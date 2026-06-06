Zimmerlings Zukunft liegt weiter in Ratingen

Guiliano Zimmerling (re.) hat seinen Vertrag in Ratingen verlängert. – Foto: Arno Wirths

Nur drei Monate trennen Guiliano Zimmerling und Florian Wirtz – da ist es logisch, dass sich die beiden Fußballer in der Jugend das eine oder andere Mal duellierten mit ihren Vereinen Rot-Weiss Essen und 1. FC Köln beziehungsweise Bayer 04 Leverkusen. Aus dieser Zeit erinnert sich Zimmerling, der nicht nur bei Ratingen 04/19 in der Oberliga Niederrhein, sondern auch für VfB Zimbos im Hallenfußball-Format Baller League aufläuft, an die Begegnungen mit dem Nationalspieler, der aktuell zur Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada aufgebrochen ist: „In der Jugend hatte ich bei Turnieren oft ein Duell mit Flo Wirtz, wer der beste Spieler war. Einer spielt jetzt für Liverpool, der andere für die Zimbos“, ließ Zimmerling selbstironisch verlauten.

Sportlich trennen die beiden 23-Jährigen also inzwischen Welten, aber der Ratinger Offensivspieler hat auf seiner Ebene auch nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht: Sechs Tore und sechs Vorlagen steuerte er in 25 Spielen für 04/19 in dieser Oberliga-Saison bei, traf in den vergangenen beiden Partien gegen Frintrop (3:1) und in Holzheim (2:2) – da sogar als Rechtsverteidiger eingesetzt, wie schon im Spiel davor gegen Homberg (3:1), weil Cheftrainer Damian Apfeld von dieser Position ein anderes spielerisches Element haben wollte.

Beide kennen sich lange, arbeiteten bei Rot-Weiss Essen in der Jugend zusammen und ebenso beim Ratinger Oberliga-Konkurrenten ETB Schwarz-Weiß Essen, von dem Zimmerling vor dieser Saison zu 04/19 kam. Und dort bleibt er auch, denn er hat seinen Vertrag um ein Jahr verlängert, unabhängig davon, ob es am Sonntag im Meisterschafts-Fernduell mit dem VfB Hilden noch den Aufstieg in die Regionalliga oder die Vizemeisterschaft in der Oberliga gibt. Damit hält 04/19 nach den Kapitänen Gianluca Silberbach und Emre Demircan sowie Stürmer Sven Kreyer und Verteidiger Bo Lasse Henrichs den nächsten Fixpunkt einer bereits jetzt erfolgreichen Saison.