Ziereis trifft 5 Mal: Vilzinger Schützenfest – Fortunas Doppelpacker

Regionalligist DJK Vilzing hat die erste Vorbereitungswoche mit einem wahren Torfestival abgeschlossen. Die Schützlinge von Neutrainer Thorsten Kirschbaum ließen es bei einem Benefizspiel gegen den FC Wald/Süssenbach (Kreisklasse) ordentlich krachen, trafen sechs Mal in der ersten und sogar neun Mal in der zweiten Halbzeit. So sprang ein 15:0-Kantersieg heraus. Überragender Akteur war Markus Ziereis. Vilzings prominente Neuerwerbung steuerte allein fünf Tore bei – darunter ein lupenreiner Hattrick in kürzester Zeit. Mit Dreifach-Torschütze Nik Leipold gab es ein weiteren Tor-Debütanten beim Viertligisten.



Einen deutlichen Sieg landete auch Fortuna Regensburg. Der Bayernligist ließ Bezirksligist Viehhausen mit 6:0 von der Klinge springen. Mit Lukas da Silva, Neuzugang Amir Hedider und Jason Sarajlic gab es gleich drei Doppelpacker. Bezirksliga-Neuling FC Furth im Wald traf gegen Falkenstein ebenfalls ein halbes Dutzend Mal. Erneut erfolgreich war der neuformierte TB 03 Roding. Der Klebl-Elf spielte beim 3:1-Erfolg gegen Dieterskirchen ein Platzverweis beim Gegner in die Karten. Und auch der SV Schwandorf-Ettmannsdorf landete den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Neucoach Christian Most sah ein 2:0 gegen das Bezirksliga-Topteam aus Wenzenbach. Die überregionalen Testspiele vom Sonntag in der Übersicht.