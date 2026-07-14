Zielstellung des Rheydter SV: "Erstmal in der Liga ankommen" Bezirksliga, Gruppe 3: Von zu kühnen Vorhersagen in Bezug auf die neue Saison will man beim Rheydter SV derzeit noch nichts wissen. Die ersten Ziele klingen bescheiden, auch wenn der Kader verstärkt wurde. von Sascha Köppen · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Im Aufstiegsjubel: Markus Horsch (links) und Arian Gerguri wollen sich sicher gerne noch ein wenig von der Euphorie tragen lassen. – Foto: Markus Verwimp

Der traditionsreiche Rheydter Spielverein hat in der abgelaufenen Saison einen großen Schritt aus dem Schatten ins Licht der niederrheinischen Amateurfußballs gemacht. Klingt euch etwas zu pathetisch? Ist es auch, aber immerhin ist hier die Rede von einem Verein, der einst fünfstellige Besucherzahlen aufzuweisen hatte - und ganz früher auch mal auf Augenhöhe mit Borussia Mönchengladbach um die Gunst der Fans rang - als Mönchengladbach und Rheydt noch verschiedene Städte waren.

Nun mischt der "Spö" aber zumindest wieder in der Bezirksliga mit, nachdem zwischenzeitlich sogar der Absturz in die Kreisliga B drohte und der Klub sogar kurzzeitig aus dem Spielbetrieb verschwunden war. Doch seit Markus Horsch in der sportlichen Verantwortung steht - und mit Arian Gerguri auch der richtige Trainer dazu gefunden wurde, läuft es beim Traditionsklub immer besser. Und der Umstand, dass sich beim Gedanken an den RSV viele Beobachter an die alten Zeiten erinnern, und dass der Klub sich dann für die neue Saison auch noch ansehnlich verstärkt hat, führt dann sogar dazu, dass der eine oder andere Kommentator dem Aufsteiger auch in der Bezirksliga gleich wieder eine Favoritenrolle zuweisen möchte. Doch da bremsen die Rheydter Verantwortlichen dann doch ein wenig. "Ich denke, unser Ziel muss es erst einmal sein, in der Liga anzukommen. Wir müssen schauen, dass das auch alles gereift passiert, am liebsten natürlich mit einem einstelligen Tabellenplatz. Sollte es dann besser laufen und wir sind früh gerettet, bin ich natürlich der letzte, der bei den Jungs auf die Bremse tritt", sagt Gerguri, der damit wohl auch eine ganz realistische Einschätzung der Lage abgibt. Langfristig soll das Ziel natürlich schon sein, den Verein hinter Borussia wieder zur Top-Adresse in der Stadt zu machen.

Zwei Ex-Oberligaspieler lassen aufhorchen Natürlich hat es durchaus für Aufsehen gesorgt, dass die Rheydter mit Branimir Galic einen Angreifer von Union Nettetal verpflichtet haben, der beim SC St. Tönis Oberliga-Erfahrung gesammelt hat. "Das war unser erster Transfer, mein absoluter Wunschspieler. Und dann haben sich viele gute Jungs bei uns angeboten, auch aus anderen Kreisen. Und Leonard Bajraktari kannte ich natürlich, habe ihn selbst in der Jugend beim 1. FC Mönchengladbach trainiert", sagt der Coach über einen weiteren Zugang mit Oberliga-Erfahrung, der nicht nur zuletzt für den 1. FC Monheim, sondern auch für den TSV Meerbusch, Union Nettetal, die Sportfreunde Baumberg und St. Tönis Einsätze in der höchsten Verbandsspielklasse sammelte, ein Spiel sogar für den Wuppertaler SV in der Regionalliga West. Gerguri relativiert das aber auch ein wenig. "Ein Teil unserer neuen Spieler sind aber auch aus der eigenen Jugend, und auch die werden ihre Einsätze bekommen. Und da sind Schwankungen einfach ganz normal." Natürlich haben die Rheydter auch Abgänge zu verzeichnen, wie den von Mats Schleszies zum TuS Wickrath, oder auch den des erst 18-jährigen Mohamed Yassine Belhamri zum Mittelrhein-Landesligisten SV Helpenstein, bei dem man den Eindruck hatte, zumindest ein Jahr Bezirksliga wäre für ihn vielleicht die richtige Entscheidung gewesen. "Das war ein bisschen schade, weil er uns eigentlich schon zugesagt hatte", sagt Gerguri, hakt dieses Kapitel nun aber ab.