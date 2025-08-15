Zinken will seine Philosophie bei der Borussia integrieren

Ex-Übungsleiter David Gsella führte den SC Borussia Lindenthal-Hohenlind einmal auf den vierten Rang und ganze dreimal hintereinander auf den dritten Tabellenplatz. Doch jedes Jahr aufs neue reichte es nicht für den Aufstieg. Nach nun vier überzeugenden Jahren übernimmt Sascha Zinken das Amt des Cheftrainers bei der Borussia.
Der 37-Jährige kommt vom TuS Marialinden, bei dem er in der vergangenen Saison den siebten Platz mit seinem Team erreichte. An die beiden direkten Duelle gegen den neuen Klub wird sich Zinken jedoch nicht gerne erinnern, denn seine Mannschaft verlor in beiden Spielen mit 1:5.
Neben dem neuen Cheftrainer gibt es ein weiteres neues Gesicht an der Seitenlinie. Luca von Ahlen ist der neue Co-Übungsleiter in Lindenthal-Hohenlind. Dies wirkt sich natürlich auch auf die Abläufe im Verein aus. Es sorgte allerdings für keine Probleme beim Landesligisten. "Zur neuen Saison gab es personell in der Mannschaft, sowie auch im Trainerteam, einige Veränderungen. Unbeeindruckt hiervon herrschte ab der ersten Minute bei allen Beteiligen eine sehr hohe Motivation und die Jungs ziehen im Training super mit" erklärte Zinken. Weiter führte er aus: "Wir als Trainerteam versuchen weiterhin, Woche für Woche unsere Philosophie zu vermitteln. Hierfür werden wir sicherlich noch einige Zeit brauchen, befinden uns aber auf einem guten Weg."
Unter den personellen Veränderungen gab es auch schmerzhafte Abgänge. So zum Beispiel die Wechsel von Alexander Fuchs und Janis Waffenschmidt, die es zum SC Kapellen-Erft verschlagen hat. Beide Akteure kamen in der vergangenen Spielzeit zusammen gerechnet auf 25 Scorer. Doch auch dieser Fakt löste keine Unruhen beim SC aus. "Aufgrund meiner späten Verpflichtung war ich in die Kaderplanung zum großen Teil nicht involviert. Hier hat Roland Gabriel mit seinem Team die meiste Arbeit geleistet und ein konkurrenzfähiges Team, welches bis jetzt auch menschlich gut harmonisiert, zusammengestellt. Die Integration der neuen Spieler funktioniert super und wir versprechen uns von Neuzugängen neue Impulse auf und neben dem Platz" sagte Zinken.
Der neue Übungsleiter ist mittlerweile auch vollkommen bei der Borussia angekommen. "Ich wurde von allen sehr freundlich empfangen. Alle sind sehr hilfsbereit und versuchen uns zu unterstützen, wo es möglich ist. Ich persönlich integriere mich von Tag zu Tag immer besser", verriet er.
Nach drei aufeinanderfolgenden Drittplatzierungen ist der SC weiterhin ein Favorit auf die oberen Tabellenränge. Der neue Chefcoach bleibt allerdings zurückhaltend bezüglich einer Prognose. "Saisonziele gebe ich ungerne aus. Dafür gibt es im Amateurfußball einfach zu viele „Unbekannte“ (Verletzungen, Umzüge, Urlaube, etc.). Wir wollen in jedem Spiel alles auf dem Platz lassen und möglichst attraktiven Fußball spielen. Daran werden wir uns auch zum Ende der Saison messen lassen müssen. Wir wollen uns als Mannschaft aber auch individuell verbessern. Wenn uns dies alles gelingt, sollten wir unabhängig von der Tabellenplatzierung eine gute Saison gespielt haben", verriet er.
Zinken will seinen Spielern seine Philosophie lehren. Neben diesem Ziel hat der Übungsleiter jedoch weitere Ambitionen für die kommende Saison. "Ich persönlich wünsche mir den Jungs schnellstmöglich meine Spielidee zu vermitteln und diese auch so oft wie möglich auf dem Platz zu sehen. Für meine Mannschaft wünsche ich mir in erster Linie das alle verletzungsfrei bleiben und das die Jungs, auf so wie neben dem Platz, geile Stories erleben die Sie sich auch in 20 Jahren noch erzählen können", äußerte der 37-Jährige.
Nach der erfolgreichen Integration beim neuen Verein schaut Zinken also mit Zuversicht auf das kommende Spieljahr. Wohin er die Borussia schlussendlich führen wird, zeigt die Zukunft.