"Zigarre zum Klassenerhalt" – Albert Deuker tipp Spieltag 30

Seit 2016 ist Albert Deuker bei der TuS Blau-Weiß Königsdorf und coacht seit der Spielzeit 2018/19 die erste Mannschaft. Dabei gelang dem Team aus dem Kreis Rhein-Erft fast der Durchmarsch von der Kreisliga A in die Mittelrheinliga. Dort ist man seit der Saison 2022/23 beheimatet und geht somit in der kommenden Saison in seine vierte Verbandsliga-Saison. Dann allerdings ohne Deuker, der im April seinen Abschied verkündet hatte.