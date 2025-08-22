Zimmerei Pinkernell stattet die Zwote aus

Wesuwe – Große Freude bei der zweiten Herrenmannschaft des FC Wesuwe: Das Familienunternehmen Zimmerei Pinkernell aus Wesuwe hat das Team mit einem kompletten neuen Outfit ausgestattet.

Die Fußballer erhielten nicht nur einen frischen Satz Trikots, sondern auch moderne Regenjacken sowie praktische Aufwärm-Zipper. Mit der neuen Ausstattung sind die Spieler sowohl für Training als auch für Spieltage bestens gerüstet – und machen auch optisch eine einheitliche und professionelle Figur.