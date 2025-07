Ziemlich beste Feinde: TSV Gilching empfängt zum Auftakt Absteiger Olching

Ziemlich beste Feinde: Zwischen den Fußballern des TSV Gilching-Argelsried und des SC Olching hat sich im vergangenen Jahrzehnt eine innige Ablehnung entwickelt. „Irgendwie hat sich diese Rivalität hochgeschaukelt, ich weiß eigentlich gar nicht, warum genau“, sagt Gilchings Trainer Christian Rodenwald, der zum ersten Mal als Übungsleiter auf die Olchinger trifft. Es begann mit dem gemeinsamen Aufstieg aus der Bezirksliga, es folgten zahlreiche Duelle in der Landesliga. Bei den meisten war Rodenwald aktiv als Spieler beteiligt. Von Aktionen wie dem Klau eines Olchinger Ortsschilds während den Gilchinger Aufstiegsfeierlichkeiten 2015 distanziert er sich. „So etwas musste nicht sein, das war übertrieben“, stellt Rodenwald klar.

Nach dem Gilchinger Abstieg vor einem Jahr hatten sich beide Parteien das Wiedersehen am Freitag in Gilching anders vorgestellt. Doch in der vergangenen Runde hat es auch die Olchinger erwischt, die trotz einer guten Rückrunde die Rettung über die Relegation nicht schafften. Und auch der TSV verpasste die Rückkehr in die Landesliga deutlich. So sehen sich die alten Rivalen am heutigen Freitag ab 19.30 Uhr in der Bezirksliga Süd wieder. „Beide wissen noch nicht, wo sie stehen. Es wird ein erster Gradmesser“, sagt Rodenwald.