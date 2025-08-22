Zimmerei Pinkernell stattet die Zwote aus

Wesuwe – Große Freude bei der zweiten Herrenmannschaft des FC Wesuwe: Das Familienunternehmen Zimmerei Pinkernell aus Wesuwe hat das Team mit einem kompletten neuen Outfit ausgestattet.
Die Fußballer erhielten nicht nur einen frischen Satz Trikots, sondern auch moderne Regenjacken sowie praktische Aufwärm-Zipper. Mit der neuen Ausstattung sind die Spieler sowohl für Training als auch für Spieltage bestens gerüstet – und machen auch optisch eine einheitliche und professionelle Figur.
Mannschaft und Verein zeigten sich hoch erfreut über die großzügige Unterstützung. „Es ist nicht selbstverständlich, dass sich heimische Betriebe so für den Sport engagieren. Dafür sind wir sehr dankbar“, betonte der Mannschaftskapitän, Steffen Többen bei der Übergabe.
Auch die Familie Pinkernell unterstrich, wie wichtig ihr die Förderung des regionalen Vereinslebens ist. „Wir fühlen uns mit Wesuwe eng verbunden und unterstützen gerne die Sportvereine vor Ort – besonders, wenn wir damit junge Menschen in Bewegung bringen können.“
Mit der neuen Ausstattung geht die 2. Herren des FC Wesuwe nun motiviert in die laufende Saison – mit dem Ziel, sportlich und gemeinschaftlich weiter erfolgreich zu sein.