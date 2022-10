Zierau und Steen erwischen „Sahnetag“ gegen Grimlinghausen

Als in der 30. Minute Kaufmann seinen ersten und einzigen Treffer in sieben Versuchen erzielte, schienen die Kräfteverhältnisse mit sehr agilen und zweikampfstarken Gästen in der ersten halben Stunde wiederhergestellt, doch sofort im Gegenzug antwortete Glehn mit dem 2:2 durch Zierau nach Vorlage von Timo Arvanitidis. In der 35. Minute war wieder Kaufmann an der Reihe nach einem starken Sololauf am Flügel, doch Steen parierte zur Ecke.

In der 37. Minute nutzten die Gastgeber einen Fehler im Spielaufbau der Grimlinghausener, Celik setzte sich über rechts durch und fand Zierau in der Mitte, der kaum Mühe hatte, beim 3:3 seinen achten Saisontreffer zu erzielen. Noch vor dem Seitenwechsel hätte Glehn auf 4:2 erhöhen können, doch nach feinem Diagonalball von Arvanitidis verfehlte Celik das Tor nur knapp. Hektik kam kurz vor dem Pausenpfiff auf, als sich Grimlinghausens Trainer Martin Lürken über die Spielleitung von Schiedsrichter Marco Jerneitzig eschauffierte. Der 23 Jahre alte Unparteiische hatte eine großzügige, wenngleich klare Linie in den Zweikämpfen gefahren. Als Lürken wiederholt reklamierte, schieckte ihn der Referee mit Gelb-Rot hinter die Zuschauerbarriere.

Die erste Chance der zweiten Spielhälfte gehörte Glehn durch Arvanitidis nach Demasi-Vorlage (47.), dann durfte wieder Sebastian Steen glänzen, der einen Linksschuss von Dittrich mit letztem Einsatz um den Pfosten drehte (55.). Zwei Minuten später knallte ihm Kaufmann einen Linksschuss an den Pfosten. In der 61. Minute war der SCG wieder im Spiel, als nach einem Freistoß von der Glehner Grundlinie und einer Kopfballablage Abwehrspieler Lukas Schaffrinski den Ball über die Linie brachte.

In der letzten halben Stunde öffneten beide Mannschaften ihre Ordnung im Kampf um den Sieg. Zunächst scheitere Celik in der 69. Minute nach Vorlage des eingewechselten Bastian Weber an Keeper Wolff, dann erzielte der Deutsch-Türke mit einer feinen Einzelleistung und einem nicht minder feinen Linksschuss in den Winkel das vielumjubelte 4:3 (71.). Arvanitidis hätte in der 79. Minute für die vermeintliche Entscheidung sorgen können, doch der Grieche traf nach Jansen-Freistoß per Direktabnahme nur den Außenpfosten. Statt dessen erzielten die „Roten“ in der 80. Minute durch Joker Alessandro Donzuso das 4:4, ehe der Schlusspunkt des Spiels wieder an Sebastian Steen ging, der ein sicheres Tor von Kaufmann in der Nachspielzeit mit Glanzparade Nummer ach was weiß ich an den Außenpfosten und zur Ecke parierte.