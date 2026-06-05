„Ziel vor Augen“: Bergisch Gladbach will gegen Porz den Titel eintüten

Der SV Bergisch Gladbach ist einen Schritt von der Regionalliga-Rückkehr entfernt. – Foto: Michael Schnieders

Fünf Jahre ist es her, als der SV Bergisch Gladbach 09 zuletzt in der Regionalliga West an den Start ging. Seit dem Abstieg 2021 in die Mittelrheinliga gehörten die 09er immer zu den Spitzen-Teams, die Rückkehr in die vierthöchste Spielkasse blieb dem SV09 jedoch verwehrt. Am letzten Spieltag hat die Elf von Chefcoach Kevin Kruth nun alles „in der eigenen Hand“ und kann mit einem Heimerfolg die Meisterschaft klarmachen. Während der Übungsleiter und seine Mannen dieses Ziel „klar vor Augen“ haben, gibt sich der Kontrahent aus Porz um Trainer Jonas Wendt „keinesfalls geschlagen.“

Während die Hausherren zuletzt zwar den ersten Titel-Matchball im Auswärtsspiel beim FC Wegberg-Beeck (0:0) verspielten, allerdings mit einer Bilanz von einzig drei Saisonniederlagen in das Saisonfinale gehen, sieht die Ausgangslage bei den Gästen aus Porz wesentlich weniger rosig aus. Seit Ende Februar wartet die Elf von Chefcoach Jonas Wendt auf ein Erfolgserlebnis in der Liga und hat ausgenommen von dem Nichtantritt des FC Pesch am 25. Spieltag in den jüngsten elf Spielen magere zwei Punkte geholt. Dass die Aufgabe gegen den Primus aus Bergisch Gladbach - der seinerseits seit dem neunten Spieltag ununterbrochen an der Ligaspitze thront - somit mehr als schwer werden dürfte, steht demnach außer Frage. Dennoch fährt SpVg-Coach Wendt optimistisch zum Spitzenreiter:

Aufgrund des Meisterschaft-Showdowns werden somit so einige Augen auf die Begegnung zwischen dem SV Bergisch Gladbach 09 und Herausforderer SpVg Porz gerichtet sein. Der Ausgang der Partie dürfte schließlich nicht alleine für Bergisch-Verfolger Siegburger SV 04 - der mit zwei Zählern Rückstand dicht im Nacken lauert - hochinteressant sein. Dabei könnte die Ausgangslage der beiden aufeinandertreffenden Mannschaften unterschiedlicher kaum sein:

Wendt: „Werden uns nicht geschlagen geben“

„Natürlich fahren wir mit dem Wissen nach Bergisch Gladbach, dass es für die um alles geht. Wir wollen uns deshalb auch sportlich zeigen und werden unser bestes geben. Natürlich sind wir der klare Underdog, das ist uns auch bewusst. Aber wir wissen auch, welchen Druck der Gegner haben wird – dieser Druck kann beflügeln, aber auch lähmen“, ordnet Wendt im Vorfeld der Partie am Sonntag ein. Hinzu kommt, dass sich die SpVg Porz wie bereits in den Vorjahren für den letzten Saisonauftritt etwas Besonderes ausgedacht hat:

„Wir fahren nicht ohne Hintergrund nach Bergisch Gladbach. Die Mannschaft hat sich auch dieses Jahr dazu bereits erklärt, die Hälfte der erspielten Prämien zu spenden. Alleine deshalb werden wir unser bestes geben“, verrät der Übungsleiter. Der Erlös soll dann krebskranken Kindern und Erwachsenen zugutekommen. Wie schwer die Aufgabe schlussendlich aber dennoch wird, steht dennoch außer Frage: „Bergisch Gladbach ist ein absolutes Top-Team und hat eine absolute Kontinuität gezeigt. Sie werden natürlich bis in die Haarspitzen motiviert sein“, schlussfolgert Wendt.

