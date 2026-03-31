Zimmern will aufschließen, Balingen II ist Favorit, Keller unter Druck

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der Landesliga Württemberg, Staffel 3, steht eine englische Woche mit dem 25. Spieltag und einem zusätzlichen Nachholspiel an. An der Spitze führt TSG Balingen II mit 52 Punkten vor SG Empfingen mit 48 und SV Zimmern mit 44. Dahinter wollen VfL Nagold und SV Nehren mit jeweils 40 Punkten den Anschluss halten. Gleichzeitig spitzt sich der Kampf um Sicherheit im unteren Tabellendrittel weiter zu. Es sind Tage voller Druck, Chancen und offener Rechnungen.

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Für den VfL Pfullingen beginnt diese Woche mit einer schweren Reaktion auf das klare 0:4 gegen SG Empfingen. Schon früh geriet die Mannschaft durch Tore von Andrej Schlecht und Nico Rebmann ins Hintertreffen, später machten Moritz Zug und Philipp Kress die Niederlage deutlich. Mit 34 Punkten steht Pfullingen im Mittelfeld, doch die Wucht dieser Niederlage dürfte nachhallen. SV Croatia Reutlingen reist dagegen mit Rückenwind an. Der 2:1-Sieg gegen SV Zimmern war ein spätes und starkes Zeichen. Ivan Krajinovic brachte Croatia in Führung, Emin Martinovic entschied die Partie in der 90. Minute, nachdem Zimmern zwischenzeitlich per Foulelfmeter ausgeglichen hatte. Mit 30 Punkten hat Croatia Luft geschaffen und fährt nun mit Selbstvertrauen nach Pfullingen. Das Hinspiel spricht mit dem 4:1 für Pfullingen zwar klar für die Gastgeber, doch die aktuelle Formlage verleiht diesem Nachholtermin besondere Schärfe.

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Der VfL Nagold steht unter Zugzwang. Das 1:3 in Bösingen war ein Dämpfer für eine Mannschaft, die sich in der Spitzengruppe hatte festsetzen wollen. Ben Fischer und der doppelte Kevin Hezel stellten die Weichen früh und klar, der Treffer von Ruben Cinar kam zu spät. Mit 40 Punkten bleibt Nagold zwar in Reichweite, darf sich aber kaum weitere Ausrutscher leisten. TSV Harthausen/Scher verlor zuletzt 1:4 bei TSG Balingen II und bleibt mit 16 Punkten tief unten. Immerhin hatte Tunay Balci per Foulelfmeter zum zwischenzeitlichen 1:1 getroffen, ehe Balingen die Partie in der Schlussphase entschied. Das Hinspiel aber dürfte Harthausen Mut machen: Damals gewann die Mannschaft 3:1 gegen Nagold. Genau darin liegt die Spannung dieses Mittwochabends – Favorit ist Nagold, aber gewarnt ist die Mannschaft allemal. ---

SV Zimmern hat im Rennen um die Spitze einen empfindlichen Rückschlag erlitten. Das 1:2 bei SV Croatia Reutlingen kostete nicht nur Punkte, sondern auch Momentum. Zwar glich Leo Benz per Foulelfmeter aus, doch das späte Gegentor in der 90. Minute traf die Mannschaft hart. Mit 44 Punkten ist Zimmern weiter Dritter, aber der Abstand nach ganz oben ist gewachsen. Nun kommt mit der Spvgg Freudenstadt ein Gegner, der zuletzt ein wildes 6:5 gegen TuS Ergenzingen gewann. Patrick Ostojic, Julian Köhler und Mert Karaaslan ragten in einem Spiel heraus, das lange entschieden schien und dann doch noch völlig offen wurde. Freudenstadt steht trotz dieses Spektakels erst bei 16 Punkten, hat sich aber neues Leben verschafft. Das Hinspiel endete 1:1, auch deshalb sollte Zimmern dieses Heimspiel keinesfalls als einfache Pflichtaufgabe betrachten. ---

Do., 02.04.2026, 19:00 Uhr SV Seedorf SV Seedorf SV Nehren SV Nehren 19:00 PUSH

Für SV Seedorf ist die Lage weiter angespannt. Zuletzt setzte es beim 0:3 in Tuttlingen den nächsten Rückschlag. Modou Lamin Badjie, Emirhan Karakaya und Aaron Barquero Schwarz trafen für den Gegner, Seedorf blieb bei 23 Punkten. Jeder Heimauftritt bekommt damit noch mehr Gewicht. SV Nehren reist nach dem überraschenden 1:3 gegen VfL Mühlheim mit Wut im Bauch an. Nach dem Ausgleich durch Philipp Frank schien die Partie noch offen, doch ein Eigentor von Luis Sinz, ein Foulelfmeter von Niklas Oertel und die Gelb-Rote Karte gegen Yannik Dorka brachten Nehren aus dem Tritt. Mit 40 Punkten ist die Mannschaft aber weiterhin im oberen Feld. Das Hinspiel war eine klare Sache: Nehren gewann 3:0 gegen Seedorf. Genau deshalb wird Seedorf auf Wiedergutmachung brennen. ---

