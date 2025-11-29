Zimmern stolpert, Freudenstadt jubelt – Nehren dreht spät auf

Die heutige Fortsetzung des 18. Spieltags der Landesliga, Staffel 3, brachte gleich mehrere Wendungen im Aufstiegsrennen und im Kampf um den Klassenerhalt. Tabellenführer Zimmern ließ Punkte liegen, Freudenstadt gelang ein dringend benötigter Befreiungsschlag, Nehren setzte ein eindrucksvolles spätes Zeichen – und Tübingen feierte einen Sieg in allerletzter Sekunde.

Bereits zur Pause führte der VfL Nagold mit 2:0. Jonny Rothfuß (29.) und Fabian Mücke (36.) legten für die Gäste vor. Nach dem Seitenwechsel gelang der SG Empfingen durch Sergen Erdem (61.) der Anschluss, doch Marc Rück (78.) stellte den Abstand und damit den Endstand her. ---

Vor 100 Zuschauern kam der Tabellenführer SV Zimmern nicht über ein 1:1 gegen Aufsteiger VfL Mühlheim hinaus. Nino Rebholz brachte die Gäste in der 60. Minute mit 0:1 in Führung und sorgte für einen überraschenden Stimmungsschock im Stadion. Doch Zimmern zeigte Moral und kam zurück: Jannik Thieringer erzielte in der 82. Minute den 1:1-Ausgleich. Trotz intensiver Schlussphase blieb Zimmern der späte Sieg verwehrt. ---

Der VfL Pfullingen erlebte einen bitteren Nachmittag. Vor 100 Zuschauern musste sich der Absteiger dem SSC Tübingen mit 0:1 geschlagen geben – und das denkbar spät. Lars Lack traf in der 90. Minute zum 0:1 und bescherte seinem Team einen emotionalen Auswärtssieg. ---

Die Spvgg Freudenstadt setzte ein wichtiges Lebenszeichen und gewann vor 102 Zuschauern mit 2:1 gegen den FC 07 Albstadt. Armen Dzaferi traf in der 8. Minute zum 0:1 für die Gäste. Doch Freudenstadt reagierte schnell: Leon Lisicar glich in der 19. Minute zum 1:1 aus. In der 69. Minute brachte Mert Karaaslan die Gastgeber mit 2:1 in Führung – ein Treffer, der am Ende drei ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf einbrachte. ---

Der SV Nehren feierte vor 95 Zuschauern einen emotionalen 2:1-Heimsieg gegen den VfB Bösingen. Burak Dursun erzielte in der 73. Minute das 1:0. In der Nachspielzeit legte Benedikt Rammeiser in der 90.+3 Minute das 2:0 nach. Bösingen erzielte in der 90.+5 Minute durch Jannik Botzenhart noch den 2:1-Anschlusstreffer, doch der Sieg Nehrens geriet nicht mehr in Gefahr. ---

Morgen, 14:30 Uhr SV Croatia Reutlingen Croatia Reut TSG Balingen Balingen II



Der SV Croatia Reutlingen recepcioniert TSG Balingen II und will nach oben schauen, doch der Zweite reist mit großer Offensivpower an. Gelingt es den Gastgebern, das Tempo zu drosseln, ist ein Punktgewinn im Bereich des Möglichen.



Der SC 04 Tuttlingen geht gegen den TSV Harthausen/Scher als Favorit in ein Duell zweier Welten. Tuttlingen peilt den Sprung in die sichere Zone der Tabelle an, der Vorletzte braucht eine äußerst disziplinierte Vorstellung.

Morgen, 14:30 Uhr TuS Ergenzingen Ergenzingen SV Seedorf SV Seedorf



TuS Ergenzingen trifft auf den SV Seedorf im direkten Duell der Nachbarn im Tabellenkeller. Ergenzingen will mit Heimdruck die Trendwende erzwingen, Seedorf baut auf Effizienz, um die Winterpause über dem Strich anzupeilen.