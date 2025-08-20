Zimmerer will sich bei Haching II für Haching I empfehlen

Beim Kirchheimer SC gastiert an diesem Donnerstagabend die SpVgg Unterhaching II zum Landkreisduell in der Landesliga Südost.

Unterhaching – Die Fußballsaison 2025/26 ist noch jung, aber bislang machen die beiden Herrenmannschaften der SpVgg Unterhaching viel Spaß. Genau genommen ist es ja eine Mannschaft, weil Haching II in der Landesliga mit dem Spieltagskader für Furore sorgt. Dort können sich die jungen Wilden am Donnerstag (19.30 Uhr) beim Kirchheimer SC empfehlen für die Dienstreise der Regionalliga-Mannschaft einen Tag später nach Illertissen.

Derzeit ist Philipp Zimmerer in aller Munde. Mit seinen acht Toren in sieben Spielen führt er die Torschützenliste der Landeliga aktuell an. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass Zimmerer am Ende der Saison noch vorne steht in dieser individuellen Statistik. Mit jedem weiteren Treffer wird der offensive Mittelfeldspieler ja auch interessanter für die Regionalliga. Dort hatte er bislang nur einen Mini-Einsatz. Weitere Tore in Kirchheim wird Chefcoach Sven Bender sicher registrieren.

Die bessere U19 der SpVgg Unterhaching in der Landesliga hat zwar einen extrem engen Kader, aber das Team macht richtig Spaß. Das sieht auch Thomas Schmeizl so, der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums: „Bei diesem Projekt ist alles darauf ausgerichtet, die Spieler weiter zu entwickeln.“ Die Entscheidungsträger im Verein bis herauf zu Präsident Manfred Schwabl sind überzeugt, dass der Wettkampf im Herrenfußball den jungen Talenten bei der Entwicklung Richtung Profifußball sehr hilfreich ist. „Diese Gruppe Südost ist eine sehr attraktive Liga und es macht Spaß, da zu spielen“, sagt Schmeizl.

Bei dem Gastspiel von Rot-Blau in Kirchheim steht ein bisschen Hachinger Vergangenheit auf dem Platz. Die heutigen Kirchheimer Roman Prokoph und Korbinian Vollmann spielten 2011/12 zusammen in der ersten Hachinger Mannschaft und da machten beide auch jeweils ein Tor in der 3. Liga. Die Treffer halfen nicht viel, weil beide Spiele seinerzeit verloren gingen. Wichtiger als der Randaspekt ist das Treffen von zwei potenziellen Spitzenmannschaften. Haching II (sieben Spiele, zwölf Punkte) und Kirchheim (fünf Spiele, acht Punkte) sind ähnlich gut in die Runde gestartet und beide haben bislang nur einmal verloren. Gerade einmal vier Teams sind bislang mit nur einer Niederlage durch die ersten Runden der Saison gekommen.

Haching II: Kohler, Böhnke, Kainz, Martens, Spann, Zimmermann, Freimuth, Hodzic, Zimmerer, Adilji, Eckl.