Zielwasser vergessen, drei Punkte mitgenommen

Der SV Heidekraut Andervenne konnte am Mittwochabend im Auswärtsspiel beim TuS Lutten den ersten Saisonsieg feiern. Trotz des knappen 1:0-Ergebnisses waren die Gäste über 90 Minuten die spielbestimmende Mannschaft.
Von Beginn an dominierte Andervenne das Geschehen und drängte Lutten tief in die eigene Hälfte. Elisa Holstein, Malin Jäger und Nele Segger trafen im ersten Durchgang jedoch jeweils nur das Aluminium, weitere gut herausgespielte Möglichkeiten fanden ebenfalls nicht den Weg ins Tor. So ging es trotz deutlicher Überlegenheit torlos in die Pause.
Nach dem Seitenwechsel bot sich das gleiche Bild: Andervenne setzte das Heimteam dauerhaft unter Druck, scheiterte aber weiterhin an Latte, Pfosten und einer starken Torfrau. Erst ein präziser langer Ball von Maja Pollmann brachte die Wende. Nele Segger startete entschlossen, nahm das Zuspiel mit und überwand die Keeperin der Gastgeberinnen zum hochverdienten 1:0 (62.).
In der Schlussphase blieb Andervenne drückend überlegen, doch auch Gloria Schröder traf gleich zweimal nur das Aluminium. Am Ende blieb es beim knappen, aber verdienten Auswärtserfolg. Mit den ersten drei Punkten der Saison belohnte sich der SV Heidekraut Andervenne endlich für seinen Aufwand.