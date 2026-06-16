Zimmermann Jr. kehrt zurück: Germania Wiesmoor gelingt Transfercoup

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Der VfB Germania Wiesmoor treibt seine Kaderplanung für die kommende Spielzeit weiter voran und kann einen prominenten Rückkehrer vermelden. Jürgen Zimmermann Jr. wechselt vom SV Großefehn zurück zu seinem ehemaligen Verein und wird künftig das neu formierte Team des Absteigers aus der Bezirksliga Weser-Ems in der Ostfrieslandliga verstärken.

Der Verein setzt dabei auf einen Spieler, der in Wiesmoor bereits als Kapitän und Führungspersönlichkeit bekannt ist. Der Wechsel von Zimmermann Jr. entspricht nach Vereinsangaben einem lang gehegten Wunsch beider Seiten und soll ein wichtiger Baustein für die sportliche Ausrichtung der kommenden Saison sein.

Auch die Verantwortlichen zeigen sich entsprechend erfreut über die Rückkehr des erfahrenen Akteurs. „Jürgen ist nicht nur sportlich eine Verstärkung für unsere Mannschaft, sondern auch menschlich ein wichtiger Faktor. Seine Entscheidung für den VfB Germania Wiesmoor ist ein starkes Signal für unseren Verein und den eingeschlagenen Weg“, heißt es aus dem Vereinsumfeld.