsendorfer Abwehr bravourös weg, und so ging es mit der knappen 1:0-Führung in die Pause. Die Zuschauer hatten bis dato ein gutes Spiel gesehen. Der ZFC hatte ein wunderschönes Tor gemacht und dem Favoriten stark Paroli geboten. Das mussten auch die Zwickauer Fans bei den Pausengesprächen zugeben. Aber es gab ja noch eine Halbzeit, und in der Schlussphase der ersten Hälfte sah man die Gäste schon im Vorteil.

Nach dem Wiederanpfiff hatte der FSV die erste Offensivaktion. Kapitän Mike Könnecke versuchte es mit einem Schuss, der aber knapp am Zipsendorfer Kasten vorbeizischte (46‘). Kurz darauf hatte aber Meuselwitz die gute Gelegenheit, die Führung auszubauen. Einen langen Ball in den Strafraum nahm Christoph Pauling auf, wurde am Trikot gehalten und es gab Elfmeter. Florian Hansch übernahm die Verantwortung, scheiterte aber bedauerlicherweise am glänzend parierenden Zwickauer Keeper (50‘). Da die große Chance liegen gelassen wurde, blieb es weiter spannend. Aber der Druck der Gäste ließ so langsam nach und die Zipsendorfer Abwehr stand sicher. In der 67. Minute hatte Zipse erneut die Chance auf 2:0 zu stellen, doch der Schuss von Daniel Haubner ging leider über das Tor. Wenige Augenblicke später fuhren die Gäste einen guten Angriff, der mit einem hervorragenden Kopfball von Felix Pilger abgeschlossen wurde. Nur mit einem Mörderreflex konnte Lukas Sedlak diesen Ball parieren und das 1:1 verhindern (70‘). Nun wurde Zwickau wieder stärker und beflankte immer wieder den Zipsendorfer Strafraum. In der 76. Minute fuhr der ZFC einen wunderschönen Entlastungsangriff. David Pfeil brachte das Leder nach innen, Hendrick Wurr verpasste noch, doch Tim Kießling stand goldrichtig und schob zum viel umjubelten 2:0 ein. Das war natürlich die Vorentscheidung, doch der FSV gab sich natürlich noch nicht auf. Doch die Zeit lief von der Uhr und sie lief für den ZFC. Als in der 87. Spielminute erneut Lukas Sedlak eine Chance von Lukas Eixler vereiteln konnte, rückte der Zipsendorfer Erfolg immer näher. Kurz vor Ultimo hätte Meuselwitz fast das 3:0 gemacht. Hendrick Wurr spielte sich mit einem Doppelpass stark frei, sein Schuss ging jedoch weit über das Tor (89‘). In der Schlussminute kochten dann nochmal die Emotionen hoch. Dabei entglitt dem Zwickauer Theo Gunnar Martens eine verbale Entgleisung, und er sah die Rote Karte. Mehr braucht man dazu nicht zu sagen, denn ich denke, er weiß selbst, dass es nicht in Ordnung war. Es blieb beim 2:0 für den ZFC und der Zipsendorfer Anhang konnte am Ende jubeln.

Stimmen zum Spiel:

Rico Schmitt (Trainer Zwickau): Letzte Woche waren wir noch gnadenlos effizient, als wir in der Nachspielzeit noch den glücklichen Siegtreffer erzielten. Heute waren wir nicht effektiv genug, um dieses Spiel zu gewinnen oder wenigstens noch einen Punkt mitzunehmen. Ich hatte den Eindruck, dass der Gegner wacher war und gieriger auf den Sieg. Wir sind in den ersten fünfzehn Minuten nicht gut reingekommen und da waren wir schon in Rückstand, obwohl wir vorher darauf hingewiesen haben, dass Meuselwitz gerade in der ersten Halbzeit immer sehr präsent ist zu Hause. Trotzdem hatten wir ein paar gute Ausgleichschancen, da hat aber das Glück oder auch die Entschlossenheit gefehlt. Wir haben uns auch in der zweiten Halbzeit nochmals reingeworfen, hatten aber da auch Glück, nicht schon vorher den zweiten Gegentreffer zu fangen. Schlussendlich ein verdienter Sieg für Meuselwitz, die sich gegen Topmannschaften immer wieder reinsteigern können. Sie sind eine gute Mannschaft, und wir hatten heute zu wenig Antworten darauf.

Georg-Martin Leopold (Trainer Meuselwitz): Entscheidend für den Erfolg war heute, dass wir bis zum Schluss standgehalten haben gegen eine starke Zwickauer Mannschaft. Wir sind gut reingekommen und haben mit einer sehr guten Defensivarbeit ein 2:0 gegen den Tabellendritten hingezaubert. Wir haben nicht viel zugelassen, hatten auch weitere gute Chancen und haben sogar noch einen Elfmeter verschossen. Ja, ich muss sagen: Ich liebe Spiele gegen Zwickau. Ob Testspiele oder Punktspiele, es ist immer fair und immer rassig. Heute sind in ein, zwei Situationen die Emotionen etwas übergekocht. Aber am Ende haben uns alle gratuliert. Jetzt sind vierzig Punkte auf unserem Konto, und wir konnten den Tabellendritten schlagen. Da sind wir sehr zufrieden. Am Ende haben wir als Team souverän den Klassenerhalt geschafft, und jetzt gucken wir, dass wir das Pokalfinale auch noch gewinnen können.