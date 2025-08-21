🗣: "Ziemlicher Wahnsinn" in Töging – Zorneding triumphiert im Derby

Spiele am Mittwoch

Der SV Waldperlach kassiert ebenfalls die erste Saisonniederlage. Zuhause gegen den FC Aschheim gab es ein bitteres 0:3. Die Aschheimer hingegen bleiben ohne Niederlage und klettern auf die vorderen Plätze. Falk Schubert (33. Minute), Mirza Idrizovic (37.) und Sinisa Antonic (89.) sorgten für die drei Gästetreffer. Tobias Wittmann, Trainer des SV Waldperlach: "Aschheim geht zwar mit dem ersten Torschuss in Führung, war aber in der ersten Halbzeit immer einen Schritt schneller und insgesamt einfach besser als wir. Wir waren heute oft zu ungenau im Passspiel, haben uns viele Ballverluste geleistet und es kaum geschafft gefährlich zu werden. Jetzt gilt es das Spiel abzuhaken, gut zu trainieren und Klarheit reinzubringen. Wir wollen am Sonntag eine gute Leistung zeigen." SV Waldperlach – FC Aschheim 0:3

SV Waldperlach: Benedikt Heinrich, Simon Neulinger, Semir Gracic, Maximilian Kornbichler (62. Simon Bartholomä), Antonijo Prgomet, Dzenis Toskic (62. Marko Filipovic), Fabian Wittmann (82. Franclen Kalenga-Mutombo), Philipp Schaefer, Patrick Röhrl, Roberto Valanzano, Zoran Dimitrijevic (62. Thorsten Walfort) - Trainer: Tobias Wittmann

FC Aschheim: Pascal Jakob, Falk Schubert, Patrick Müller (79. Florian Wagner), Blendart Bajraktari, Patrik Pancic, Suheyp Trabelsi (79. Saifulla Khutsurov), Robin Wolf (60. Burhan Mustafov), Mirza Idrizović (68. Diego Contento), Hannes Wimmer, Antonio Saponaro (85. Sinisa Antonic), Didier Nguelefack - Trainer: Stefan Huber

Schiedsrichter: Florian Hellmaier - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Falk Schubert (33.), 0:2 Mirza Idrizović (37.), 0:3 Sinisa Antonic (89.)

Gelb-Rot: Blendart Bajraktari (90./FC Aschheim/)

Der TSV Ebersberg bleibt weiterhin Schlusslicht und im fünften Spiel in Folge punktlos. Beim TSV Zorneding, die vor dem Spiel nur einen Dreier sammelten, setzte es eine 1:3-Niederlage. Luis Mikusch und Maximilian Hotz gelangen die ersten beiden Treffer der Heimmannschaft. Ebersberg konnte zwar kurz danach auf ein Tor rankommen, jedoch packte Florian Höger kurz vor Schluss den Deckel endgültig drauf. Florian Heppert, Co-Trainer des TSV Zorneding: "Der Sieg geht in Summe völlig in Ordnung. In den ersten 20 Minuten gab es ein erstes Abtasten, dann sind wir besser ins Spiel gekommen und hatten mehr Balleroberungen. Wir haben gegen eine sehr hoch stehende Ebersberger Mannschaft oft den Mann in der Tiefe gesucht. Wir gehen kurz vor dem Pausenpfiff nach einer Ecke mit 1:0 in Führung – Luis Mikusch köpft ein. In der zweiten Halbzeit waren wir griffig und haben Ebersbegr nicht ins Spiel kommen lassen. Maximilian Hotz hat dann einen Geniestreich – er wird rechts außen angespielt, geht ins Dribbling und schließt am Sechzehner ab. Der Ball hebt sich über den Torwart und es steht 2:0. Zu dem Zeitpunkt war das sehr verdient. Wir kriegen dann nach einem unglücklichen Zweikampf zehn Minuten, da war dann viel Hektik und Unruhe drin. Als wir gerade wieder elf Spieler waren, hatte Ebersberg einen schönen Spielzug – sie spielen einen außen am Sechzehner frei, der spielt quer und ein anderer Spieler schiebt ein. In den darauffolgenden zehn Minuten war es ein hektisches Spiel, danach hatten wir es aber ganz gut im Griff. Wir müssen direkt nach dem 2:1 eigentlich zwei Tore machen, das gelingt uns aber nicht. In der 89. Minute machen wir das 3:1, nachdem die Ebersberger erneut hoch stehen. Das war ein gut rausgespieltes Tor von Florian Höger. Dann wurde das Speil ein bisschen emotionaler – für ein Derby aber vollkommen in Ordnung. Die Ebersberger Mannschaft ist eine sehr gute und wird in Zukunft ihre Siege machen – hoffentlich aber nicht gegen uns." TSV Zorneding – TSV Ebersberg 3:1

TSV Zorneding: Michael Pohn, Markus Bayer, Tobias Lentner, Yazar Taskin, Daniel Winzer, Markus Weth (89. Tobias Savary), Nikolas Schwirtz (82. Florian Höger), Luis Mikusch (66. Matthias Schuster), Maximilian Hotz (74. Moritz Ziepl), Kevin Pino Tellez, Luciano Dimitrijevic (84. Leon Seibt) - Trainer: Sascha Bergmann