Morgen, 19:00 Uhr SC 04 Tuttlingen 04Tuttlingen VfB Bösingen Bösingen 19:00 PUSH

Das Nachholspiel am Donnerstag ist eines der markantesten dieser Woche. SC 04 Tuttlingen kommt mit einem sauberen 3:0 gegen SV Seedorf in diese Partie und hat sich auf 31 Punkte geschoben. Der Erfolg war klar, souverän und stärkte das Selbstvertrauen. VfB Bösingen wiederum hat mit dem 3:1 gegen VfL Nagold ein starkes Zeichen gesetzt. Ben Fischer und zweimal Kevin Hezel sorgten dafür, dass die Mannschaft auf 35 Punkte kletterte. Beide Teams wittern also die Chance, sich im gesicherten oberen Mittelfeld weiter festzusetzen. Ein Hinspiel zwischen beiden Mannschaften ist in den vorliegenden Angaben nicht genannt, dafür aber die unmittelbare Form beider Teams – und die verspricht eine intensive Nachholpartie. ---

Sa., 04.04.2026, 15:00 Uhr SSC Tübingen SSC Tübingen VfB Bösingen Bösingen 15:00 PUSH

Für den SSC Tübingen war das 3:5 in Schwenningen ein weiterer Nachmittag zwischen Aufbäumen und Ernüchterung. Nach einem 0:4-Rückstand kämpfte sich die Mannschaft durch Tore von Deniz Türkel, Lars Lack und Jakob Gedeon-Göbel immerhin zurück ins Spiel, doch am Ende blieb nur die Niederlage. Mit 25 Punkten ist Tübingen weiter in Reichweite der sichereren Zonen, aber nicht frei von Sorgen. VfB Bösingen wird mit breiter Brust anreisen, zumal die Mannschaft im Hinspiel bereits 3:0 gegen SSC Tübingen gewann. Damals trafen Julian Schneider, Andy Zimmermann und Benedikt Bantle. Nach dem jüngsten Sieg gegen Nagold ist Bösingen ohnehin im Aufwind. Für Tübingen ist dieses Spiel deshalb mehr als nur ein weiterer Termin – es ist die Chance, einem unangenehmen Gegner eine offene Rechnung zu präsentieren. ---

Sa., 04.04.2026, 15:30 Uhr TuS Ergenzingen Ergenzingen SC 04 Tuttlingen 04Tuttlingen 15:30 PUSH

TuS Ergenzingen hat beim spektakulären 5:6 in Freudenstadt zwar Moral gezeigt, am Ende aber erneut leer ausgegangen. Vor allem Dave Nzally und Samuel Dantzler hielten die Mannschaft in einer wilden Schlussphase im Spiel. Dennoch bleibt Ergenzingen bei 17 Punkten und steht weiter unter Druck. SC 04 Tuttlingen reist nach dem Nachholspiel mit einem zusätzlichen Rhythmus in diese Partie und kann mit 31 Punkten deutlich freier auftreten. Das Hinspiel war mit dem 3:0 für Tuttlingen eine klare Angelegenheit. Marcel Misic traf damals doppelt, ehe er kurz vor Schluss noch einmal nachlegte. Ergenzingen braucht diesmal deutlich mehr Widerstandskraft, wenn es den Favoriten ernsthaft gefährden will. ---

Der VfL Mühlheim hat mit dem 3:1 in Nehren eines der stärksten Zeichen des letzten Spieltags gesetzt. Nino Rebholz traf früh, später half ein Eigentor von Luis Sinz, ehe Niklas Oertel per Foulelfmeter den Sieg absicherte. Mit 30 Punkten hat sich der Aufsteiger eine gute Position erarbeitet. BSV 07 Schwenningen kommt nach dem 5:3 gegen SSC Tübingen ebenfalls mit Schwung. Volkan Bak und Fabio Chiurazzi prägten einen offensivstarken Auftritt, der Schwenningen auf 33 Punkte brachte. Das Hinspiel endete 0:0, doch die jüngsten Ergebnisse beider Mannschaften sprechen diesmal eher für eine offenere, mutigere Partie. Es treffen zwei Teams aufeinander, die gerade Lust auf mehr entwickelt haben. ---

Sa., 04.04.2026, 18:00 Uhr TSG Balingen Balingen II FC 07 Albstadt FC Albstadt 18:00 PUSH

TSG Balingen II geht als klarer Tabellenführer in dieses Heimspiel. Das 4:1 gegen TSV Harthausen/Scher war der nächste Beleg für die Stabilität des Spitzenreiters. Finn König, Silas Bader, Paul Gaiser und Mirhan Inan sorgten dafür, dass Balingen bei 52 Punkten bleibt und weiter mit Nachdruck marschiert. FC 07 Albstadt hat mit 18 Punkten große Sorgen und bekommt nun den schwerstmöglichen Gegner. Das Hinspiel endete bereits deutlich mit 5:1 für Balingen II. Damals trafen unter anderem Noel Feher doppelt sowie Jaden Quartey, Bastian Berger und Nathan Cuflom. Alles spricht zunächst für die Gastgeber. Für Albstadt bleibt nur die Hoffnung, ausgerechnet in dieser schweren Aufgabe einen unerwarteten Widerstandsmoment zu finden.