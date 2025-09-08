Glötts Keeper Dominik Trenker war bei dieser Chance von Michael Schwarz (5) zur Stelle, konnte aber die 0:2-Niederlage beim neuen Spitzenreiter nicht verhindern. – Foto: Benjamin Rößle

Ziemetshausen übernimmt die Spitze Kreisligist gewinnt gegen punktlose Glötter +++ Türk Gücü Lauingen zieht am bisherigen Primus Wiesenbch vorbei +++ Der SV Neuburg lässt es gegen Scheppach krachen Verlinkte Inhalte KL West Ziemetshsn. FC Günzburg Thannhausen SC Bubesheim + 10 weitere

Die perfekt gestartete SpVgg Wiesenbach verlor nach zwei Auftaktsiegen in der Kreisliga West mit 1:3 gegen Türk Gücü Lauingen und musste die Spitze räumen. Von ganz oben grüßt nun der TSV Ziemetshausen, der die weiter punktlose SSV Glött mit 2:0 bezwang. In Torlaune präsentierte sich der SV Neuburg und schlug den SV Scheppach mit 9:0.



Schiedsrichter: Markus Rackl (Westendorf) - Zuschauer: 200 Die SSV Glött ging auch im dritten Anlauf leer aus und unterlag beim neuen Tabellenführer TSV Ziemetshausen mit 0:2. Der TSV dominierte das Spiel und ging durch Jonas Seibold in der 32. Minute in Führung, nachdem Andreas Mayer ihn mustergültig bedient hatte. Nach der Pause erhöhte Jonas Glogger in der 53. Minute auf 2:0, vorbereitet von Julian Riederle.Schiedsrichter: Markus Rackl (Westendorf) - Zuschauer: 200



Schiedsrichter: Johannes Heider (Bissingen) - Zuschauer: 120 Der TSV Balzhausen konnte den TSV Offingen nicht ärgern und verlor mit 1:4. Offingen ging früh in Führung: Stefan Wohnlich traf in der 15. Minute nach einer präzisen Vorlage von Stefan Smolka. Balzhausen antwortete schnell durch Johannes Keisinger (22.), der nach einem Zuspiel von Jonas Nießner ausglich. Doch Offingen blieb tonangebend: Wohnlich erzielte sein zweites Tor (36.) nach einem Abstauber, bevor er in der 60. Minute auf 3:1 erhöhte. Als Balzhausens Mathias Gschrey in der 77. Minute mit der Gelb-Roten Karte vom Platz musste, war der TSV in Überzahl. Ismail Bülbül besorgte in der 81. Minute den Endstand, nachdem Wohnlich aufgelegt hatte.Schiedsrichter: Johannes Heider (Bissingen) - Zuschauer: 120



Schiedsrichter: Arjan Plooij (Zusamaltheim) - Zuschauer: 158 Der SC Bubesheim musste sich durch ein spätes Gegentor mit einem 1:1 gegen die TSG Thannhausen begnügen. In der 22. Minute brachte Orhan Cimen den SCB zunächst in Führung. Bubesheim dominierte die erste Halbzeit, während Thannhausen Schwierigkeiten hatte, ins Spiel zu finden. Nach der Pause wendete sich das Blatt, und Edin Hamzabegovic hatte gleich mehrere Großchancen für die TSG, die jedoch vom Bubesheimer Torwart Simon Zeiser allesamt vereitelt wurden. In der Nachspielzeit gelang dem Ex-Bubesheimer Patrik Merkle dann per Kopfball der verdiente Ausgleich für Thannhausen. Kurz darauf sah Bubesheims Patryk Konieczny noch die rote Karte.Schiedsrichter: Arjan Plooij (Zusamaltheim) - Zuschauer: 158



Schiedsrichter: Mahdi Hammouda (Aichach) - Zuschauer: 150 Der Bezirksliga-Absteiger FC Günzburg holte sich mit dem 3:2-Sieg beim SC Altenmünster die ersten Saisonpunkte. Emirhan Aglar brachte den FCG früh in der 10. Minute in Führung, bevor Altenmünsters Spielertrainer Sandro Caravetta nur zwei Minuten später den Ausgleich erzielte. Auch die zweite Günzburger Führung durch Maximilian Lamatsch (22.) egalisierte Altenmünster noch. Jonas Roth hatte in der 68. Minute zum 2:2 getroffen. Das letzte Wort hatte dann FCG-Torjäger Lamatsch in der 81. Minute, als er die Kreisstädter zum Sieg schoss.Schiedsrichter: Mahdi Hammouda (Aichach) - Zuschauer: 150

Der Wiesenbacher Florian Steck (15) kam gegen Türk-Gücü-Keeper Manuel Breskott zu spät. – Foto: Thomas Braun



Schiedsrichter: Jannik Schönberger (Ettenbeuren) - Zuschauer: 120 Der bisherige Spitzenreiter SpVgg Wiesenbach zog mit 1:3 gegen Türk Gücü Lauingen den Kürzeren. Venhar Neziri brachte Türk Gücü bereits in der 8. Minute mit einem Kopfballtor in Führung, nachdem er von einem Missverständnis in der Wiesenbacher Abwehr profitierte. Neziri erhöhte in der 47. Minute nach einer Vorlage von Hakan Kaya auf 2:0. Pierre Heckelmüller verkürzte zwar per Elfmeter auf 1:2 (50.), doch Manuel Kasakowski stellte in der 77. Minute den alten Abstand wieder her. Wiesenbach hatte zwar Chancen, scheiterte jedoch oft am guten Keeper Breskott.Schiedsrichter: Jannik Schönberger (Ettenbeuren) - Zuschauer: 120



Schiedsrichter: Michael Klinge (Binswangen) - Zuschauer: 100 Der SV Neuburg/Kammel brannte den SV Scheppach ein Feuerwerk ab und gewann mit 9:0. Kilian Kustermann eröffnete in der 18. Minute den Torreigen, auch nach dem 2:0 von Daniel Kalchschmid (24.) deutete sich der Kantersieg noch nicht an. Allerdings handelte sich der Scheppacher Yannik Munkenast nach 32 MInuten die Gelb-Rote Karte ein. Den folgenden Elfmeter verwandelte Daniel Bobitiu zum 3:0. Danach brachten bei den dezimierten Scheppachern alle Dämme. Kustermann erzielte insgesamt vier Tore, während Tim Dopfer und Felix Glockner jeweils einen Treffer beisteuerten.Schiedsrichter: Michael Klinge (Binswangen) - Zuschauer: 100