TSV Ebersberg: Lukas Schmidmaier, Lukas Volkmann, Simon Wiener (72. Maximilian Lüngen), Ägidius Wieser, Maximilian Volk, Thomas Grunwald, Florian Obermair, Felix Hoppe, Severin Niedermaier, David Volkmann (59. Dominik Pries), Lusilawo Kisungu - Trainer: Michael Hieber

Schiedsrichter: Michael Hofbauer (Bernau) - Zuschauer: 270

Tore: 1:0 Luis Mikusch (45.), 2:0 Maximilian Hotz (56.), 2:1 Maximilian Volk (67.), 3:1 Florian Höger (89.)

Der FC Töging kassiert die erste Niederlage in dieser Saison. Im zweiten Topspiel an diesem Abend verlor die Berg-Elf gegen den TSV Ampfing mit 0:1. Diese wiederum schießen sich durch den Dreier auf den zweiten Platz. Den goldenen Treffer erzielte Bastian Grahovac. Trotz roter Karte für die Ampfinger und dem daraus resultierenden Elfmeter (verschossen), gelang den Hausherren kein Treffer. Robert Berg, Trainer des FC Töging: "Heute nicht zu gewinnen ist bitter. Dass wir das Spiel sogar verlieren, ist ziemlicher Wahnsinn. Wir haben so viele klare Chancen heute nicht gemacht, einen Elfmeter verschossen und das Gegentor durch einen kapitalen Fehlpass eingeleitet. Es war ein Spiel auf nur ein Tor, aber davon können wir uns am Ende nichts kaufen – nach 90 Minuten steht ein 0:1. Wir müssen das Spiel abhaken und am Samstag gegen Forstinning wieder alles reinwerfen." FC Töging – TSV Ampfing 0:1

FC Töging: Michael Sennefelder, Julian Niedermeier, Pascal Kpohomouh, Ivo Petrovic, Zsombor Hejjas, Berat Uzun (67. Endurance Ighagbon), Romuald Lacazette (90. Florian Huber), Aristote Biali (46. Julian Scherer), Johannes Grösslinger, Erich Kirchgessner, Karlo Jolić - Trainer: Robert Berg

TSV Ampfing: Domen Bozjak, Birol Karatepe, Michael Steppan, Bastian Grahovac, Kevin Kuffel, Louis Stanner, Alexander Spitzer, Thomas Weichselgartner, Lukas Brandl, Ruslan Klimov (71. Erhan Yazici), Julian Rabenseifner - Trainer: Burim Djimsiti

Schiedsrichter: Philipp Steinbach (Mintraching) - Zuschauer: 575

Tore: 0:1 Bastian Grahovac (20.)

Rot: Birol Karatepe (44./TSV Ampfing/)

Besondere Vorkommnisse: Ivo Petrovic (FC Töging) scheitert mit Handelfmeter an Torwart (45.).

TuS Holzkirchen bleibt im vierten Spiel in Folge ohne Niederlage. Beim SV Miesbach setze sich die Akkurt-Elf mit 2:1 durch und klettert bist auf Rang sechs. Dabei startete die Partie nicht optimal für die Gäste. Der SVM ging durch Niklas Städter (30. Minute) in Führung. Doch Emil Albrecht glich für TuS noch vor dem Halbzeitpfiff aus (40.). Nach dem Seitenwechsel drehten die Gäste sogar noch die Partie. Elias Schniert sorgte mit seinem Treffer in der 59. Spielminute zum entscheidenden 2:1-Siegtreffer. Die roten Karten auf beiden Seiten (Erlacher/80. und Erten/83.) änderten nichts am Ergebnis. SV Miesbach – TuS Holzkirchen 1:2

SV Miesbach: Michael Wiesboeck, Marinus Veit, Niklas Städter, Jonas Matschiner (84. Felix Scherer), Noah Gumberger (74. Benjamin Kram), Benedikt Gerr, Robert Mündl (61. Florian Haas), Sean Erten, Fabian Bauer, Josef Sontheim, Maximilian Wiedmann - Trainer: Hans-Werner Grünwald

TuS Holzkirchen: Maximilian Riedmüller, Alexander Zetterer (74. Lukas Krepek), Andreas Bauer (86. Anton Deibele), Vincent Erlacher, Maximilian Avril, Emil Albrecht, Bastian Eckl, Fabio Sabbagh (64. Michael Schlicher), Maximilian Freundl, Tobias Bebber (70. Alpay Özgül), Elias Schnier (89. Nikhil Balachander) - Trainer: Orhan Akkurt

Schiedsrichter: Marcel Klein (Eching) - Zuschauer: 700

Tore: 1:0 Niklas Städter (30.), 1:1 Emil Albrecht (40.), 1:2 Elias Schnier (59.)

Rot: Vincent Erlacher (80./TuS Holzkirchen/)

Rot: Sean Erten (83./SV Miesbach/)