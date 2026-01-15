"Ziele sind noch nicht erreicht": Gleich zwei Trainerteams verlängern

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Patrik Bölzle, Heiko Necker und Dennis Hagan bleiben auch in der Saison 2026/2027 das Trainerteam beim SV 03 Tübingen. Wir freuen uns sehr über eure Zusage und freuen uns auf die kommende Zeit mit euch.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

TuS Ergenzingen

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Kontinuität auf der Trainerbank

Unser Cheftrainer Florian Schwend bleibt auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie.

Der Vertrag wurde um eine weitere Saison verlängert.

Mit seiner klaren Spielidee, hoher Identifikation mit dem Verein und großem Engagement hat Flo die Mannschaft sowohl sportlich als auch menschlich spürbar weiterentwickelt. Die Vertragsverlängerung ist ein starkes Zeichen für Vertrauen, Stabilität und den gemeinsamen Weg, den wir eingeschlagen haben.

Auf eine erfolgreiche Zukunft!

Statements

Abteilungsleiter Fußball – Moritz Rees: „Wir freuen uns riesig über die Verlängerung der Zusammenarbeit mit Cheftrainer Florian Schwend. Die positiven Entwicklungsschritte der Mannschaft stimmen uns sehr zuversichtlich, dass wir in der Rückrunde den Klassenerhalt in der Landesliga erreichen werden.“

Cheftrainer – Florian Schwend: „Die tägliche Arbeit mit der Mannschaft und dem Verein macht mir sehr viel Spaß, ich fühle mich in Ergenzingen sehr wohl. Unsere Ziele sind noch nicht erreicht – genau deshalb bin ich sehr dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen und freue mich darauf, den gemeinsamen Weg weiterhin ambitioniert zu gehen.“

Vorstandschaft – Heiko Kieferle: „Die Vertragsverlängerung mit Florian Schwend war für uns eine klare und bewusste Entscheidung. Flo leistet herausragende Arbeit und verfolgt eine Spielidee, die hervorragend zu unserem TuS passt. Er erreicht die Mannschaft, entwickelt Spieler weiter und identifiziert sich in hohem Maße mit dem TuS Ergenzingen.“

