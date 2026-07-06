Zimdars feiert gelungenes Debüt: Leschede gewinnt deutlich

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Der FC 47 Leschede ist erfolgreich in die Testspielphase gestartet. Die Mannschaft von Trainer Michael Zimdars setzte sich am Samstag mit 6:2 gegen den SC Hörstel durch. Zur Pause stand es nach Treffern von Leo Lorenz Bolsmann (35.) und Christian Räkers (44.) noch 1:1.
Nach mehreren Wechseln drehte Leschede im zweiten Durchgang auf. Marcel Blattner (50., 70.), Marcel Paul (55., 81.) und Johannes Duisen per Foulelfmeter (67.) sorgten für die Tore der Emsländer. Dazwischen verkürzte Leo Lorenz Bolsmann (62.) noch einmal für die Gäste.
Für Leschede geht es bereits am Freitag beim Sparkassen Cup weiter. Dort warten der SV Listrup, der SV Alemannia Salzbergen und der SV Concordia Emsbüren.