Zig Fragezeichen bei Burglengenfeld – Tegernheim fordert den Ersten

Drei Spieltage umfasst die Hinrunde der Landesliga Mitte noch. Allmählich lassen sich erste Tendenzen erkennen. Gerade im Tabellenkeller. Den drei Letztplatzierten droht den Anschluss zu verlieren. Darunter der FC Kosova Regensburg, der am Sonntag den TSV Bad Abbach zu einem Lokalduell empfängt. Tabellenschlusslicht TB 03 Roding fährt tags zuvor als Außenseiter zum SV Schwandorf-Ettmannsdorf. Weitere Oberpfalz-Duelle steigen am Freitagabend zwischen dem 1. FC Bad Kötzting und dem personell angezwickten ASV Burglengenfeld, und am Samstag zwischen der SpVgg Lam und dem seit neun Spielen unbesiegten SV Etzenricht. In der Zwischenzeit macht der FC Tegernheim den Gastgeber für Klassenprimus SpVgg Landshut.



Konrad Früchtl (Trainer 1. FC Bad Kötzting): „Mit dem ASV Burglengenfeld kommt ein Top-Team der Liga an den Roten Steg. Um die Punkte bei uns zu behalten, ist eine deutliche Leistungssteigerung in allen Bereichen notwendig.“



Personalien: Am Kader der Vorwoche ändert sich nichts. Somit müssen weiterhin Andreas Kussinger, Felix Baumann, Simon Pönn, Frodo Gilch und Kevin Dombois ersetzt werden.





Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): „Wir müssen uns warm anziehen und vorbereitet sein auf das, was auf uns zukommt. Die Kötztinger Mannschaft möchte sicherlich zu Hause gegen uns punkten. Sie haben sehr gute Spieler um Drexler, Schwander oder Hosek in ihren Reihen. Wenn wir nicht die richtige Einstellung und die Basics auf den Platz bringen, wird es schwierig. Trotz der Schwere der Aufgabe ist die Mannschaft gewillt, eine Reaktion zu zeigen auf eine durchwachsene Derby-Leistung in der Vorwoche. Diese Reaktion soll am besten in drei Punkten münden.“



Personalien: Wegen Krankheit und Blessuren gibt es etliche Fragezeichen, so dass sich der finale Kader erst kurzfristig herauskristallisiert. Das Mitwirken von Frederic Schüll, Fernando Roesler, Quirin Stadler, Furkan Yalcin und Martin Glöckner steht auf der Kippe. Patrick Suckert hat sich einen Bänderriss zugezogen und fällt mehrere Wochen aus. Mario Cieslik ist privat verhindert. Auf der anderen Seite gibt es mit Dennis Koch zumindest einen Rückkehr.







Beim ASV Burglengenfeld droht unter anderem Fernando Roesler auszufallen. – Foto: Dominik Adlhoch







Sa., 11.10.2025, 15:00 Uhr FC Tegernheim Tegernheim SpVgg Landshut SpV Landshut 15:00 live PUSH



Thomas Schneider (Trainer FC Tegernheim): „Wir sind etwas unglücklich nach der Niederlage gegen Bad Abbach, weil wir einen Punkt verdient gehabt hätten. Das gilt es wiedergutzumachen und im Optimalfall am Samstag die Punkte einzufahren. Mit Landshut müssen wir gegen die wohl beste Mannschaft der Liga antreten. Sie erlebten in den letzten zwei Spielen einen kleinen Dämpfer, was in einer langen Saison aber ganz normal ist. Uns erwartet eine maximal schwere Aufgabe. Trotzdem werden wir versuchen, die vermeintliche kleine Schwächephase des Gegners ausnutzen zu können.“



Personalien: Nicht Neues vom Hohen Sand: Im Vergleich zur Vorwoche gibt es im Normalfall keine Veränderungen.





