Zielstrebig nach der Pause

– Foto: Volkhard Patten

„In einer sehr fairen Partie waren wir von Beginn an spielbestimmend. Wir haben uns viele gute Torchancen erarbeitet, wie auch schon in den letzten Wochen, und leider wieder einiges liegen lassen“, sagt Trainer Edis Bajrovic. Ein Befund, der den Spielverlauf zunächst treffend beschreibt: viel Kontrolle, aber zunächst noch fehlende Konsequenz im Abschluss.

Es ist ein Spiel mit klaren Verhältnissen – und einem deutlichen Ergebnis. Mit 7:1 setzt sich der TSV Stelingen bei TuS Altwarmbüchen durch und bleibt im oberen Tabellendrittel auf Kurs.

Die Führung fällt dennoch – und das zu einem wichtigen Zeitpunkt. „Trotzdem gehen wir kurz vor der Halbzeit mit 1:0 in Führung und legen noch vor der Pause das 2:0 nach, was sehr wichtig war.“ Per Stetzkowski (11.) und Robin Ziegler(45.) sorgen für die Tore, die das Spiel früh in die erwartete Richtung lenken.

Stelingen bleibt auch darüber hinaus dominant. „Insgesamt haben wir sehr wenig zugelassen und waren auch in der Restverteidigung sehr konzentriert. In der ersten Halbzeit hatten wir mehrere hochkarätige Chancen, zudem einige starke Paraden vom Torwart von Altwarmbüchen. Da müssen wir das Spiel eigentlich schon früher entscheiden.“

Nach der Pause ändert sich vor allem eines: die Effizienz. „In der zweiten Halbzeit waren wir dann deutlich zielstrebiger und haben das Ergebnis auf 7:1 ausgebaut.“ Elias Göhr (48.), Dustin Quast (56., 83.), Nino Melnjak (77.) und Jonathan Mai (86.) treffen für die Gäste.

Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer zum 1:4 durch Nawras Sulaiman Kheder (57.) bleibt eine Randnotiz. „Den Gegentreffer zum 2:1 bekommt Altwarmbüchen durch einen Elfmeter, der auch verdient war, weil sie gut gegen den Ball gearbeitet haben.“

Am Ende steht ein klarer Erfolg, der die Kräfteverhältnisse widerspiegelt. „Insgesamt sind wir sehr zufrieden mit dem Ergebnis und dem Sieg. Nach den intensiven Wochen kommt uns die spielfreie Zeit am Wochenende jetzt ganz gut. Danach geht es in den Endspurt, und wir wollen dort anknüpfen, wo wir aufgehört haben.“

TuS Altwarmbüchen – TSV Stelingen 1:7

TuS Altwarmbüchen: Nils Kühnen, Marek Müller, Mohamed Ali Ouni, Timo Rowold (50. Levent Coknez), Lennart Mokijewski, Daniel Hector Patino Mosquera, Mirko Blech, Nawras Sulaiman Kheder, Devin Dollmann (67. Nikolaos Aggelides), Yannik Gruhn, Steve Schumann (78. Oliver Martin) - Trainer: Sebastian Schmidt

TSV Stelingen: Hinrich Gudehus, Max Adamski, Marc-Benjamin Klusmann, Jonathan Mai, Andre Vogelsang (46. Justin Fehder), Jannis Bovenschen (77. Marvin Metzig), Per Stetzkowski, Jannik Klemm (64. Nino Melnjak), Elias Göhr (56. Kevin Wittbold), Dennis Zabel (46. Dustin Quast), Robin Ziegler - Trainer: Edis Bajrovic

Schiedsrichter: Carsten Reiter

Tore: 0:1 Per Stetzkowski (11.), 0:2 Robin Ziegler (45.), 0:3 Elias Göhr (48.), 0:4 Dustin Quast (56.), 1:4 Nawras Sulaiman Kheder (57.), 1:5 Nino Melnjak (77.), 1:6 Dustin Quast (83.), 1:7 Jonathan Mai (86.)

Gelb-Rot: Mirko Blech (69./TuS Altwarmbüchen/)