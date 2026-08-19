Zipse jubelt spät in Krieschow

– Foto: Tanja Kaltofen

Unter den Zuschauern waren auch rund 30 mitgereiste Zipsendorfer Sympathisanten, die den Ostthüringern bei ihrem schweren Auswärtsspiel den Rücken stärkten. Für den entscheidenden Moment sorgte Kingsley Prince Madumere, der in der zweiten Minute der Nachspielzeit den vielumjubelten Siegtreffer erzielte. Damit feierte der ZFC den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Allerdings war es erneut ein hartes Stück Arbeit.

Die Zipsendorfer blieben dennoch bemüht, Druck aufzubauen. In der 26. Minute gab es dann die erste richtig gute Gelegenheit für den ZFC. Nach einer schönen Hereingabe setzte Florian Hansch einen Kopfball aufs gegnerische Tor. Doch der ehemalige ZFC-Keeper Justin Fietz zeigte einen starken Reflex und verhinderte den Führungstreffer. Nur drei Minuten später war erneut Florian Hansch auf dem Weg in Richtung Krieschower Strafraum. Viktor Habermann brachte den Meuselwitzer Angreifer als letzter Mann zu Fall. Der Schiedsrichter zeigte die Rote Karte und so musste der Gastgeber ab der 30. Minute in Unterzahl weiterspielen.

Auf dem Rasenplatz des Sportparks Krieschow, der gerade für das kommende DFB-Pokalspiel gegen Mainz mit zusätzlichen Zuschauertribünen ausgestattet wird, taten sich die Meuselwitzer wieder schwer. Gegen den ambitionierten VfB 1921 Krieschow, der seit vielen Jahren zu den etablierten Mannschaften dieser Oberliga-Staffel gehört, wollte die Leopold-Elf von Beginn an nach vorn spielen. Bereits in der ersten Minute gab es den ersten Eckball für Zipse. Die erste gute Möglichkeit hatten allerdings die Gastgeber. In der neunten Minute kam VfB-Kapitän Martin Zurawsky zum Abschluss, doch Lukas Sedlak war zur Stelle und hielt die Kugel sicher fest. Die Partie wurde zudem durch die schwierigen Platzverhältnisse erschwert. Auf dem Spielfeld hatten sich einige Pfützen gebildet, die teilweise schon fast an kleine Tiefbrunnen erinnerten. Beide Mannschaften hatten darunter zu leiden, und so manchen Angriff bremste das Wasser regelrecht aus. In der 20. Minute versuchte es Nils Schätzle mit einem Schuss aus der Distanz. Doch dieser Abschluss ging am Tor vorbei.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich zunächst nicht viel am Spielgeschehen. Der ZFC hatte mehr Ballbesitz und die größeren Feldanteile, doch die Partie blieb zäh. Immer wieder gab es auf beiden Seiten vermeidbare Ballverluste. Die Hausherren machten ihre Sache trotz Unterzahl richtig gut und standen defensiv nahezu perfekt. So übten sie schon mal für das anstehende „Spiel des Jahres“ gegen Bundesligist Mainz 05. Einen deutlichen Unterschied in der Anzahl der Spieler auf dem Platz sah man stellenweise überhaupt nicht.

Doch die Hausherren ließen sich davon zunächst kaum beeindrucken. Krieschow stand weiterhin kompakt und versuchte, vor allem mit langen Bällen und schnellen Umschaltaktionen gefährlich zu bleiben. In der Schlussphase der ersten Halbzeit kamen die Gastgeber noch zu drei Eckbällen, die die Leopold-Elf allerdings aufmerksam wegverteidigen konnte. Die Meuselwitzer hatten weiterhin mehr vom Spiel, konnten daraus aber zunächst kein Kapital schlagen. Nach 41 Minuten versuchte es Franz Born noch einmal mit einem Abschluss, der jedoch keine Gefahr für Justin Fietz darstellte. Auch ein guter Distanzschuss von Alessandro Schulz wurde vom Krieschower Schlussmann pariert. Somit ging es mit einem torlosen 0:0 in die Halbzeitpause.

Die Zipsendorfer versuchten zwar, den Druck weiter zu erhöhen und sich immer wieder in der Hälfte der Gastgeber festzusetzen, doch im letzten Drittel fehlten die entscheidenden Ideen und die nötige Durchschlagskraft. Nach knapp einer Stunde legte Alessandro Schulz den Ball perfekt auf Justin Smyla zurück. Doch dessen Abschluss ging weit über das Krieschower Tor.

In der Folge spielte sich Zipse immer wieder in der gegnerischen Hälfte fest. Die Meuselwitzer drängten, suchten die Lücke und versuchten alles, um endlich den erlösenden Treffer zu erzielen. Doch die Bemühungen wurden vom Gastgeber konsequent wegverteidigt. Vielleicht hätten Abschlüsse aus der Distanz zum Erfolg geführt, aber das lässt sich vom schattigen Spielfeldrand immer leicht sagen.

