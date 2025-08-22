Zielwasser vergessen, drei Punkte mitgenommen

Der SV Heidekraut Andervenne konnte am Mittwochabend im Auswärtsspiel beim TuS Lutten den ersten Saisonsieg feiern. Trotz des knappen 1:0-Ergebnisses waren die Gäste über 90 Minuten die spielbestimmende Mannschaft.

Von Beginn an dominierte Andervenne das Geschehen und drängte Lutten tief in die eigene Hälfte. Elisa Holstein, Malin Jäger und Nele Segger trafen im ersten Durchgang jedoch jeweils nur das Aluminium, weitere gut herausgespielte Möglichkeiten fanden ebenfalls nicht den Weg ins Tor. So ging es trotz deutlicher Überlegenheit torlos in die Pause.