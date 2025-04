„Ziellos! Brotlos!“: Derby-Frust in Schalding, Regionalliga wohl passé

Über 90 Minuten spielte sich Erlbach in einen Rausch und war die mutigere und konsequentere Mannschaft. Auch wenn die Köck-Elf gut in die Partie startete, kaufte die Heimelf dem SVS mit zunehmender Spieldauer immer mehr die Schneid ab. In der 47. Spielminute war es nun soweit: Nach einem brandgefährlichen Freistoß durch Tobias Steer sprang Abwehrboss Alexander Fischer am Höchsten und drückte die Kugel aus knapp elf Metern per Kopf über die Linie. Vom Führungstreffer beflügelt trat die Heimelf mehr und mehr noch souveräner auf und ließ auch defensiv nichts mehr anbrennen. Aus spitzem Winkel war es nur wenige Zeit später der Ex-Schaldinger Leonhard Tiel, der mit seinem 2:0 die Schaldinger mitten ins Herz traf (57.).