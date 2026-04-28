Zimmern will vorlegen, Balingen II ist Favorit, Empfingen gegen Nehren

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Vor dem 29. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 3, verdichtet sich die Lage an fast allen Fronten. TSG Balingen II führt, SG Empfingen bleibt hartnäckig dran, dahinter kämpfen mehrere Teams um Relegations- und Spitzenplätze. Gleichzeitig verschärft sich im Tabellenkeller der Druck mit jeder Partie. Die Nachwirkungen des vergangenen Spieltags sind deutlich zu spüren: späte Siege, schmerzhafte Rückschläge und das Gefühl, dass nun jede Woche ein neues Gewicht bekommt.

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Morgen, 19:00 Uhr SV Zimmern SV Zimmern VfB Bösingen Bösingen 19:00 PUSH

Dieses Spiel trägt schon vor dem Anpfiff große Spannung in sich. SV Zimmern ist mit 53 Punkten Dritter, VfB Bösingen folgt mit 48 Zählern auf Rang vier. Es ist also nicht nur ein Verfolgerduell, sondern ein direktes Ringen um die Ordnung hinter dem Spitzenduo. Dass Zimmern zuletzt in Schwenningen 2:3 verlor und Bösingen gegen Ergenzingen spät 4:2 gewann, verleiht dem Mittwochabend zusätzliche Schärfe. Auch das Hinspiel gibt der Partie Kontur: Bösingen gewann damals 2:0. Nun aber steht Zimmern unter Zugzwang, weil ein weiterer Rückschlag die Position im oberen Drittel schwächen würde. Bösingen kann mit einem Auswärtssieg bis auf zwei Punkte heranrücken. Mehr Spitzenspielcharakter braucht ein Mittwoch in dieser Liga kaum.

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VfL Pfullingen hat sich mit dem späten 2:1 in Nehren auf 46 Punkte geschoben und ist wieder mittendrin im engen Verfolgerfeld. BSV 07 Schwenningen kommt mit Rückenwind nach dem 3:2 gegen Zimmern, hat aber mit 38 Punkten etwas mehr Abstand nach oben. Für beide Mannschaften ist das ein Spiel, das viel über die Richtung der kommenden Wochen verraten kann. Das Hinspiel war bereits eng: Pfullingen gewann in Schwenningen mit 2:1. Nun wollen die Gastgeber nachlegen, um Druck auf die Teams vor ihnen auszuüben. Schwenningen kann mit einem Auswärtssieg den Anschluss an die obere Hälfte festigen. Es ist ein Duell zweier Mannschaften, die aus ganz unterschiedlichen Gründen dringend einen stabilen Abend brauchen. ---

Sa., 02.05.2026, 15:30 Uhr SG Empfingen SG Empfingen SV Nehren SV Nehren 15:30 PUSH

SG Empfingen bleibt der erste Jäger von Balingen II. Der knappe 1:0-Erfolg in Tuttlingen hat die Mannschaft bei 57 Punkten gehalten, vier Zähler hinter der Spitze. SV Nehren dagegen musste gegen Pfullingen ein spätes 1:2 hinnehmen und steht nun bei 46 Punkten. Damit wird dieses Duell zu einem Spiel zwischen Hoffnung auf ganz oben und der Angst, den Anschluss nach vorne zu verlieren. Das Hinspiel endete 2:0 für Empfingen. Auch diesmal sprechen Tabellenstand und Form eher für die Gastgeber. Doch gerade Nehren steht nach der bitteren Niederlage zuletzt vor einer Prüfung des Charakters. Wer hier nachlässt, verliert nicht nur Punkte, sondern vielleicht auch den Rhythmus in einer Phase, in der jeder Fehler lange nachwirkt. ---

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr SV Croatia Reutlingen Croatia Reut SC 04 Tuttlingen 04Tuttlingen 15:00 PUSH