Sebastian Maier (Spielertrainer SpVgg Landshut): „Im Niederbayernderby gegen Eggenfelden hatten wir es zuletzt mit einem guten Gegner zu tun und erreichten ein gerechtes Unentschieden. Wir haben es verpasst, im letzten Drittel gefährlich zu agieren. Die wenigen sich bietenden Chancen haben wir leider nicht genutzt. Geklappt hat hingegen das Verteidigen als Kollektiv. Es gilt jetzt, in Tegernheim unbedingt wieder dreifach zu punkten und damit die Tabellenführung zu behaupten. Uns ist bewusst, dass keine leichte Aufgabe wartet. Der Gegner verfügt über versierte Einzelspieler und ein erfahrenes Trainerteam.“



Personalien: Florentin Seferi ist letztmals rotgesperrt und Moritz Sossau wurde für die BFV-Nachwuchsauswahl nominiert, die am Wochenende in der Sportschule Grünberg/Hessen um die Süddeutsche Meisterschaft wetteifert. Robin Oswald könnte nach Verletzungspause wieder zur Mannschaft stoßen.









Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): „Mit dem Derbysieg in Burglengenfeld sind wir den nächsten kleinen Schritt nach vorne gegangen. Erneut konnten wir einen Rückstand aufholen, und auch mal wieder einen dreifachen Punktgewinn mitnehmen. Wir können das Spiel aber schon auch richtig einschätzen und bleiben demütig. Weiterhin passieren uns zu viele Fehler in der Defensive, so dass auch in Burglengenfeld wieder drei Gegentore egalisiert werden mussten. Daran müssen wir weiter arbeiten. Das ist auch die Aufgabe für das Heimspiel gegen Roding. Können wir eine konzentrierte und konsequente Defensivleistung mit einer guten Konterabsicherung an den Tag legen, dann können wir erneut einen dreifachen Punktgewinn anstreben. Auf jeden Fall wollen wir Roding nicht am aktuellen Tabellenplatz messen. Viele knappe Begegnungen und Ergebnisse zeichnen bisher die Saison des Gegners aus. Daher müssen wir von der ersten bis zur letzten Minute versuchen, unsere bestmögliche Leistung abzurufen.“



Personalien: Felix Wifling hat sich nach einer erneuten Knieverletzung bereits in die Winterpause verabschiedet. Dafür hat Maximilian Bauer seine Rotsperre abgesessen. Ansonsten bleibt alles beim Alten.





Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): „Für mich ist Ettmannsdorf nach wie vor einer der Aufstiegskandidaten: Eine brutal starke Mannschaft mit qualitativ guten Einzelkönnern. Die letzte Viertelstunde des Burglengenfeld-Spiels wird ihnen einen zusätzlichen Schwung geben. Wir wollen als Außenseiter dem Gegner möglichst lange Paroli bieten und offensiv unsere Aktionen effizienter zu nutzen. Vor allem müssen wir weiter daran arbeiten, die vielen individuellen Fehler zu minimieren.“



Personalien: Stammkeeper Sebastian Rötzer muss wegen einer Sprunggelenksverletzung voraussichtlich passen. Bei Leon Reisinger käme ein Comeback noch zu früh. Ungewiss sind die Einsätze von Albert Finn sowie vom Stürmer-Duo Almir Mujcinovic und Yusuf Babat.









Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): „Mit Vornbach erwarten wir einen sehr starken Aufsteiger, der auch über gute Einzelspieler verfügt und dementsprechend schon gepunktet hat in dieser Saison. Für uns wird es am Samstag wichtig sein, die einfachen Sachen wieder gut zu machen und unser Spiel auf den Platz zu bringen.“



Personalien: Eine Krankheitswelle hat die Mannschaft seit einigen Tagen erfasst, weshalb sich die Zusammensetzung des Kaders kurzfristig ergibt. Sichere Ausfälle sind weiterhin Thomas Lorenz, Josef Fenzl und Torsten Hofbauer.





Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): „Beim amtierenden Vizemeister und heimstarken SC Luhe-Wildenau hängen die Trauben hoch und es muss vieles zusammenpassen, um etwas Zählbares mit nach Hause nehmen zu können. Aktuell haben wir ein paar Jungs, die angeschlagen sind, und bei denen wir noch schauen müssen, ob es bis Samstag reicht. Generell haben wir in diesem schweren Auswärtsspiel nichts zu verlieren und können befreit aufspielen.“



Personalien: Definitiv nicht auflaufen können Lukas Spannbauer, Daniel Fuchs, Alexandros Hatjissavas und Lenni Dambeck.







Der SC Luhe-Wildenau muss sich gegen den starken Aufsteiger DJK Vornbach beweisen. – Foto: Charly Becherer







Sa., 11.10.2025, 16:00 Uhr SpVgg Lam SpVgg Lam SV Etzenricht Etzenricht 16:00 live PUSH



Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): „Wir sind definitiv gewarnt vor Etzenricht. Dass man als Aufsteiger neun Spiele in Folge nicht verliert, ist eine starke Leistung. Totztdem werden wir alles daran daran setzen, dass ihre Serie in Lam reist.“



Personalien: Neben Simon Meindl und Benjamin Tolks müssen die Osserbuam auf Markus Koller verzichten. Das Offensivtalent ist mit der BFV-Bayernauswahl unterwegs. Inwieweit es bei den angeschlagenen Tim Welter und David Iglhaut zu einem (Kurz-)Einsatz reicht, ist fraglich.





Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): „Wendepunkt gegen den FC Kosova war das schnelle 1:1. Es lieferte Auftrieb und schuf die Grundlage für einen guten Auftritt. Am Samstag erwartet uns eine große Herausforderung in Lam. Sie haben eine erstklassige Landesliga-Mannschaft und sind extrem heimstark. Trotzdem wollen wir alles geben, um erneut nicht zu verlieren.“



Personalien: Ben König und Tom Griesbeck sind langzeitverletzt, Bastian Strehl und Nick Sperlich werden voraussichtlich weiterhin fehlen; Max Herrmann fällt sicher aus. Martin Pasieka hat sich krankgemeldet.







So., 12.10.2025, 15:00 Uhr FC Kosova Regensburg FC Kosova TSV Bad Abbach Bad Abbach 15:00 live PUSH



Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): „Mit Bad Abbach kommt einer der Top-Aufsteiger zu uns an den Weinweg. Wir sind gewarnt: Die Mannschaft hat in den letzten fünf Spielen immer gepunktet. Nichtsdestotrotz dürfen wir uns nicht verstecken; alles unter drei Punkten ist zu wenig für uns!“



Personalien: Weder auf Seiten der Ausfälle noch auf Seiten der Rückkehrer hat sich etwas getan.





Sepp Schuderer (Sportlicher Leiter TSV Bad Abbach): „Zu Bezirksliga-Zeiten hatten wir gegen Kosova fast immer das Nachsehen. Seinerzeit waren sie uns in allen Belangen überlegen. Umso interessanter ist es zu sehen, wie sich beide Mannschaften seither entwickelt haben. Sind wir so weit, einer solch spielstarken Mannschaft wie Kosova Paroli bieten zu können? Wir messen den Gegner nicht an ihrem Tabellenplatz und wissen um ihre Qualität. Wir werden versuchen, mit Fleiß, Disziplin, Mentalität und unserer breiter gewordenen Brust nicht als Verlierer vom Platz zu gehen.“



Personalien: Auch diesmal werden André Dod, Max Legler, Nico Nefe, Felix Fuss, Tim Pillmeier, Sebastian Pfann, Tim Poschenrieder und Tobias Pauli nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein. Zudem könnte sich krankheitsbedingt noch etwas im Aufgebot tun.





Außerdem spielen:





Morgen, 19:30 Uhr SSV Eggenfelden Eggenfelden FC Teisbach Teisbach 19:30 PUSH







