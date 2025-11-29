 2025-11-28T07:03:18.113Z

Allgemeines
Zimmern stolpert, Freudenstadt jubelt – Nehren dreht spät auf

Landesliga Württemberg, Staffel 3: Die Übersicht aller Partien des 18. Spieltags

Die heutige Fortsetzung des 18. Spieltags der Landesliga, Staffel 3, brachte gleich mehrere Wendungen im Aufstiegsrennen und im Kampf um den Klassenerhalt. Tabellenführer Zimmern ließ Punkte liegen, Freudenstadt gelang ein dringend benötigter Befreiungsschlag, Nehren setzte ein eindrucksvolles spätes Zeichen – und Tübingen feierte einen Sieg in allerletzter Sekunde.

Gestern, 19:00 Uhr
SG Empfingen
SG EmpfingenSG Empfingen
VfL Nagold
VfL NagoldVfL Nagold
1
3

Bereits zur Pause führte der VfL Nagold mit 2:0. Jonny Rothfuß (29.) und Fabian Mücke (36.) legten für die Gäste vor. Nach dem Seitenwechsel gelang der SG Empfingen durch Sergen Erdem (61.) der Anschluss, doch Marc Rück (78.) stellte den Abstand und damit den Endstand her.

Heute, 14:30 Uhr
SV Zimmern
SV ZimmernSV Zimmern
VfL Mühlheim
VfL MühlheimVfL Mühlheim
1
1
Abpfiff

Vor 100 Zuschauern kam der Tabellenführer SV Zimmern nicht über ein 1:1 gegen Aufsteiger VfL Mühlheim hinaus. Nino Rebholz brachte die Gäste in der 60. Minute mit 0:1 in Führung und sorgte für einen überraschenden Stimmungsschock im Stadion. Doch Zimmern zeigte Moral und kam zurück: Jannik Thieringer erzielte in der 82. Minute den 1:1-Ausgleich. Trotz intensiver Schlussphase blieb Zimmern der späte Sieg verwehrt.

Heute, 14:30 Uhr
VfL Pfullingen
VfL PfullingenVfL Pfullin.
SSC Tübingen
SSC TübingenSSC Tübingen
0
1
Abpfiff

Der VfL Pfullingen erlebte einen bitteren Nachmittag. Vor 100 Zuschauern musste sich der Absteiger dem SSC Tübingen mit 0:1 geschlagen geben – und das denkbar spät. Lars Lack traf in der 90. Minute zum 0:1 und bescherte seinem Team einen emotionalen Auswärtssieg.

Heute, 14:30 Uhr
Spvgg Freudenstadt
Spvgg FreudenstadtFreudenst.
FC 07 Albstadt
FC 07 AlbstadtFC Albstadt
2
1
Abpfiff

Die Spvgg Freudenstadt setzte ein wichtiges Lebenszeichen und gewann vor 102 Zuschauern mit 2:1 gegen den FC 07 Albstadt. Armen Dzaferi traf in der 8. Minute zum 0:1 für die Gäste. Doch Freudenstadt reagierte schnell: Leon Lisicar glich in der 19. Minute zum 1:1 aus. In der 69. Minute brachte Mert Karaaslan die Gastgeber mit 2:1 in Führung – ein Treffer, der am Ende drei ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf einbrachte.

Heute, 14:30 Uhr
SV Nehren
SV NehrenSV Nehren
VfB Bösingen
VfB BösingenBösingen
2
1

Der SV Nehren feierte vor 95 Zuschauern einen emotionalen 2:1-Heimsieg gegen den VfB Bösingen. Burak Dursun erzielte in der 73. Minute das 1:0. In der Nachspielzeit legte Benedikt Rammeiser in der 90.+3 Minute das 2:0 nach. Bösingen erzielte in der 90.+5 Minute durch Jannik Botzenhart noch den 2:1-Anschlusstreffer, doch der Sieg Nehrens geriet nicht mehr in Gefahr.

Morgen, 14:30 Uhr
SV Croatia Reutlingen
SV Croatia ReutlingenCroatia Reut
TSG Balingen
TSG BalingenBalingen II
14:30live

Der SV Croatia Reutlingen recepcioniert TSG Balingen II und will nach oben schauen, doch der Zweite reist mit großer Offensivpower an. Gelingt es den Gastgebern, das Tempo zu drosseln, ist ein Punktgewinn im Bereich des Möglichen.

Morgen, 14:30 Uhr
SC 04 Tuttlingen
SC 04 Tuttlingen04Tuttlingen
TSV Harthausen/Scher
TSV Harthausen/ScherHartha./Sch.
14:30

Der SC 04 Tuttlingen geht gegen den TSV Harthausen/Scher als Favorit in ein Duell zweier Welten. Tuttlingen peilt den Sprung in die sichere Zone der Tabelle an, der Vorletzte braucht eine äußerst disziplinierte Vorstellung.

Morgen, 14:30 Uhr
TuS Ergenzingen
TuS ErgenzingenErgenzingen
SV Seedorf
SV SeedorfSV Seedorf
14:30

TuS Ergenzingen trifft auf den SV Seedorf im direkten Duell der Nachbarn im Tabellenkeller. Ergenzingen will mit Heimdruck die Trendwende erzwingen, Seedorf baut auf Effizienz, um die Winterpause über dem Strich anzupeilen.

Timo BabicAutor