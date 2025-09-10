Zimpfer nach Derbysieg "wahnsinnig stolz" – Rosenheim gewinnt mit 5:1

Der SB Rosenheim gewinnt das Derby gegen Bruckmühl recht eindeutig mit 5:1. In der Anfangsphase zeigte sich noch ein anderes Bild. Die Heimherren gingen bereits nach sechs Minuten durch Tobis Bloier in Führung – Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Leonit Vokrri erzielte in der 15ten Minute seinen dritten Saisontreffer. Dann schalteten die Gäste nochmal einen Gang höher. Acht Minuten später erwzingten sie ein Eigentor. Kurz vor der Pause erhöhte Sanel Sehric auf 3:1.

In der zweiten Hälfte zeigte sich ein ähnliches Bild. Durch das 4:1 von Chima Ihenacho in der 50. Spielminute verdeutlichten die Gäste, dass sie unbedingt als Sieger hervorgehen möchten. In der Folge entschieden sie das Spiel für sich. Silvio Havic beschaffte in der Nachspielzeit sogar das fünfte und letzte Tor des Tages.

Patrick Zimpfer, Trainer des SB Rosenheim: „Nach schwerem Start gegen Bruckmühl – wir haben die ersten 10 bis 15 Minuten zwar nicht verpennt, uns hat aber die Aggressivität gefehlt. Wir kassieren dann in der 15. Minute ein Tor durch einen Fernschuss. Die Vordermänner von Ari haben das dann in der ersten Halbzeit egalisiert auf 3:1. Wir waren sehr zielstrebig im Umschaltspiel und haben unsere Chancen eiskalt genutzt. Wir machen zu einem wichtigen Zeitpunkt in der zweiten Halbzeit das 4:1. Das war wunderschön gespielt über Leonit, Sanel und Chima. Dann hat uns der Arian mit zwei, drei super Paraden den Laden dicht gehalten. Silvio legt dann in der 90. Minute noch einen darauf. Ich bin wahnsinnig stolz, besonders weil wir das zweite Spiel innerhalb von drei Tagen hatten. Es war ein schweres Auswärtsspiel. Die Jungs bekommen zwei Tage frei und dann geht es am Samstag gegen Peterskirchen.“