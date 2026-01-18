Zinken mit erfolgreichem ersten Saisonabschnitt beim SC – Foto: Udo Waffenschmidt

Zinken: "Die Mannschaft hat wichtige Schritte gemacht" Der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind beendete eine starke Hinserie mit einem 1:1-Unentschieden gegen den SSV Homburg-Nümbrecht. Somit ging der SC als Drittplatzierter in die Winterpause. Verlinkte Inhalte LL Mittelrhein St. 1 Lindenthal Pascal Reitmeier David Gsella Karim Sharaf + 5 weitere

Schon in den vergangenen Spielzeiten zeigte der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind, dass dieser Verein zur Spitzengruppe der Landesliga gehört. Auch in der Hinserie der aktuellen Saison bestätigte es die Mannschaft von Cheftrainer Sascha Zinken. Der Übungsleiter sprach über den ersten Saisonabschnitt seines Teams.

Körperliche Verfassung als Grundpfeiler des Erfolgs In den vergangenen drei Spielzeiten landete der SC unter dem alten Trainer David Gsella jeweils auf dem dritten Tabellenplatz. Zur neuen Saison übernahm Zinken das Team und beendete die Hinserie ebenfalls auf dem dritten Rang. "Als Trainer ist man grundsätzlich nie ganz zufrieden. Wenn man jedoch die Ausgangslage und die bisherige Entwicklung betrachtet, kann man festhalten, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen. Die Mannschaft hat wichtige Schritte gemacht, auch wenn wir unser volles Potenzial noch nicht ausgeschöpft haben", sagte der 38-Jährige über den ersten Saisonabschnitt seiner Mannschaft. Der Chefcoach wechselte vor der Spielzeit vom Ligakonkurrenten TuS Marialinden zur Borussia und machte dort weiter, wo sein Vorgänger aufhörte. Als Gründe für den Erfolg nannte er: "Ein wesentlicher Faktor war unsere körperliche Verfassung. Wir waren in der Lage, über die gesamte Spielzeit ein hohes Tempo zu gehen. Diese Basis haben sich die Spieler im Training hart erarbeitet. Zudem hat die Mannschaft Rückschläge gut verarbeitet und immer wieder Charakter gezeigt."

Nach einer 1:6-Auswärtsklatsche beim Konkurrenten SV Grün-Weiss Brauweiler fing sich sein Team schnell und reagierte am darauffolgenden Spieltag mit einem 1:0-Erfolg gegen den SC Fortuna Bonn. Hinzu kommt neben den Liga-Siegen auch der Einzug in das Mittelrheinpokal-Viertelfinale in dem Hohenlind auf den Bonner SC trifft. Offensivschwäche Doch auch diese starke Hinrunde hatte kleine Baustellen, die der Übungsleiter gerne verbessern will. Nur 21 erzielte Tore bedeuten für den SC einen klaren Rückstand im Vergleich zur Offensive der Konkurrenz. Während der Tabellenführer FSV SW Neunkirchen-Seelscheid bereits 42 Mal erfolgreich vor dem gegnerischen Kasten war, kommt die Offensivabteilung des SV Grün-Weiss Brauweiler auf ganze 38 Treffer. "Wir erspielen uns regelmäßig gute Torchancen, nutzen diese aber noch nicht effizient genug. Oft entscheiden Kleinigkeiten im letzten Moment. Daran arbeiten wir intensiv, um in Zukunft mehr Ertrag aus unseren Möglichkeiten zu ziehen", erklärte Zinken.