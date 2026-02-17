Ziel Westfalenliga-Durchmarsch: Ex-Profi Kara bleibt Kamen-Coach

Mehmet Kara geht beim VfL Kamen in sein viertes Trainerjahr. – Foto: Sascha Skroblin

Der VfL Kamen dominierte in der abgelaufenen Saison die Bezirksliga Staffel 8 und holte mit 114 geschossenen Toren und sechs Punkten Vorsprung vor dem ambitionierten SVE Heessen die Meisterschaft. Der Vater des Erfolgs hört auf den Namen Mehmet Kara, der auch mindestens in der kommenden Saison an der Seitenlinie des VfL stehen wird. "Wir hatten gute Gespräche und wie das so ist, muss man manchmal auch über etwas schlafen", erklärt Kamens Sportlicher Leiter Wojciech Pollok im "Hellweger Anzeiger".

Zuletzt hatte es auch immer wieder Gerüchte um einen möglichen Abschied des 42-Jährigen gegeben. Kara kam 2020, damals noch als Spieler im Karriereherbst, vom Lüner SV zum VfL Kamen. In seinen Jahren als Profifußballer hatte er sich beim SC Preußen Münster, für den er über 300 Pflichtspiele absolviert hat, Legendenstatus erarbeitet und spielte u.a. ein Jahr für den SC Paderborn in der 2. Bundesliga. 2022/23 schoss er den VfL Kamen schließlich mit 21 Saisontoren zur Vizemeisterschaft und beendete daraufhin seine Spielerkarriere um das Erbe von Emre Aktas und Sebastian Laub anzutreten. Zuvor trainierte Kara bereits die U19 des VfL Kamen, die er in die Bezirksliga führte.

"Wollen oben angreifen!"

In der ersten Landesliga-Saison seit fast 30 Jahren spielt der VfL Kamen unter Mehmet Kara eine mehr als gute Rolle. Überwintert haben die Blau-Weißen auf Tabellenplatz 4, mit zwei Punkten Rückstand auf den zweitplatzierten FC Marl. Wenn es nach Sportchef Pollok geht, soll auch dieser Platz das Saisonziel sein. Dieser würde zu einer Aufstiegsrunde der Landesliga-Vizemeister berechtigen, vorausgesetzt, dass am Saisonende nicht mehr als zwei westfälische Regionalligisten in die Oberliga absteigen. Aktuell stehen der VfL Bochum II und der SC Wiedenbrück auf zwei von drei Abstiegsplätzen.