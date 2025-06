Ziel von Dersim: diesmal besser sein

Wollen wieder häufiger jubeln: Die Fußballer von Gruppenligist Dersim Rüsselsheim hoffen auf eine bessere Saison. Foto: Andre Dziemballa

Rüsselsheim. Die vergangene Runde vergessen machen, das ist das Ziel von Dersim Rüsselsheim in der kommenden Spielzeit der Fußball-Gruppenliga. Lange hatten die Rüsselsheimer, auch durch Punktabzüge bedingt, um den Klassenerhalt gekämpft – letztlich erfolgreich. Dank personeller Wechsel im Kader soll es in der neuen Runde deutlich besser laufen, so die Hoffnung von Sportdirektor Rachid Dadda.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Viel Arbeit haben Dadda, Trainer Dogan Erdogan und das Vorstandsteam investiert, um die Mannschaft besser aufzustellen. „Es sind viele Wunschspieler von mir dabei, daher bin ich zuversichtlich. Zum Beispiel Firat Tayboga von der SG Hoechst aus der Gruppenliga Wiesbaden. Er kann eine Mannschaft führen, was er als Kapitän in Höchst bewiesen hat. Spielerisch hat er viel Qualität, spielte bereits in der Türkei in der Zweiten Liga und bei Rot-Weiß Walldorf“, spricht Dadda einen der Neuen ab. Von der SG Hoechst, die aus der Gruppenliga zurückgezogen hat, kommen zudem Stürmer Turgay Akbulut und Verteidiger Eren Duban. „Turgay hat in Glanzzeiten in der Verbandsliga 52 Tore geschossen. Er bringt viel Erfahrung mit. Eren ist mir beim Scouting aufgefallen. Ein Linksfuß, der stark im Spielaufbau ist“, erklärt der Dersim-Sportdirektor.

Von Gruppenliga-Konkurrent SV Geinsheim 07 kommt Deniz Celik zurück zu nach Rüsselsheim, eine wichtige Verstärkung. „Wir haben zusammen in der A-Jugend in Nauheim gespielt. Ich kenne daher seine Qualitäten und da können wir ihn als gestandenen Gruppenligaspieler gut gebrauchen. Ich hoffe, dass er bei uns den nächsten Schritt macht und wir ihn für die Verbandsliga tauglich machen können“, so Dadda. Stoßstürmer Printemps auch Athletiktrainer