SV Croatia Reutlingen hat mit dem 3:2 in Freudenstadt ein wichtiges Lebenszeichen gesendet und sich auf 33 Punkte verbessert. SC 04 Tuttlingen musste dagegen das 0:1 gegen Empfingen hinnehmen und bleibt bei 37 Zählern. Zwischen beiden Teams liegt kein unüberbrückbarer Abstand, aber doch genug, um aus dieser Partie einen Schlüsselabend für die Tabellenmitte zu machen. Im Hinspiel setzte sich Tuttlingen mit 2:1 durch. Diesmal spricht vieles für ein offenes Spiel. Croatia Reutlingen kann mit einem weiteren Sieg näher an Tuttlingen heranrücken und sich deutlicher vom unteren Bereich lösen. Für die Gäste wäre ein Erfolg wichtig, um nicht in eine graue Zone zwischen Stillstand und Gefahr hineinzurutschen. ---

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr SSC Tübingen SSC Tübingen VfL Nagold VfL Nagold 15:00 PUSH

SSC Tübingen kassierte zuletzt beim 1:5 in Balingen einen harten Dämpfer und bleibt bei 28 Punkten. VfL Nagold steht mit 44 Zählern auf Rang sieben und hat nach dem 0:3 gegen Balingen II etwas gutzumachen. Die Ausgangslage ist damit klar: Nagold will wieder in den Vorwärtsgang, Tübingen braucht dringend Widerstandskraft im Kampf um Abstand nach unten. Das Hinspiel gewann Nagold mit 3:1. Auch diesmal gehen die Gäste mit der besseren Tabellenposition in die Partie. Doch Tübingen weiß, dass solche Heimspiele über die Saison entscheiden können. Für die Gastgeber geht es um Haltung und Punkte, für Nagold um die Chance, im dichten Feld vor ihnen wieder näher heranzurücken. ---

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr VfL Mühlheim VfL Mühlheim TSG Balingen Balingen II 15:00 PUSH

Der Spitzenreiter reist mit Wucht an. TSG Balingen II hat SSC Tübingen zuletzt 5:1 geschlagen und steht mit 61 Punkten an der Spitze. VfL Mühlheim gewann parallel 2:0 in Albstadt und kommt damit auf 37 Punkte. Die Gastgeber sind stabil genug, um sich zu wehren, doch die Rollen in diesem Spiel sind klar verteilt. Das Hinspiel endete mit einem deutlichen 6:0 für Balingen II. Schon allein deshalb liegt auf Mühlheim eine besondere Aufgabe: dieses Spiel offener zu gestalten und dem Favoriten mehr Widerstand entgegenzusetzen. Balingen dagegen will jede Unruhe im Keim ersticken und seine Führung behaupten. Es ist ein klassisches Duell zwischen Pflicht und Hoffnung. ---

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr SV Seedorf SV Seedorf FC 07 Albstadt FC Albstadt 15:00 PUSH

Im Tabellenkeller ist dieses Spiel von enormem Gewicht. SV Seedorf steht bei 28 Punkten, FC 07 Albstadt bei 19. Nach dem klaren 0:4 in Harthausen/Scher muss Seedorf reagieren, während Albstadt nach dem 0:2 gegen Mühlheim weiter in schwieriger Lage steckt. Es ist eine Partie, in der der Blick nicht nach oben, sondern fast nur nach unten geht. Das Hinspiel gewann Seedorf in Albstadt mit 3:0. Nun soll der direkte Vergleich erneut ein Stück Sicherheit bringen. Für Albstadt wäre ein Auswärtssieg dagegen ein Befreiungsschlag. Wer dieses Spiel verliert, trägt die Folgen in den kommenden Wochen sichtbar mit sich herum. ---

Hier treffen zwei Mannschaften aufeinander, die im Abstiegskampf kaum noch Umwege gehen können. TuS Ergenzingen hat 18 Punkte, TSV Harthausen/Scher deren 23. Der jüngste 4:0-Erfolg von Harthausen gegen Seedorf hat neue Hoffnung entfacht, während Ergenzingen nach dem 2:4 in Bösingen erneut mit leeren Händen dastand. Das Hinspiel gewann Harthausen/Scher mit 2:1. Genau deshalb ist der Druck auf Ergenzingen noch größer. Die Gastgeber brauchen ein Signal, sonst droht der Rückstand weiter zu wachsen. Harthausen wiederum kann mit einem Sieg den Abstand auf die Abstiegsränge spürbar vergrößern. Solche Spiele entscheiden oft mehr als ganze Serien zuvor.