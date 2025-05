Ziemlich überfordert: Waldram II verliert klar in Baiernrain – Reisach verliert trotz guter Leistung

„Eigentlich haben wir gar nicht so schlecht gespielt, aber Deisenhofen war heute einfach die bessere Mannschaft. Deshalb geht deren Sieg auch in Ordnung“, befand SG-Coach Martin Schmidt in der Zusammenfassung. Vor allem nach dem Anschlusstreffer durch Goalgetter Tobias Bebber (19.) hätte es durchaus noch die eine oder andere Chance für die Isarwinkler gegeben, um auszugleichen.

Von zwei „dummen Toren“ sei die SG gleich zu Beginn eiskalt überrascht worden. „Im Anschluss haben wir eigentlich ganz gut mitgespielt“, so Schmidt. Als sich seine Kicker in der Halbzeitpause vornahmen, mit mehr Druck nach vorne aufzutreten, gab’s gleich die nächste kalte Dusche: Deisenhofen war nach einem Eckball zum dritten Mal erfolgreich (48.). (esc)

Nichts zu holen gab es für die Waldramer Reserve im Kellerduell bei der Spielgemeinschaft. „Wir waren heute chancenlos“, räumte Mathias Becker ein, der sich nach eigener Aussage schwergetan habe, einen Kader zu finden. „Wegen Muttertag gab es viele Absagen“, so der DJK II-Coach. Entsprechend sah er sein Team anfangs „ganz schlecht. Zur Halbzeit haben wir mehr als verdient 0:2 hinten gelegen.“ In der 26. Minute hatte Seppi Kirmair eine Flanke zur 1:0-Führung eingeschoben. Fünf Minuten später hieß es 2:0: Ein Spieler der Gastgeber hatte im Zweikampf gegen Waldrams Christian Knobloch eingefädelt, der Schiedsrichter entschied auf Strafstoß – Konstantin Krüger verwandelte sicher. „Das war absolut genial, eine sehr reife Leistung“, stellte SG-Trainer Damir Delic seiner Truppe ein Top-Zeugnis für die erste Halbzeit aus.

Der zweite Durchgang verlief aus Sicht der Gäste zumindest zu Beginn ausgeglichener. „Wir sind da etwas besser ins Spiel gekommen“, so DJK-Coach Becker. „Da haben sie uns zehn Minuten lang ein bisschen reingedrängt“, bestätigte Delic. Die Gegenwehr legte sich jedoch nach einer guten Stunde Spielzeit, als Olaf Puchalski allein vor dem Tor das Duell gegen DJK-Torhüter Dickel gewann und zum 3:0 einschoss. „Waldram war heute mit uns ziemlich überfordert“, fasst Delic die Partie zusammen. Den Schlusspunkt setzte Konstantin Krüger, der in der 80. Minute zum 4:0 einschob, weil die Waldramer Hintermannschaft den Ball nach einer Ecke nicht geklärt bekam. „Jetzt spielen wir endlich wieder Fußball“, konstatierte SG-Coach Delic, der sich trotz sieben Punkten aus den letzten drei Spielen keine große Hoffnung mehr auf den Klassenerhalt macht. „Dafür haben wir, glaube ich, zu spät angefangen. Aber abgerechnet wird am Schluss.“ (rst)

SG Ascholding/Thanning. - SC RW Bad Tölz 0:2 (0:0)

Die Rot-Weißen zeigten eine gute Reaktion auf die jüngste Niederlage gegen die SG Reisach gezeigt. „Eine super konzentrierte Leistung“, lobte Coach Adrian Ackermann, der seine Startelf auf ganzen fünf Positionen verändert hatte. Ascholdings Abteilungsleiter Max Müller, der Trainer Florian Rensch in Abwesenheit vertrat, ärgerte sich über das Ergebnis: „Wir hatten kein Matchglück und haben es aber auch nicht erzwungen.“

Bei seiner Mannschaft sah der Ascholdinger zwar mehr Spielanteile im torlosen ersten Abschnitt, allerdings sei die Mannschaft insgesamt zu passiv gewesen. Ackermann war zufrieden mit seinen Tölzern: „Wir haben es ruhig und gut gespielt, auch wenn wir keine dicke Chance hatten.“

So richtig erwachte die Partie nach einer Stunde, als Rot-Weiß-Torjäger Gazi Tokmak einen Eckball direkt auf den Kasten zog und der Ball hinten ins lange Eck fiel (59.). In der Folge zählten beide Trainer zahlreiche Chancen der eigenen Mannschaft. „Dass wir ohne Tor runtergehen ist eigentlich unfassbar. Wir haben Chancenwucher betrieben“, sagte Müller und listete sechs bis sieben Chancen seiner Elf auf. Mehrmals bewahrte RW-Keeper Fabian Metzger seine Mannschaft vor dem Ausgleich und verdiente sich so ein Sonderlob von seinem Trainer: „Er hat uns gesafet“, sagte Ackermann. Auch er sah Chancen um frühzeitig den zweiten Treffer zu erzielen, es dauerte aber bis in die Nachspielzeit ehe Jonas Fottner einen Konter vollendete (90. +2).

Der RW-Coach freute sich über den Dreier und darüber, dass seine Mannschaft „eine Reaktion gezeigt hat“. Ascholdings Max Müller bediente sich einer beliebten Phrase angesichts der mangelhaften Chancenverwertung: „Hätte, hätte, Fahrradkette.“ (cga)

TSV Grünwald II - FF Geretsried 0:0

„Ein Muttertagsspiel“, sagte Johann Latanskij über das torlose Remis in Grünwald. Der FFG-Coach hatte nach den jüngsten Ergebnissen wieder mehr Wille und Laufbereitschaft bei seiner Mannschaft gefordert und sah das auch erfüllt. „Vor allem in der Defensive sind wir besser gestanden“, befand der Trainer. Chancen waren auf beiden Seiten Mangelware. Georgios Stogiannidis hatte nach einer halben Stunde eine gute Gelegenheit auf den Führungstreffer für die Gäste, schob den Ball aber am Tor vorbei. „Den hätte er machen müssen“, analysierte der ehemalige Torjäger Latanskij. Ansonsten hatte er über die 90 Minuten lediglich noch einige Halbchancen notiert. So blieb es ein unspektakulärer Nachmittag, was dem FFG-Trainer aber vollkommen ausreichte: „Wir sind mit dem Punkt zufrieden.“ (cga)