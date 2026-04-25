Zimmern stolpert, Bösingen drängt, Albstadt taumelt

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am 28. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 3 hat der Samstag gleich mehrere deutliche Spuren hinterlassen. SV Zimmern ließ im Aufstiegsrennen Punkte liegen, VfB Bösingen nutzte die Gelegenheit mit großer Wucht, VfL Mühlheim verschaffte sich Luft im Mittelfeld und SV Croatia Reutlingen setzte im Keller ein wichtiges Zeichen. Es war ein Spieltag voller Wendungen, Rückschläge und kleiner Befreiungsschläge – mit Folgen für die gesamte Liga.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Für FC 07 Albstadt war es ein weiterer bitterer Nachmittag. Vor 140 Zuschauern gerieten die Gastgeber durch Leonard Hößrich in der 28. Minute in Rückstand. VfL Mühlheim spielte die Partie danach konzentriert weiter und ließ die Nervosität des Tabellenvorletzten spürbar wachsen. Als Nino Rebholz in der 57. Minute zum 2:0 traf, war die Richtung endgültig klar. VfL Mühlheim steht damit bei 37 Punkten und festigt Rang zehn. Albstadt bleibt bei 19 Zählern auf Platz 15 und verpasst die dringend benötigte Gelegenheit, im Abstiegskampf Boden gutzumachen.

---

Dieses Spiel war ein Schlagabtausch mit offenen Nerven. SV Croatia Reutlingen legte durch Altan Yildiz in der 24. Minute und Vincenzo Giambrone in der 42. Minute stark vor. Doch Spvgg Freudenstadt kämpfte sich mit aller Entschlossenheit zurück. Patrick Ostojic verkürzte in der 50. Minute per Foulelfmeter und glich in der 58. Minute zum 2:2 aus. Die Freude der Gastgeber hielt jedoch kaum an. Nur zwei Minuten später traf Sven Niebiosa in der 60. Minute zum 3:2 für Croatia Reutlingen. Dieser Sieg bringt Croatia auf 33 Punkte und verschafft etwas Luft. Freudenstadt bleibt mit 16 Punkten Letzter und steckt immer tiefer in der Not.

---

Für SV Zimmern ist diese Niederlage ein schwerer Dämpfer im Rennen um die Spitze. Dabei begann die Partie ordentlich: David Tamer traf in der 15. Minute zum 1:0 für die Gäste. Doch BSV 07 Schwenningen antwortete kraftvoll. Drion Panxhaj glich in der 25. Minute aus, Giuseppe Mastrantonio drehte das Spiel in der 35. Minute. Lange blieb es eng, ehe Volkan Bak in der 88. Minute das 3:1 erzielte. Zwar verkürzte Leo Benz in der 90.+6 Minute noch auf 2:3, doch mehr gelang Zimmern nicht mehr. Schwenningen springt auf 38 Punkte und festigt Rang acht. Zimmern bleibt mit 53 Punkten Dritter und verliert wertvollen Boden.

---

VfB Bösingen hat seine Chance genutzt und sich mit einem starken Comeback auf 48 Punkte verbessert. Zunächst traf Lennart Weipert in der 9. Minute zur Führung für TuS Ergenzingen. Nach der Pause glich Kevin Hezel in der 47. Minute aus, doch Samuel Dantzler brachte die Gäste in der 64. Minute erneut nach vorn. Dann aber drehte Bösingen auf. Benedikt Bantle traf in der 77. Minute zum 2:2 und in der 80. Minute zum 3:2. Julian Schneider setzte in der 83. Minute den Schlusspunkt zum 4:2. Bösingen rückt damit auf Rang vier vor, Ergenzingen bleibt mit 18 Punkten Vorletzter.

---

Morgen, 15:00 Uhr TSG Balingen Balingen II SSC Tübingen SSC Tübingen 15:00 PUSH

Die TSG Balingen II marschiert weiter entschlossen. Das 3:0 in Nagold war der nächste starke Auftritt des Spitzenreiters, der nun 58 Punkte aufweist. SSC Tübingen gewann zwar spektakulär mit 5:3 gegen Albstadt, steht mit 28 Punkten aber weiter im unteren Tabellendrittel. Das Hinspiel war ein Spektakel, das Balingen II mit 4:3 gewann. Für den Tabellenführer ist das Rückspiel dennoch mehr als eine Pflichtaufgabe, denn Empfingen und Zimmern halten den Druck hoch. Tübingen wiederum kann befreit, aber mit aller Dringlichkeit auftreten, weil jeder Punkt im Kampf um den Klassenerhalt ein gewaltiger Gewinn wäre. ---

Morgen, 15:00 Uhr SC 04 Tuttlingen 04Tuttlingen SG Empfingen SG Empfingen 15:00 PUSH

SC 04 Tuttlingen reist mit einer klaren Niederlage im Gepäck in dieses schwere Heimspiel. Das 0:3 in Pfullingen bremste die Mannschaft bei 37 Punkten aus. SG Empfingen dagegen überrollte Freudenstadt mit 6:0 und bleibt mit 54 Punkten der schärfste Verfolger von Balingen II. Das Hinspiel gewann Empfingen überdeutlich mit 6:1. Die Gäste haben also nicht nur die Tabelle, sondern auch das erste Duell auf ihrer Seite. Für Tuttlingen ist diese Partie ein echter Härtetest. Empfingen weiß: Jeder weitere Sieg hält das Titelrennen offen und erhöht den Druck auf den Spitzenreiter. ---

Beim SV Nehren herrscht wieder Hoffnung. Nach der 1:3-Niederlage in Zimmern folgte unter der Woche das wichtige 3:2 bei TSV Harthausen/Scher. Mit nun 46 Punkten ist Nehren zurück in der erweiterten Spitzengruppe. VfL Pfullingen überzeugte zuletzt beim 3:0 gegen Tuttlingen und hat als Siebter 43 Punkte. Das Hinspiel gewann Pfullingen mit 3:1. Dieses Rückspiel verspricht daher Hochspannung, weil beide Teams im direkten Vergleich um Anschluss nach oben kämpfen. Nehren kann mit einem Heimsieg den Lauf veredeln. Pfullingen wiederum hat die große Chance, den Abstand auf einen Konkurrenten direkt zu verkürzen. ---

TSV Harthausen/Scher zeigte unter der Woche beim 2:3 gegen Nehren Moral, blieb am Ende aber erneut ohne Ertrag. Mit 20 Punkten ist die Mannschaft weiter tief verstrickt im Kampf gegen den Abstieg. SV Seedorf holte zuletzt ein 0:0 gegen Bösingen und steht mit 28 Punkten etwas besser da, aber noch längst nicht sorgenfrei. Das Hinspiel gewann Seedorf knapp mit 2:1. Genau deshalb ist diese Partie von enormer Bedeutung. Harthausen/Scher braucht dringend Zählbares, um die Rettung nicht aus den Augen zu verlieren. Seedorf kann mit einem Erfolg einen gefährdeten Rivalen auf Distanz halten und sich selbst wertvolle Luft verschaffen.