Zipse gibt sich spät geschlagen

Bei herrlichem Fußballwetter verfolgten 4300 Zuschauer, darunter rund 50 Anhänger des ZFC Meuselwitz, eine Partie, in der die Gäste früh Akzente setzten. Nach zwei ersten Annäherungen führte der dritte Durchbruch direkt zum Erfolg: Luis Fischer brachte eine präzise Flanke auf Florian Hansch, der per Kopf zum 0:1 traf (7.). Die mitgereisten ZFC-Fans sorgten für hörbare Unterstützung, während die Chemnitzer Anhänger – wie im Vorfeld angekündigt – auf organisierten Support verzichteten. Nach dem frühen Rückstand bemühte sich der CFC um mehr Kontrolle im Spielaufbau, kam jedoch zunächst nicht über einige Halbchancen hinaus. Auch der ZFC setzte vereinzelt offensive Nadelstiche, ohne diese konsequent zu Ende zu spielen. In der 23. Minute kam Jonas Marx im Zweikampf mit Cemal Kaymaz etwas zu spät, doch beide Spieler konnten weitermachen. In der Schlussphase der ersten Hälfte erhöhte Chemnitz den Druck, setzte sich in der Hälfte der Zipsendorfer fest und wurde kurz vor der Pause belohnt: Nach einem Ballverlust im Mittelfeld brachte Dejan Bozic den Ball scharf nach innen, wo Jonas Marx aus kurzer Distanz zum 1:1 traf (43.).

Nach der Pause erwischte erneut der ZFC Meuselwitz den besseren Start. Eine Hereingabe von Hansch landete zunächst noch in den Armen von Keeper Adamczyk (48.), doch wenig später fiel die erneute Führung. Ben Nitschke setzte sich durch, seine Flanke wurde zunächst geklärt, doch Luis Fischer brachte den Ball erneut gefährlich nach innen. René Eckardt stand goldrichtig und traf zum 1:2 (53.). In der Folge blieb das Spiel lange ohne größere Höhepunkte. Chemnitz wechselte frische Kräfte ein und erhöhte ab der 70. Minute den Druck. Ein vermeintlicher Ausgleich durch Tobias Robert Stockinger wurde in der 73. Minute aufgrund eines vorherigen Schiedsrichterkontakts aberkannt. Dennoch blieb der CFC am Drücker: Alberico (76.) und Pistol (78.) verpassten den Ausgleich nur knapp. Die Partie entwickelte sich zunehmend zu einem Abnutzungskampf. Eine große Möglichkeit zur Vorentscheidung ließ der ZFC in der 81. Minute ungenutzt. Stattdessen nahm das Spiel eine unglückliche Wendung: In der 85. Minute setzte sich der eingewechselte Felix Müller im Strafraum durch, Bozic reagierte am schnellsten und traf zum 2:2. In der Nachspielzeit bot sich der Leopold-Elf noch einmal eine Konterchance, die jedoch nicht genutzt wurde. Kurz darauf fiel die Entscheidung: Nach einem abgefälschten Schuss reagierte Felix Müller am schnellsten und drückte den Ball zum 3:2 über die Linie. Eine bittere Niederlage für den ZFC Meuselwitz, der weiterhin in akuter Abstiegsgefahr steckt.