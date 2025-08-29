Zipse holt Punkt gegen Eilenburg

Die Leopold-Elf hatte sich viel vorgenommen, wollte unbedingt den ersten Dreier einfahren. So sahen die 474 Zuschauer, unter ihnen auch ein paar Gästefans, einen munteren Beginn und einen ZFC Meuselwitz, der sofort den Vorwärtsgang einlegte. Schon in der zweiten Spielminute wackelte das Eilenburger Gebälk nach einem Kopfball von Hendrik Wurr. Zipse blieb weiter am Drücker, doch nach einer Viertelstunde flog auch die erste Eilenburger Flanke in den Zipsendorfer Strafraum, allerdings fand diese keinen Abnehmer. In der Folge nahm sich die Leopold-Elf, warum auch immer, etwas zurück und die Gäste gestalteten die Partie ausgeglichener.

In der 25. Minute zeigten die Ostthüringer mal wieder einen guten Angriff: Cemal Kaymaz legte auf Fabian Raithel ab, dessen Hereingabe Califo Baldé artistisch per Seitfallzieher zum 1:0 in die Maschen bugsierte. Ein Treffer, den man bestimmt noch einige Male in Saisonrückblicken sehen wird. Nach der Führung riss die Leopold-Elf das Spielgeschehen wieder an sich. Zwei Minuten nach dem 1:0 scheiterte Cemal Kaymaz mit einem satten Schuss an der Eilenburger Abwehr – eine gute Gelegenheit, um auf 2:0 zu stellen. Aber auch die Gäste blieben punktuell gefährlich. So musste ZFC-Keeper Lukas Sedlak nach einem langen Ball auf Nick Poser in höchster Not klären (29.). Die nächste Chance gehörte wieder den Ostthüringern: Califo Baldé setzte René Eckardt in Szene, doch der Kapitän versuchte nochmals abzuspielen und blieb hängen (36.).

Dass die Eilenburger auf Fehler lauerten, zeigte sich in der 44. Minute: Nach einem Zipsendorfer Ballverlust musste Lukas Sedlak gegen Jeronimo Mattmüller Kopf und Kragen riskieren. Bedauerlicherweise fiel der Ausgleich kurz vor dem Pausenpfiff doch noch: Nach einer Ecke verlängerte Kapitän Tom Ronny Fischer per Kopf auf den perfekt postierten Corvin Kosak, der unbedrängt zum 1:1 einköpfte (45.+1).

In den Pausengesprächen zeigten sich die Zipsendorfer Fans etwas enttäuscht. Chancen zum 2:0 waren vorhanden, doch nun stand es 1:1. Trotzdem war die Hoffnung groß, am Ende doch noch einen Sieg feiern zu können.

Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie zerfahrener. Es wirkte, als wolle keine Mannschaft das letzte Risiko eingehen. Nach 51 Minuten gab es eine gute Gelegenheit für die Gäste: Kurt Pester setzte sich gegen Fabian Raithel durch, zog aus 15 Metern ab, scheiterte aber am glänzend aufgelegten Lukas Sedlak. Raithel musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden – gute Besserung an dieser Stelle. In der Folge lief nicht allzu viel zusammen. Ein Schuss von Califo Baldé neben das Tor war lange Zeit die einzige Offensivaktion.

Doch nur drei Minuten später bot sich den Ostthüringern die Riesenchance zur Führung: Eric Stiller, der ein starkes Spiel machte, wurde zweimal im Strafraum zu Fall gebracht. Beim zweiten Mal entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß. Florian Hansch übernahm die Verantwortung, verlud zwar Keeper Jakob Pieles, setzte das Leder aber am Tor vorbei (67.). Sehr schade – keiner ärgerte sich mehr darüber als der Angreifer selbst.

Danach wirkte Zipse bemüht, doch die Eilenburger lauerten auf Konter. Fast wäre es am Ende noch bitter geworden: Der eingewechselte Benjamin Luis setzte Niklas Borck in Szene, der allein vor Sedlak knapp am Tor vorbeischoss (83.). In den letzten Minuten fiel kein Treffer mehr – es blieb beim 1:1. Ob verdient oder unverdient, wird sich erst im Laufe der Saison zeigen.

Fazit: Diesmal waren sogar spielerisch gute Ansätze dabei, doch wieder reichte es nicht zum Sieg. Offensiv muss einfach mehr kommen. Drei Unentschieden und eine knappe Niederlage gegen den Meister stehen bislang zu Buche. Die Leopold-Elf wird alles daransetzen, bald den ersten Sieg einzufahren. Ein verschossener Elfer darf den Blick nach vorn nicht trüben – der Terminplan bleibt eng. Den Eilenburgern wünscht man eine verletzungsfreie Saison. Für Zipse geht es am Sonntag beim FSV Zwickau weiter.

Stimmen zum Spiel

Kevin Rodewald (Trainer FC Eilenburg): Ich finde, am Ende war es eine gerechte Punkteteilung. Beide Mannschaften hatten die Chance auf den zweiten Treffer, wir sind dreimal allein auf den Torwart zugelaufen. Wir hätten zwar gern gewonnen, aber Meuselwitz auswärts am Abend ist immer eklig, da nehmen wir das Unentschieden gern mit. Beim Gegentor sah man, dass Meuselwitz bei Standards immer gefährlich ist. Da haben sie gute Ideen und wir haben das schlecht verteidigt. Das arbeiten wir auf und machen es das nächste Mal besser. Die Variante, die zu unserem Treffer führte, war eine Idee vom Co-Trainer. Ich wollte eine andere und habe 50 € für die Mannschaftskasse geboten, wenn es klappt und der Ball reingeht. Er macht gute Arbeit, es hat geklappt, und ich bin 50 € ärmer.

Georg-Martin Leopold (Trainer ZFC Meuselwitz): Mit einer Punkteteilung, wenn man den ganzen Spielverlauf sieht, wo wir, glaube ich, die wesentlich aktivere Mannschaft waren und zudem einen Elfmeter verschossen, kann man mit dem Ergebnis zumindest nicht zufrieden sein. Im Gesamtauftritt über 90 Minuten, auch wenn die Eilenburger ein paar gute Phasen hatten, hatten wir sie schon sehr unter Druck gesetzt. Von daher bin ich schon mit der Leistung zufrieden, aber wir wollen auch gern wieder einmal ein Spiel gewinnen. Natürlich ist der verschossene Elfmeter ärgerlich, denn ein 2:1 hätte uns zu diesem Zeitpunkt gutgetan. Für Califo habe ich mich sehr gefreut, er hat ein gutes Spiel gemacht. Am Ende hätten wir heute mehr mitnehmen müssen.