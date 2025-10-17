Zimmermann-Elf reist selbstbewusst zum Liga-Primus

Für den TSV Wetschen steht am Sonnabend eines der attraktivsten Spiele der Saison an. Um 14 Uhr gastiert die Mannschaft von Trainer Artur Zimmermann beim SV Atlas Delmenhorst. Das Duell im Stadion Düsternort gilt für viele Spieler und Fans als Highlight der laufenden Oberliga-Spielzeit – nicht zuletzt wegen der besonderen Atmosphäre und der traditionsreichen Kulisse.

Sportlich wartet auf den Aufsteiger allerdings eine enorme Herausforderung. Der SV Atlas führt die Tabelle mit 20 Punkten aus neun Spielen an und stellt mit nur acht Gegentoren die bislang stabilste Defensive der Liga. Gleichzeitig verfügt das Team über die treffsicherste Offensive: 21 erzielte Treffer unterstreichen die Dominanz der Delmenhorster, die nach dem Abstieg im Sommer den direkten Wiederaufstieg in die Regionalliga anstreben.

Delmenhorst als Spitzenmannschaft mit klaren Ambitionen

Der Traditionsverein aus der Graftstadt war bereits von 2020 bis 2023 in der Regionalliga Nord vertreten und gewann in dieser Zeit den NFV-Pokal, wodurch man sich für den DFB-Pokal qualifizierte. Dort traf Atlas auf Borussia Mönchengladbach und lieferte dem Bundesligisten beim 2:3 eine starke Partie. Auch in dieser Saison untermauert die Mannschaft ihre Ambitionen auf die Rückkehr in den Profifußball.

Wetschen will mutig auftreten

Für den TSV Wetschen, aktuell mit zehn Punkten auf Rang 13, geht es in Delmenhorst darum, nach der 0:2-Niederlage gegen Lüneburg wieder ein Ausrufezeichen zu setzen. „Wir müssen an unsere Grenzen gehen, aber wir haben gegen starke Gegner schon gezeigt, dass wir mithalten können“, heißt es aus dem Umfeld der Zimmermann-Elf. Besonders die kompakte Defensive und schnelles Umschaltspiel sollen Schlüssel zum Erfolg sein.