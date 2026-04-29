Zipse gibt sich spät geschlagen

Dabei sah es bis in die Schlussphase hinein lange Zeit nach einem Punktgewinn oder sogar mehr aus. Florian Hansch hatte die Zipsendorfer bereits nach sieben Minuten in Führung gebracht, ehe der Gastgeber kurz vor dem Pausenpfiff durch Jonas Marx ausgleichen konnte. Kurz nach Wiederanpfiff ging die Leopold-Elf erneut in Führung, als Kapitän René Eckardt den Ball im CFC-Tor unterbrachte. In der Folge wurde Chemnitz stärker, erspielte sich einige Möglichkeiten, doch das ZFC-Bollwerk hielt bis in die Schlussphase. Fünf Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit gelang Dejan Bozic der Ausgleich, ehe Felix Müller in der Nachspielzeit sogar noch den 3:2-Siegtreffer erzielte. Der Fußballgott zeigte sich an diesem Tag nicht auf Seiten der Zipsendorfer.
BERICHT von Jörg Kaltofen / ZFC Meuselwitz
Nach der Pause erwischte erneut der ZFC Meuselwitz den besseren Start. Eine Hereingabe von Hansch landete zunächst noch in den Armen von Keeper Adamczyk (48.), doch wenig später fiel die erneute Führung. Ben Nitschke setzte sich durch, seine Flanke wurde zunächst geklärt, doch Luis Fischer brachte den Ball erneut gefährlich nach innen. René Eckardt stand goldrichtig und traf zum 1:2 (53.). In der Folge blieb das Spiel lange ohne größere Höhepunkte. Chemnitz wechselte frische Kräfte ein und erhöhte ab der 70. Minute den Druck. Ein vermeintlicher Ausgleich durch Tobias Robert Stockinger wurde in der 73. Minute aufgrund eines vorherigen Schiedsrichterkontakts aberkannt. Dennoch blieb der CFC am Drücker: Alberico (76.) und Pistol (78.) verpassten den Ausgleich nur knapp. Die Partie entwickelte sich zunehmend zu einem Abnutzungskampf. Eine große Möglichkeit zur Vorentscheidung ließ der ZFC in der 81. Minute ungenutzt. Stattdessen nahm das Spiel eine unglückliche Wendung: In der 85. Minute setzte sich der eingewechselte Felix Müller im Strafraum durch, Bozic reagierte am schnellsten und traf zum 2:2. In der Nachspielzeit bot sich der Leopold-Elf noch einmal eine Konterchance, die jedoch nicht genutzt wurde. Kurz darauf fiel die Entscheidung: Nach einem abgefälschten Schuss reagierte Felix Müller am schnellsten und drückte den Ball zum 3:2 über die Linie. Eine bittere Niederlage für den ZFC Meuselwitz, der weiterhin in akuter Abstiegsgefahr steckt.
Fazit: Die Situation im Tabellenkeller spitzt sich weiter zu. Babelsberg punktet dreifach, Chemie setzt sich ab und Greifswald rückt gefährlich nahe. Ein Punktgewinn hätte enorme Bedeutung gehabt, doch erneut brachte der ZFC eine gute Ausgangslage nicht über die Ziellinie. Nun gilt es, den Blick nach vorn zu richten und im kommenden Spiel gegen Chemie wichtige Punkte einzufahren. Ziel bleibt es, auch in der kommenden Saison Regionalliga-Fußball in der bluechip-Arena zu sichern.
ZFC-Trainer Georg-Martin Leopold: Eine Erklärung fällt aktuell schwer, da die Partie über weite Strecken – rund 80 Minuten – gut gestaltet wurde. Die geplanten Nadelstiche funktionierten sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit. Insgesamt ließ die Mannschaft nur wenig zu gegen einen Gegner, der insbesondere im eigenen Stadion große Durchschlagskraft besitzt. Dennoch führten zwei späte Gegentore zur Niederlage. Vor dem 2:2 bestand die Chance zum 3:1, stattdessen fiel der Ausgleich. Ein Punktgewinn wäre zu diesem Zeitpunkt akzeptabel gewesen. In der Nachspielzeit bot sich erneut eine Möglichkeit zur Führung, doch am Ende fiel ein unglückliches Gegentor. Aktuell fehlt es in beiden Strafräumen an Konsequenz – ein entscheidender Faktor für die Niederlagen. Sollte sich daran nichts ändern, droht ein Abrutschen in den Tabellenkeller, was unbedingt verhindert werden soll.
CFC-Trainer Benjamin Duda: In den entscheidenden Momenten in beiden Strafräumen fehlte zunächst die nötige Konsequenz. Die Gegentore resultierten aus klaren Fehlern im Defensivverhalten. Dennoch bewies die Mannschaft Moral und drehte die Partie in der Schlussphase. Der Siegtreffer in der 94. Minute durch Felix Müller bestätigte diesen Einsatz. Ziel war es, mehr Druck auf die gegnerische Defensive auszuüben, was jedoch erst spät im Spiel gelang. Der Sieg wurde eingefahren, auch wenn der Spielverlauf zeigt, dass noch Verbesserungspotenzial besteht.