Und beinahe wäre es sogar noch anders gekommen. In der 75. Minute hatte der Gastgeber die große Möglichkeit zur Führung, doch Arvin Krautz scheiterte an Lukas Sedlak. Der ZFC-Schlussmann hielt die Leopold-Elf damit im Spiel und die Hoffnung auf einen Auswärtssieg lebte weiter.

Nach 79 Minuten gab es dann wieder gute Möglichkeiten für die Meuselwitzer. Doch Zipse scheiterte mehrfach im Verbund und konnte den Ball nicht über die Linie bringen. Am Ende landete die Kugel erneut bei Justin Fietz. Es war zum Verrücktwerden.

Die Uhr lief herunter und immer mehr Zuschauer dürften sich bereits mit einem torlosen Unentschieden abgefunden haben. Doch die Ostthüringer gaben nicht auf. Dann kam die Nachspielzeit. Zwei Zeigerumdrehungen der Zugabe waren schon gespielt, als der eingewechselte Fritz Schröder perfekt den gestarteten Kingsley Prince Madumere bediente.

Der Meuselwitzer Angreifer nahm die Kugel mit, marschierte in Richtung Krieschower Tor und blieb eiskalt. Mit einem trockenen Schuss ins kurze Eck ließ er Justin Fietz keine Chance und erzielte das vielumjubelte 0:1! Was folgte, war pure Freude. Die Zipsendorfer lagen sich in den Armen und auch bei den mitgereisten Anhängern kannte der Jubel keine Grenzen.

Am Ende holte der ZFC damit den zweiten Sieg im zweiten Oberligaspiel. Sicherlich war der Erfolg etwas glücklich, doch aufgrund des Einsatzes und der Moral der Leopold-Elf keineswegs unverdient. Der VfB 1921 Krieschow hat den Meuselwitzern alles abverlangt und auch in Unterzahl eine starke Leistung gezeigt.

FAZIT: Spielerisch ist bei den Zipsendorfern sicherlich noch Luft nach oben. Die Oberliga ist eine andere Geschichte, hier wird ein anderer Fußball gespielt und der ZFC muss sich an die neuen Anforderungen weiter gewöhnen. Doch sechs Punkte aus den ersten beiden Spielen sind das, was am Ende zählt. Zwei Spiele, zwei Siege – so darf es gerne weitergehen! Die Meuselwitzer haben erneut bis zur letzten Sekunde gekämpft und sich dafür spät belohnt. Genau diese Moral braucht die Leopold-Elf auch in den kommenden Wochen. Weiter so, Zipse!

STIMMEN ZUM SPIEL

Georg-Martin Leopold (Trainer ZFC Meuselwitz): „Ich glaube, es war für alle ein sehr aufregendes Spiel. Im ersten Auswärtsspiel in der neuen Liga ging es für uns darum, Haltung zu zeigen. Es wird immer schwer sein mit der Favoritenrolle, da sich die Gegner immer heldenhaft reinwerfen. Wir haben heute verpasst, ein frühes Tor zu machen. Danach war es verteilt, und nach der roten Karte ein heldenhafter Kampf von Krieschow. Wir waren heute im Strafraum vor dem Tor einfach zu schlecht, um unsere klaren Chancen zu nutzen. Zurzeit habe ich das Glück, dass ich von der Bank gut wechseln kann. So war dann Kingsley Madumere, ein junger Mann vom Magdeburger Nachwuchs, in der Nachspielzeit zur Stelle und hat uns den sicher nicht unverdienten, aber vom Zeitpunkt her extrem glücklichen Sieg beschert. Ich wünsche euch ein schönes Pokalspiel, eine gute Saison bis zum Rückspiel, und dann begrüßen wir euch gerne in Meuselwitz.“

Robert Koch (Trainer VfB Krieschow): „Glückwunsch zum Sieg an die Meuselwitzer. Nach der Auftaktpleite in Sandersdorf wollten wir ein anderes Gesicht zeigen. Das ist uns auch gelungen, nicht nur zu zehnt, sondern auch schon zu elft. Knackpunkt war die berechtigte rote Karte. Bedauerlicherweise ging aber ein Foul voraus und es hätte gar nicht zu dieser Situation kommen müssen. Nichtsdestotrotz haben wir alles reingeschmissen. In der zweiten Hälfte haben wir nicht mehr viel zugelassen, alles gut wegverteidigt und hatten selber Gelegenheiten für ein Tor. Leider ist uns das nicht gelungen und wir sind alle erstmal brutal enttäuscht. Auf die Leistung können wir trotzdem aufbauen. Das Tor in der Nachspielzeit war kein Abseits, ich habe es mir nochmal angeschaut. Es war ein Stellungsfehler von uns und der Meuselwitzer Angreifer schloss dann gut ab. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt eine schöne Woche vor uns und freuen uns alle auf das Fußballfest am Sonntag gegen Mainz.“