Zielwasser getrunken: Ullrich-Hattrick führt Vaihingen II zum Sieg

Am 19. Spieltag der Kreisliga B3 Stuttgart/Böblingen mutierte Daniel Ullrich zum Matchwinner für den SV Vaihingen: beim 1:4-Erfolg in Stuttgart-Münster brachten seine drei Treffer den SVV auf die Siegerstraße, auf welcher der Verein schon seit sechs Spielen fährt.

Nach einer zerfahrenen halben Stunde war es eine Flanke von Marino Cutura, die das Tor öffnete: seine Hereingabe wurde von Awed an den langen Pfosten geköpft, wo der goldrichtig stehende Ullrich ungedeckt einschieben durfte ('31). Vaihingen blieb die kontrollierende Mannschaft, auch wenn Münster nach einem langen Ball mit Bent Andert eine weitere Gelegenheit liegen ließ.

Schon früh in der zweiten Hälfte sorgte eine Flanke von Gunar Fuchs für das 0:2 — er setzte sich rechts im Strafraum durch und brachte den Ball zum einschiebenden Heydari ('54). Minuten später verhinderte Knödler nach einer Ecke mit einem schnellen Reflex wieder einen Münsterer Treffer. Das Spiel war in der 66. Minute entschieden, als Ullrich eine Flanke von Heydari in die Maschen schob.