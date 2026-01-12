Zimmermann, Moreira und Wendelen zu Gast bei Mickys Talk

Schon viele Besucher hat Michael Palumbo in seiner Laufbahn als Talk-Gastgeber beheimatet, nicht immer aus dem Fußball, aber sehr oft mit Bezug zu diesem Bereich, in dem er noch immer bestens vernetzt und zu Hause ist. Diesmal begnügt er sich aber nicht mit einem einzigen Gast, er hat gleich drei Mönchengladbacher Gäste auf einmal. Und die befassen sich bei "Mickys Talk" mit einem Thema, über das leider auch wir immer wieder berichten müssen, war doch zuletzt erst noch die Hallenstadtmeisterschaft sogar noch unterbrochen.

Wie können Vereine auf das immer größer werdende Problem der Gewalt auf den Fußballplätzen reagieren - und zwar sowohl was die Sporttreibenden selbst, als auch die Zuschauer am Spielfeldrand betrifft. Denn immer mehr, darauf weist auch Tim Stettner als Vorsitzender des Fußballkreises Mönchengladbach-Viersen hin, beginnen die Probleme nicht auf, sondern neben dem Platz.

Wie gehen die Gladbacher Teams in die Zukunft?

Zu diesem gesamten Themenkomplex können sowohl Andreas Zimmermann (SV Lürrip) als auch Manuel Moreira (1. FC Viersen) und Timo Wendelen (1. FC Mönchengladbach) sich fundiert und aus der Erfahrung vieler Jahre im Fußball äußern. Doch es soll auch nicht nur um dieses Thema gehen. Vielmehr soll auch die Frage beantwortet werden, wie die Vereine der Region mit den Erwartungen klarkommen, ist doch seit einer Weile zu bemerken, dass sich viele Klubs zunehmend schwertun, sich in Spielklassen außerhalb des Kreises zu behaupten. In der Oberliga ist der Fußballkreis gar nicht vertreten, in der Landesliga taucht aus dem Mönchengladbacher Stadtgebiet nur Victoria Mennrath auf.