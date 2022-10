Ziertheim undHaunsheim teilen sich die Punkte

Von Beginn an zeigten beide Teams hohes Engagement, was sich auch in vielen Unterberechnung widerspiegelte. Zwingende Torchancen konnten sich aber in der ersten Halbzeit beide Mannschaften nicht erspielen. Nach dem Wechsel erwischte Haunsheim den besseren Start. Nach vergebenen Chancen belohnte Funk in der 60. Minute die Gäste mit dem Führungstreffer zum 0:1. Im Anschluss erlangte Ziertheim wieder mehr Kontrolle und konnte schließlich durch Jankowetz zum verdienten 1:1 ausgleichen (80min.). In den letzten Minuten der Partie hatten beide Mannschaften die Chance zum entscheidenden Tor, jedoch blieben diese ungenutzt und die Teams trennen sich mit einem gerechten Unentschieden.