Nichtsdestotrotz hofft und glaubt die SpVg Porz an die Überraschung, was insbesondere dem Siegburger SV Hoffnung machen dürfte. Der muss seinerseits beim SSV Merten vorspielen. Den Porzern kommt zudem zugute, dass die SpVg nichts zu verlieren hat: Der Klassenerhalt ist schließlich bereits in trockenen Tüchern. Im Saisonfinale kann Jonas Wendt nun nahezu auf den vollen Kader zurückgreifen. Einzig Mittelfeld-Stratege Daniel Spiegel wird neben den langzeitverletzten Akteuren aus persönlichen Gründen außen vor sein.

Kruth: „Jungs hätten sich den Aufstieg verdient“

Auf der Gegenseite könnte die Anspannung derweil größer kaum sein. 90 Minuten trennen die 09er um Übungsleiter Kevin Kruth von der Regionalliga. Für den Übungsleiter - der den SV09 seit eineinhalb Jahren trainiert und unmittelbar vor seinem größten Erfolg als Cheftrainer steht - steht trotz des verspielten ersten Matchballs in der Vorwoche außer Frage, dass seine Mannschaft den Aufstieg nun unter Dach und Fach bringt:

„Man muss sagen, dass wir schon in Wegberg ein richtig ordentliches und gutes Spiel gemacht haben, gegen einen Gegner, der in der Rückrunde zuhause noch nicht verloren hat. Wir sind mit der Leistung demnach auch voll zufrieden. Klar hätten wir uns den vorzeitigen Aufstieg gewünscht, aber das kann man sich eben nicht aussuchen“, bilanziert der 40-Jährige rückblickend auf die Partie in Wegberg und fügt an: „Es geht nun darum, unsere Hausaufgabe zu machen und die Initiative zu ergreifen. Wir werden versuchen die Kontrolle zu übernehmen und so zielstrebig wie möglich zu sein“, deutet der Übungsleiter einen offensiven Spielansatz im entschiedenen Saisonspiel gegen Porz am Sonntag an.

Ohnehin steht aus Sicht des Cheftrainers fest, dass seine Elf den Titel zweifelsohne verdient hätte. Obwohl der SV Bergisch Gladbach anders als Konkurrenten wie der SV Eintracht Hohkeppel, der VfL Vichttal oder der FC Wegberg-Beeck nicht zum engeren Favoritenkreis auf die Meisterschaft zählte, überzeugten die 09er mit einer beeindruckenden Konstanz. Das rechnet auch Kruth seiner Elf besonders hoch an: „Wir sind vor der Saison nicht als Aufstiegsanwärter Nummer eins gestartet, das ist bei uns eher innerhalb der Saison angewachsen. Wir haben ein junges Durchschnittsalter von 22 Jahren und sind trotzdem sehr erwachsen aufgetreten. Das ist sehr beeindruckend“, resümiert der Chefcoach lobend und resultiert: „Wir haben das Ziel jetzt klar vor Augen. Die Jungs hätten sich den Aufstieg verdient.“

Mit voller Kapelle zum Titel?

In Sachen Personalsituation ist der SV Bergisch vor dem alles entscheidenden Duell derweil bestens aufgestellt. Bis auf den gesperrten Ardit Mimini haben die 09er alle Mann an Bord und können aus dem vollen Schöpfen. Damit stehen die Anzeichen bereits auf Sieg. Dass auf dem Spitzenreiter natürlich dennoch ein enormer Druck lastet, ist auch Kevin Kruth klar. Der Übungsleiter sieht darin aber viel eher etwas positives:

„Den Druck machen wir uns in erster Linie selber, weil wir jedes Spiel gewinnen wollen. Das ist aber kein negativer Druck, sondern setzt positive Energie frei. Ich glaube, dass wir daraus neue Kräfte schöpfen können“, zeigt sich Kruth zuversichtlich. Ob dem SV Bergisch dann am Ende tatsächlich der große Aufstiegswunsch gelingt, bleibt mit Spannung abzuwarten. Anstoß in der Belkaw-Arena ist am Sonntag um 15 Uhr.