 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Vinzent Zingel läuft nicht mehr für den FC Wegberg-Beeck auf.
Vinzent Zingel läuft nicht mehr für den FC Wegberg-Beeck auf. – Foto: FC Wegberg-Beeck

Zingel und Winkens verlassen den FC Wegberg-Beeck

Mittelrheinliga: Auch Co-Trainer Edin Durakovic bleibt nicht über den Winter hinaus beim FC Wegberg-Beeck.

Mittelrheinliga
Wegb.-Beeck
Vinzent Zingel
Hauke Winkens
Vinzent Zingel verlässt den FC Wegberg-Beeck in der Winterpause. „Vinzent ist auf uns zugekommen und hat um die Vertragsauflösung gebeten. Grund ist seine berufliche Neuorientierung“, sagt Friedel Henßen, Sportlicher Leiter in Beeck.

Auch Hauke Winkens wird den Verein verlassen. Der 19-jährige Mittelfeldspieler rückte im Sommer aus der U19 in den Seniorenkader auf, kam aber in der Mittelrheinliga in der Hinrunde nicht zum Zug.

Der Vertrag mit Co-Trainer Edin Durakovic wurde in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. „Wenn es im Trainerteam unterschiedliche Ansatzpunkte und Meinungen gibt, muss man sich auch mal trennen. So ist der Fußball. Wir möchten uns an dieser Stelle ausdrücklich für die geleistete Arbeit von Edin bedanken und wünschen ihm alles Gute – privat und auf der Fußballbühne“, erklärte Henßen weiter.

Aufrufe: 017.12.2025, 21:30 Uhr
FC Wegberg-Beeck / Romulus TimarAutor